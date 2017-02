El PJ calienta motores y espera a De la Sota

Por Marcos Duarte

El peronismo cordobés decidió acelerar en la carrera hacia las elecciones de medio término. En el encuentro realizado en el sur de la provincia dejaron claro que piensan jugar fuerte con el objetivo de mantenerse como primera fuerza en un distrito que el gobierno considera como uno de sus bastiones.

Los 200 dirigentes que se encontraron en la localidad de La Carlota abordaron la situación electoral y procuraron dar una muestra de unidad. En los últimos meses, las diferencias de enfoque que surgieron entre la visión del gobernador de la provincia, cercano los planteos del gobierno nacional y el tono híper crítico de los dirigentes cercanos a De la Sota parecieron abrir una grieta inédita en el oficialismo cordobés.

Esta distancia provocó algunas especulaciones sobre un acuerdo electoral entre el macrismo y el justicialismo local. Para dar por terminado estas versiones, los dirigentes de los departamentos del sur provincial ratificaron que concurrirán con su propia lista en los próximos comicios.

El propio mandatario provincial había aclarado esta cuestión hace unos días. “Yo celebré que con la llegada del presidente Macri recuperamos la relación institucional que nos permitió a los cordobeses recuperar recursos nuestros, y nos permite encarar obras y programas que necesitaba la provincia”, dijo Schiaretti al tiempo que aclaró que “a la hora de votar, cada uno mantendrá su identidad”.

En ese mismo sentido se expresó el jefe de bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez: “Hemos manifestado la necesidad de organizarnos bajo definiciones que ha tomado el gobernador. Él ha planteado claramente que somos una fuerza con identidad propia, así que vamos a ir a las elecciones como PJ, alianza Unión por Córdoba” sostuvo al finalizar el encuentro de La Carlota.

El lugar elegido no fue casual. El intendente de La Carlota, Fabio Guaschino, es el presidente del Bloque de Intendentes de Unión por Córdoba y la convocatoria estaba dirigida a referentes de los departamentos de Río Cuarto, Juárez Celman, San Martín, General Roca y Roque Sáenz Peña, considerados plazas fuertes del justicialismo local. Entre las presencias destacaron el intendente de Villa María, Martin Gill y la legisladora Nora Bedano, quien formó parte del bloque kirchnerista de la legislatura. Ambos dirigentes formaron parte de Córdoba Podemos, la lista que encabezó Eduardo Accastello en las últimas elecciones provinciales, aunque hace algún tiempo emprendieron su retorno al peronismo oficial y hoy tienen cargos de conducción en su estructura orgánica.

Las definiciones centrales del encuentro se expresaron en el documento final. La primera fue el apoyo irrestricto a la gestión del gobernador Juan Schiaretti y la instrucción a la militancia para orientar la pre campaña en la difusión de las obras de gobierno. En este sentido, los dirigentes reunidos afirmaron que ““Reconocemos el compromiso del gobernador por llevar adelante las obras fundamentales para el desarrollo de la provincia y su incansable tarea para llegar a cada rincón de Córdoba con apoyo para todas las ciudades, pueblos o parajes”.

En relación con las futuras candidaturas, Gutiérrez resumió el sentir de los presentes: “Evaluamos que las listas deben estar conformadas de acuerdo a un criterio que nos permita definir la mejor estrategia, pero no son tiempos todavía para que tengamos este tipo de definiciones. Esto no debe ser obstáculo ni excusa para aceitar todo el engranaje partidario y ajustar todos los niveles de organización que los compañeros han expresado como necesidad y como una realidad que viven día a día en sus localidades”, declaró el legislador.

En el mismo sentido, sostuvo que las listas deberían “estar conformadas de acuerdo con un criterio que permita definir la mejor estrategia”; aunque el ánimo general se inclinó por apoyar la candidatura de José Manuel de la Sota a la cabeza de la nómina si este, finalmente, aceptara.