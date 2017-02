No tan felices

Por J.C. Maraddón

El 18 de marzo de 1968, los Beatles volvían a depositar una de sus canciones en el puesto más alto del Hot 100 de la revista estadounidense Billboard. Era la decimosegunda ocasión en que los de Liverpool lograban esa proeza, desde que en 1964 habían desembarcado con toda su parafernalia en el continente americano, dispuestos a llevárselo por delante. Ahora, era “Penny Lane” el tema que llegaba al número uno; y la perspectiva señalaba que iba a quedarse en ese lugar hasta que las velas dejaran de arder. Sin embargo, unos “intrusos” iban a atravesarse en el camino.

En febrero de ese año, el grupo The Turtles, oriundo de la ciudad de Los Angeles, había publicado un nuevo single, como un escalón más dentro de una carrera que había comenzado dos años antes, enfocados en ese estilo surf rock que habían patentado los Beach Boys, aunque después se encaminaron hacia el folk rock de The Byrds. En los Estados Unidos, bandas como The Turtles se contaban por decenas, y nadie hubiera concebido en aquel entonces la idea de que alguna de ellas pudiese desplazar a los Beatles de esa cumbre de ventas a la que habían arribado por sobrados méritos.

Y fue entonces que lo impensado, ocurrió. “Happy Together”, el single publicado por The Turtles 45 días antes, bajó a “Penny Lane” de la cima del Hot 100 tras apenas 15 días de reinado y se encaramó en ese sitial a lo largo de tres semanas, hasta ser a su vez desplazado de allí por “Something Stupid”, de Nancy y Frank Sinatra. El grupo californiano, que apenas si había tenido hasta entonces alguno que otro acierto discográfico, se convirtió de repente en un éxito de ventas y durante los siguientes tres años logró meter por lo menos un par de hits más, hasta separarse en 1970.

“Happy Together” era una composición original de la dupla conformada por Gary Bonner y Alan Gordon, a la sazón miembros de la banda The Magicians, de Boston, quienes se cansaron de ofrecer su pieza con resultados decepcionantes, hasta que finalmente recibieron la aceptación de The Turtles, que en ese momento buscaban cambiar su sonoridad. Casi con los mismos arreglos con los que Bonner y Gordon grabaron su demo, The Turtles registró su versión del tema, que estaba destinada a inscribir el nombre de esta formación con letras de molde en la historia de la música pop.

Recientemente, The Turtles ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un caso judicial. La radio digital SiriusXM, con sede en Nueva York, fue acusada de violación del copyright por los dueños de los derechos de la obra de The Turtles. Y es que recién en 1972 el Congreso estadounidense dictó una ley federal para proteger las grabaciones musicales, que hasta ese momento se regían según lo reglamentaba cada estado. Sin embargo, una Corte de Apelación de segunda instancia, en Nueva York, falló esta semana a favor de la radio, que quedó así libre de una demanda judicial que la hubiera obligado a pagar lo adeudado no sólo a The Turtles, sino a todos los intérpretes de aquella época.

A la hazaña de haberles quitado a los Beatles la posibilidad de eternizarse al tope del Hot 100 con “Penny Lane”, los californianos le podrían haber sumado un nuevo logro insólito, en este caso en los estrados judiciales. Por el momento, la suerte les ha jugado en contra. En exclusiva, la posteridad les ha reservado un lugar por esa joya del rock sesentoso que es “Happy Together”, al menos hasta que se sepa si los jueces atienden a sus apelaciones.