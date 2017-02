Convencionales Línea Córdoba: “UCR debe preservar su identidad”

El grupo mayoritario de convencionales de la Unión Cívica Radical de Córdoba, que responde al angelocismo, adelantó en un documento su posición antes del encuentro partidario nacional de Villa Giardino, que comenzará el próximo viernes. Para los dirigentes de la Línea Córdoba, “la UCR debe preservar su identidad” en la alianza con el PRO.

La UCR cordobesa tiene 21 convencionales, de los cuales siete titulares pertenecen a la Línea Córdoba, constituyendo el grupo más numeroso de los varios que forman este cuerpo de representantes provinciales en la Convención Nacional.

El documento sostiene que al formar la alianza Cambiemos con el PRO, “nuestro objetivo fue defender la República y lo cumplimos, pero ha pasado el tiempo y nuestra UCR no puede diluirse en el seno de una alianza permanente con otras fuerzas políticas, desdibujando su perfil propio”.

“Debemos resistir una alianza que nada tiene que ver con el pensamiento y la historia del radicalismo. Tenemos que poner nuestro empeño para diferenciarnos; no podemos subordinar la evolución de la UCR a la suerte de los otros componentes de ‘Cambiemos’”, señalan los angelocistas.

Los angelocistas indican el carácter temporal de la alianza con el PRO. “Se impone en forma imperiosa un trabajo de movilización de la UCR que nos permita ser alternativa en el 2019, dejando atrás la actual coyuntura que ya habría cumplido para entonces los objetivos que le dieron origen”.

El texto está firmado por los siete convencionales titulares de la Línea Córdoba y por un suplente: Fernando Montoya, Néstor Harrington, Nilda Oliva, Leandro Dionisio, Jorge Savid, Elvio Molardo, Jorge Sappia y Jorge Orgaz.

Los angelocistas recuerdan que en las próximas elecciones legislativas, la UCR renueva en todo el país 21 de sus 35 diputados nacionales y tres de sus ocho senadores. En Córdoba, las bancas que pone en juego el radicalismo son tres, y como ya anticipó el presidente del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, la pretensión del partido es repetir esa cantidad.

El documento de la Línea Córdoba afirma que “para preservar nuestro perfil debemos, en primer lugar, retener la cantidad de legisladores nacionales en juego, generar una amplia reorganización interna y hacer una convocatoria transformadora con un programa diferenciado que sacuda el escepticismo que vive el partido hoy”.

Además, hay una fuerte crítica a la conducción de la Convención Nacional, porque después de la asamblea de Gualeguaychú, en la que se aprobó la alianza con el PRO, no hubo nuevas convocatorias para evaluar el resultado de esa estrategia.

“En la Convención Nacional de Gualeguaychú (de marzo de 2015) se resolvió la coalición Cambiemos, en el marco de una coyuntura política muy especial. Pero luego la Convención nunca evaluó el resultado de aquella decisión. Tampoco fuimos informados sobre los alcances y las formas en que la misma se llevó a cabo”, señalan.

“Es por eso -continúa-, quizás, que muchas veces nos sorprendemos al advertir algunas decisiones del gobierno, que nada tienen que ver con las ideas y los principios de la UCR”.

Nuevo llamado

Para el octeto de la Línea Córdoba, “ante la falta de liderazgos firmes en nuestro partido, los convencionales nacionales debemos asumir la responsabilidad de recobrar la voz y la identidad de la UCR. Los que pretenden llevar al radicalismo a una crisis terminal, generando sentimientos de incapacidad de entendimiento entre nosotros mismos, alegan que los objetivos fundamentales desde la Revolución del Parque ya fueron cumplidos, que somos parte del pasado y que no interpretamos la política de hoy”.

Finalmente, manifiestan: “los convencionales nacionales de ‘Línea Córdoba’ promovemos y proponemos que sea citada la Convención Nacional a los efectos de tomar nuevas decisiones y evaluar la marcha de lo que decidimos en Gualeguaychú, sobre la base de recuperar nuestro perfil histórico y la mística de siempre”.