Ligorria titular, Dertycia vocal

Por Federico Jelic

“Cocayo” sin banca política

El proceso del “Cocayo” empezó casi improvisadamente después de que el ex tenista Agustín Calleri dejara la conducción de la Agencia Córdoba Deportes con el objetivo de apuntar su carrera política en Río Cuarto. El ex delantero de Instituto y Argentinos Juniors ya desempeñaba funciones en los puestos operativos con mucha presencia en eventos, en representación de la Agencia, y apenas fue designado en el cargo al frente del mismo, tuvo que pagar un alto precio por el piso del Kempes que no fueron gestados en su era. Se ganó respeto y consideración por perseverancia, sin embargo, nunca pareció estar firme del todo en ese cargo.

Es cierto que su mejor desempeño es en el campo de acción y no en los escritorios, pero lo mismo se enfrentó a todos en pos de los intereses del deporte cordobés, que le valieron críticas y elogios en la misma proporción. Solo que no contaba con una arista o escudo crucial: nunca tuvo una banca fuerte o respaldo desde el Panal.

Por eso, no pudo sostener en su estructura a su asesor Martín Argayo. Cuando el vocal Sergio Tocalli (hace unos días fue confirmado en el ministerio de Desarrollo Social) lo tuvo en la mira, no le perdonó algunos desplantes o diferencias de criterio, y solo un llamado a Casa de Gobierno Provincial bastó para eliminarlo del tablero. Responde al ministro de Gobierno Carlos Massei.

El “Cocayo” no contaba con un aliado incondicional desde las altas esferas provinciales simplemente porque nunca fue político, no lo es y probablemente nunca lo será.

El campo de juego, su karma

De todas formas, su insoluble dolor de cabeza fue el estado del campo de juego. Les faltó cintura para esquivar las balas de algunos errores que no fueron originados en su ciclo y con ocuparse tampoco le alcanzó del todo para borrar el aplazo. La herencia de dos shows internacionales de magnitud (Iron Maiden y Maná) más la organización espontánea desde AFA de jugar Argentina-Bolivia en el Mario Kempes, conspiraron contra su suerte.

Para colmo de males, contra Bolivia, la poca inteligente idea de colocar arena en pos de su absorción y óptimo drenaje buscando emparejar la superficie fue un karma. Belgrano-Vélez fue causante de burla por los diarios españoles, como un “patatal” y a pesar que para la fecha de eliminatorias ya el terreno de juego estaba en mejores condiciones, nadie puede eliminar esa imagen de casi fútbol-playa. Un tropiezo del cuál no hay retorno.

Pero hay que ser justos: no fueron Dertycia y sus adláteres los responsables de la disparatada idea de armar un prime de Rally en el campo de juego en el Estadio Córdoba, con huellas y secuelas que hasta hace poco perduraron. El escenario cordobés por excelencia recibe un partido de Primera División cada semana, más algún eventual partido de Copa Argentina, es decir que tiene mucho trajín y necesitaba un respiro. Incluso Argentina-Paraguay por Eliminatorias presentó un suelo casi perfecto y los elogios no llegaron como lo ameritaba.

Pero a fin de año, la muela volvió a malestar. Y no hubo pretexto. Primero en Talleres-Newell’s, aunque fue la final de la Copa Argentina entre River Plate y Rosario Central el tiro de gracia. El campo presentó varias irregularidades y la falta de un color verde natural en muchos sectores, a la vista del todo el país por TV, situación que se hizo insostenible. Desde Buenos Aires no ahorraron en cuestionamientos que le valieron imputaciones sociales letales. Era cuestión de esperar. Por eso es que el Gobierno decidió remodelar el campo de juego, levantar las champas de pasto y colocar nuevas, proceso que mantiene inhabilitado al Kempes desde hace dos meses. Obras que nunca se hicieron en sus 40 años de existencia.

Es decir, lo que no se hizo en cuatro décadas, el “Cocayo” tenía que resolverlo en dos meses, en función de que llegue parejo el suelo para Talleres-Independiente. Este paso en falso fue su karma, aunque no toda la responsabilidad debe caer sobre sus espaldas. Ocurre que otros desajustes de comunicación, más algunas internas en el seno de la Agencia, y a su vez, recordando que nunca tuvo una banca política sólida desde el panal, Dertycia se fue debilitando, a pesar de tener una gran relación con Carlos Mc Allister, ministro de Deportes de la Nación, compañeros de vestuario en el “Bicho” de La Paternal.

Su última medalla fue la inauguración de la pista de Atletismo de solado sintético, factor positivo que nunca incidió por sobre la fallida recuperación del suelo. El fútbol siempre termina pesando por sobre todas las cosas.

“Lomo” conducción

Ligorria es respetado en el seno deportivo, por su pasado en Atenas y por un legado importante que dejó en su primer período al frente de la Agencia Córdoba Deportes: el EMMAC (exámenes médicos obligatorios para todos los deportistas federados), el programa “Nos vemos en el club” (subsidios en infraestructura a entidades deportivas sociales) y sobre todo por empezar a gestionar y culminar la ampliación del Estadio Córdoba, que pasó a llamarse “Mario Alberto Kempes”. El aforo del coliseo cordobés pasó de albergar a 43 mil espectadores a 57 mil lugares, aprovechando la realización de la Copa América en 2011 en nuestro país. Prácticamente un diploma para ese proceso, con el aval de Schiaretti, Liga Cordobesa con Emeterio Farías y AFA.

Cambio en el despacho por excelencia del deporte cordobés. Sale Dertycia, ingresa Ligorria, quien asumirá con el suelo del Kempes remodelado por los esfuerzos del “Cocayo” y compañía, aunque seguramente tendrá otros rumbos que organizar en muchos frentes si quiere igualar la imagen que dejó cuando se fue en 2011.