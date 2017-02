“Corazón Celeste”, alianza para llegar al poder en Belgrano

Por Federico Jelic

Como el inicio del fútbol se demora, los tiempos proselitistas corren a velocidad doble por barrio Alberdi. En abril, está previsto el acto eleccionario con la renovación de autoridades en Belgrano, y donde cada bloque empieza a mostrar sus cartas, en un escenario un poco impredecible, después de 20 años sin sufragios, con quiebra del club, gerenciamiento y 10 años de la era Armando Pérez.

En ese sentido, la oposición o grupos no alineados al oficialismo, ya oficializó (valga la redundancia) sus intenciones de participar en los comicios de abril. La novedad es que Santiago Montoya, ex titular del Bapro (Banco Provincia de Buenos Aires), quien desde hace tiempo muestra apetencias de presidir a Belgrano, armó un frente más amplio, con la participación y la fusión de otros grupos políticos.

Es decir, su bloque “Encuentro Pirata”, que amagó en las dos últimas elecciones pero que al final no se presentaron en la misma para competir con Pérez, ahora muestra otras raíces y pugnará en la compulsa electoral, pero con otra denominación. El nombre de la lista será “Corazón Celeste”, conformado por la alianza de Montoya con Daniel Farfán, titular de “Celeste infinito”, sector radical y crítico a la gestión de Pérez.

Cónclave del Este

El sábado pasado, se congregó un nutrido grupo de actores en la ciudad de San Francisco, ideando el futuro. La filial “Piratas del Este” de esa ciudad hizo de anfitriona, en donde ya delinearon los lineamientos a seguir, con Montoya a la cabeza de todo el proyecto.

La gente de “Celeste infinito” ya viene acompañando al lanzamiento de Montoya desde hace un tiempo, y hasta se sentó al lado del candidato en diciembre pasado, en una presentación más social que formal con los socios, en Orfeo Superdomo.

A su vez, estuvieron presentes también los principales referentes deportivos del espacio: Luis Ernesto “Chiche” Sosa y José Luis Villarreal. Curiosidad: ambos ídolos del club formaron parte de la estructura de Pérez en Belgrano. “Chiche” como coordinador de inferiores, DT de las categorías menores, manager y hasta DT del primer equipo (primero en dupla con Jorge Guyón y después en unicato), mientras que “Villita” hizo las funciones de manager y asesor deportivo.

La fusión quedó cristalizada como “Corazón celeste”, nombre de la lista que aspira a romper con los 10 años de gestión que lleva el hombre de los cosméticos en Belgrano, tanto de gerenciador como de presidente. ¿El vice? Saldría de Juan Araóz, del departamento de Legales de Legislatura, y el propio Farfán.

Filiales activas

Desde hace un tiempo, Montoya apuntó estratégicamente a sumar a las filiales del interior provincial y del país también, en busca de reforzar su propuesta. En su presentación a los socios, hizo hincapié en seis ejes de conducción, y ahora le sumó el séptimo, apuntando a la participación activa de aquellas peñas que no tienen mucho lugar en el club, y cuyas voces no se hicieron escuchar.

Está claro que la mayoría de estos sectores en pugna mantienen cierta diferencia ideológica con el oficialismo, sea por razones deportivas o políticas. De esa forma, fue más sencillo para el aparato de Montoya acceder a reuniones en pos de convencerlos y lograr un entendimiento alineado de cara al futuro electoral.

La agenda del líder de “Encuentro Pirata” es muy agitada por estos días. La propuesta de conducción ya tuvo recorridos por las filiales de Punilla (La Falda y Villa Giardino); la de Río Segundo y Pilar; la de La Calera, Montecristo, Alta Gracia y Salsipuedes, cerrando con la visita a San Francisco, junto a la de Devoto. Vale destacar que Hotel Orfeo también sirvió de unidad básica en diversas reuniones, aprovechando la gran relación que tiene Montoya con Euclides Bugliotti, propietario de Grupo Dinosaurio, quien a su vez, será colaborador, aportante y asesor en su campaña. Pero no será miembro de la lista formal, vale aclararlo.

El sueño del campeonato

“No quiero esperar 50 años para ver a Belgrano campeón”, fue la frase más resonante que hizo Montoya en sus últimas apariciones públicas, y la repite cada vez que visita una filial. Según su consideración, la institución de Alberdi desaprovechó oportunidades históricas de ganar algún título, en tiempos que Banfield, Lanús, Arsenal de Sarandí y Argentinos Juniors sumaron el trofeo para sus vitrinas alicaídas.

Es cierto que hubo clasificaciones a copas internacionales, como pasó en tres ocasiones con la Sudamericana; no obstante, más allá de reconocer ese mérito, insiste con los momentos desperdiciados que pudieron posibilitar la gloria deportiva que le falta conquistar a la entidad “Pirata”. Se priorizó el orden económico e institucional por sobre todos los aspectos, detalle que Montoya aspira a poder combinar en pos del sueño de todos.

¿Se puede prometer un campeonato y cumplir? Esa será otro de los desafíos de Montoya. Al ser algo no material y concreto, dependerá de la seriedad de gestión, de la astucia y la picardía a la hora de jugar y armar el plantel, del proyecto y sus inversiones, es decir, de aspectos intangibles que no se consiguen de un día para otro y no sería prudente garantizarlo. Distinto es una promesa de remodelación del estadio, algo que se viene llevando a cabo con algunas dificultades aunque se puede ver y palpar su seguimiento.

Se mete en un terreno complicado pero a su vez es un reto para Montoya, tocando las fibras sensibles e íntimas de los fervorosos hinchas “Piratas” que no pierden la ilusión de ser campeón. Es un riesgo también, ojo. Pero apelar al corazón del socio es su objetivo. Con la apuesta deportiva como bandera, sin dejar de lado el proyecto de un Belgrano “productor” de jugadores, con formación especializada de juveniles y contención de los mismos, junto a los cuidados legales en pos de evitar sus fugas a otros equipos o al exterior, pero fundamentalmente, con un plantel protagonista, sin mentalidad de “equipo chico”.

Alianza Pirata

“Encuentro Pirata” es la columna vertebral del proyecto, reforzada con “Celeste Infinito” y otros sectores que completarán la fusión en “Corazón Celeste”. Probablemente se sume también al proyecto el legislador Marcelo Rodio (titular de “Belgrano de América”), aunque tampoco descarta rearmar su frente y competir en los comicios.

Montoya sabe que no tiene vuelta atrás. En las dos elecciones anteriores no pudo presentarse, y en este caso, es el aval necesario para que se concreten. Está más convencido que nunca y obra en consecuencia. En abril es la hora de la verdad y apunta a destronar la lista de Pérez

¿El oficialismo? Sigue en silencio, aunque en marzo, en la Asamblea, dará a conocer la nómina oficial de “Resurgir celeste” y sus miembros con los lugares asignados. Jorge Franceschi, vicepresidente primero, será el candidato a presidente.