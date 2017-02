Consejo Superior retoma actividad: prioriza reglamento electoral

El edificio Claustrorum reunirá esta tarde a los consiliarios de la UNC, en la que será la primera actividad del Consejo Superior en el período 2017. Asimismo, será el primer encuentro oficial de los distintos bloques políticos, tras la violenta sesión del 20 de diciembre pasado.

Recientes diálogos entre oficialismo y oposición indican que las aguas se habrían aquietado. Desde ambos sectores se han expresado a favor de que el Consejo Superior funcione con mayor normalidad y sin tantas interrupciones.

En lo inmediato, las miras se posarán sobre la reglamentación de la elección directa de decanos, normativa que deberá aplicarse de inmediato para los procesos electorales de siete unidades académicas.

Cuenta regresiva

El segundo semestre del 2016 tuvo en la UNC un ritmo convulsionado, en el que la tensión creció constantemente. Diciembre fue la cúspide de dicho proceso: tras sortear obstáculos políticos, judiciales y hasta físicos, el oficialismo universitario logró que la Asamblea Universitaria sesione y apruebe la reforma política.

Una semana después de la Asamblea, la tensión todavía estaba presente en la Casa de Trejo, y la última sesión del año terminó con disturbios y golpes, teniendo que ser suspendida. A raíz de ello, el rector Hugo Juri tuvo que aprobar por vía excepcional varios de los asuntos pendientes, ad referéndum del Consejo Superior.

Durante el período de receso, el ministerio de Educación y Deportes de la Nación resolvió la publicación del nuevo texto del Estatuto de la UNC en el Boletín Oficial de la Nación, tras verificar que los aspectos formales de la Asamblea se habían cumplido y que las modificaciones aprobadas no presentaban incompatibilidades con la ley de Educación Superior.

A partir de dicho momento, la nueva normativa comenzó a regir para todas las elecciones de autoridades unipersonales de la UNC, incluyendo los siete decanos que deben ser electos a mediados de año. Se trata de los titulares de Famaf, Ciencias Químicas, Filosofía y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Lenguas, Odontología y Arquitectura.

Al respecto, la secretaría general preparó un proyecto borrador, que podrá comenzar a ser discutido por los consiliarios en la tarde de hoy, ya que fue concebido como un punto de partida para el debate.

El mismo se aboca únicamente a la elección de decano y vicedecano, dejando fuera la elección de rector y vicerrector. Este detalle se interpretaría como un gesto hacia la oposición, que presentó en diciembre un recurso planteando la nulidad de la Asamblea Universitaria, el cual no se ha resuelto todavía.

De acuerdo al proyecto, los comicios decanales se realizarían en la misma fecha que las elecciones de consejeros y consiliarios estudiantiles, que de acuerdo a la normativa vigente serán el próximo 6 de junio. Para que ello sea posible, los mandatos de los siete decanos que finalizan este año deberán prorrogarse hasta el 31 de julio.

El proyecto no estipula cambios con respecto al tipo de boleta electoral a ser utilizado. Sin embargo, fuentes oficialistas expresaron su preferencia por un sistema de boleta única. La agrupación estudiantil Franja Morada así lo viene planteando desde el año pasado, y decanos oficialistas como Marcelo Conrero (Ciencias Agropecuarias) dieron su aval a la idea.

Desde el oficialismo buscarán consensuar la nueva normativa con la oposición en las próximas semanas, para evitar que demoras en su aprobación compliquen el normal desarrollo de los plazos preelectorales.