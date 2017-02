El gobernador, sobre Milani: “La Justicia debe actuar”

Por María Viqueira

Mientras muchos referentes políticos, judiciales y sociales argentinos aún no manifiestan una opinión categórica sobre la detención de César Milani, o ensayan discursos que sugieren que la medida se debe a motivos oportunistas o, lisa y llanamente, ponen las “manos en el fuego” por el militar, el gobernador Juan Schiaretti se pronunció al respecto.

El mandatario dijo que “la Justicia debe actuar” y que “todos los crímenes de lesa humanidad deben ser sancionados como corresponde”.

Al ser consultado sobre la situación procesal del ex jefe del Ejército del kirchnerismo, privado de su libertad desde el viernes, en La Rioja, por su presunta participación los secuestros de Pedro Olivera y de su hijo Ramón, en marzo de 1977, Schiaretti remarcó: “Tenemos que decir ´Nunca más´ al terrorismo de Estado, a los crímenes de lesa humanidad, y para eso es necesario que la Justicia actúe, porque es la manera en que no volvamos a cometer errores”.

Durante la misma jornada, la fiscal federal Virginia Miguel Carmona advirtió que por haber sido jefe de Inteligencia, Milani tiene recursos tanto para entorpecer la investigación como para eludir la acción de la Justicia y que, por eso, corresponde que siga con prisión preventiva.

La defensa de Milani ya solicitó la excarcelación ante la Cámara Federal de Córdoba, la Alzada del juzgado riojano.

Aunque durante las horas posteriores a la detención trascendieron declaraciones de la abogada Mariana Barbitta, quien denunció “condiciones alarmantes” de encierro y adelantó los pasos procesales a seguir, Gustavo Feldman, otros de sus letrados, se hizo cargo de la comunicación de las novedades de la causa y aseguró que no se dan las condiciones para que la Justicia mantenga encarcelado cautelarmente a su asistido.

En esa línea, descartó que haya peligro de que se fugue, por su edad (62 años), por su situación familiar (cuatro hijos) y por su “patrimonio”.

Cabe recordar que el julio del año pasado, en la apertura del local “La Tía Tola”, la fábrica de panchos que abrió en Ingeniero Maschwitz junto al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el ex militar Milani no sólo cambió de rubro y blanqueó sus simpatías partidarias (se afilió al Frente para la Victoria poco tiempo después), sino que también sumó a otro abogado a su equipo y modificó su estrategia para enfrentar los procesos en su contra por delitos de lesa humanidad en La Rioja y en Tucumán (por la desaparición del soldado Alberto Ledo).

En esa época comenzó a patrocinarlo el rosarino Feldman. El profesional afirmó que estaba convencido de la inocencia de su representado y que por eso lo defendía.

Feldman es otro que “cruzó de vereda”, ya que hasta que asumió la defensa de Milani había intervenido en causas de derechos humanos, pero en defensa de las víctimas de la represión ilegal.

Zaffaroni

Como era previsible, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, no abrió un juicio contundente sobre lo sucedido con Milani. El magistrado “militante” apuntó a su designación. “No sé si fue la mejor decisión nombrarlo”, indicó. Además, relativizó la importancia de la medida y estimó que “puede ser una cortina de humo”.

Por su parte, Estela De Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, desmintió haber defendido al ex jefe del Ejército.

Pese a que sus declaraciones desde que Cristina Fernández de Kirchner colocó as Milani al frete del Ejército, a mediados del 2013, contradicen su postura actual, sin sonrojarse, la titular de Abuela de Plaza de Mayo habló en nombre de la entidad y manifestó: “Nunca apoyamos a este hombre”.

La referente de los derechos humanos expuso que desconocía “por qué Cristina lo mantuvo” en el puesto. Sin embargo, los archivos no perdonan y las redes sociales se llenaron de notas en las cuales respaldó la decisión de la mandataria, pese a la avalancha de críticas que generó.

Entre aquéllas figura una entrevista que le concedió a radio La Red, en junio del 2013, en la cual opinó que “no que correspondía” pedirle la renuncia a Milani.

Además, las “redes” recordaron que un mes después El Tribuno de Salta publicó otra frase controversial: “Hay miles de personas que están nombradas en el Nunca Más de La Rioja y no todas son genocidas. Eso no quiere decir que Milani haya sido cómplice de la dictadura”, aseveró la titular de Abuelas.

Pero no se quedó ahí. “Apenas asumió Milani como jefe del Ejército tuvo un discurso de mucho alineamiento con este Gobierno, que nosotras reivindicamos”, declaró.

Aunque ahora el déficit de memoria parece ser una plaga dentro del kirchnerismo y sus aliados, lo cierto es que a fines de diciembre del 2014 Carlotto volvió a hablar del tema y pidió no “hacer alharaca” al respecto. “Eso desestabiliza y nos hace perder tiempo para trabajar en lo correcto”, le señaló a Vorterix. Incluso, fue más allá y aseguró que las denuncias de los familiares de las presuntas víctimas de Milani y los reclamos del entonces arco opositor y de algunos organismo de DDHH eran “cosas a propósito” que hacían para que “discutamos y nos dividamos”.

En ese entonces, se refirió a las críticas de Adolfo Pérez Esquivel y de Nora Cortiñas, y apuntó: “Los respeto, pero no comparto. Desde Abuelas tenemos una postura distinta”.

“Hay que tener mucho cuidado, porque acá hay manos a veces bastante negras que tratan de manchar la democracia”, opinó, y agregó: “El tema vino medio traído de los pelos, como una cuestión de política partidista, no fue claro”.

Curiosamente, la mujer que no le dio el beneficio de la duda a personas como Ernestina Herrera de Noble, entre muchas otras, valoró, sobre Milani: “Es muy feo juzgar previamente”.

Ahora, con el militar preso, Carlotto descartó que haya una “doble vara” a la hora de tratar al militar designado por el kirchnerismo. “No sé si quieren comparar a Milani con Videla, pero por favor, 30 mil personas y un plan sistemático de exterminio de robo de niños, teníamos pruebas, este hombre aparece de un día para otro, ni lo conocía el periodismo, por qué vamos a pensar que hubo doble vara”, marcó.

Al menos, sobre la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y su respaldo público, enfático y reiterado a Milani, prefirió no hablar.