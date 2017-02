La incomodidad estética del kirchenrismo

Por Pablo Esteban Dávila

La mecánica de la detención del general César Milani no fue diferente a la de otros militares en su situación en el pasado reciente. Alguien lo señaló como responsable de alguna desaparición, tortura o abuso durante el proceso militar, un fiscal lo acusó y un juez lo detuvo. Como en otros casos, las pruebas distan de ser concluyentes, al menos en esta etapa procesal. La justicia, sin embargo, demuestra una valentía digna de las grandes causas: imposible negarle una prisión preventiva a alguien acusado de crímenes de hace 40 años atrás.

Sin embargo, Milani cuenta con un aval que no tuvieron ningunos de sus colegas en similar situación. El general, como se sabe, fue el jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina de Kirchner y esto lo hizo acreedor de elogios –cuando no de una defensa irrestricta– de personajes de la talla de Hebe de Bonafini o del exministro de defensa Agustín Rossi. Hasta el inefable Guillermo Moreno se hizo su amigo; luego del cambio de gobierno, abrieron juntos una panchería para ayudar a sus ingresos personales. No es casualidad que ayer haya afirmado que el hombre es inocente y que no tenía ninguna duda al respecto.

El hecho de haber sido un militar de renombre en un gobierno que hizo de los derechos humanos una bandera irrenunciable le prodigó a Milani cierta impunidad. Pese a que muchos lo acusaban de tener un pasado inconfesable, Cristina no dudó en avalarlo todas las veces que necesitó hacerlo, como si ella sola decidiese quién fue genocida y quién no. Esto le garantizó algunos años de paz judicial que, imaginaba, se prolongarían durante un eventual gobierno de Daniel Scioli. Pero el triunfo de Cambiemos alteró de cuajo aquella ilusión.

En efecto, jueces y fiscales evaluaron que el nuevo clima político exigía de ellos una pasión investigativa de la que, en general, habían adolecido durante los años del kircherismo. Despojados ahora del temor al poder, arremetieron ferozmente contra los funcionarios de la anterior administración dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Dado que la propia expresidente hubo de ser una de las más solicitadas desde tribunales desde entonces, el turno de Milani era, por lo tanto, cuestión de tiempo.

No obstante que la suerte del general fuese la crónica de una detención anunciada, el hecho de haber sido titular del ejército durante la presidencia de Cristina genera, por decirlo de alguna manera, cierta incomodidad estética entre quienes fueron los principales defensores de la “década ganada” y sus símbolos más emblemáticos. Es por esta razón que Milani puede jactarse, en la soledad de su celda, de tener ciertos defensores políticos que ningún militar en su situación tuvo alguna vez, especialmente dentro del colectivo de los derechos humanos.

Horacio Verbitsky, por ejemplo, mostró una cautela hasta hoy desconocida. Si bien afirmó que su detención “es una reparación de vida para las víctimas y la sociedad” (al fin y al cabo es un militar, no la gran cosa) razonó que “es una situación que merece un análisis complejo, no simplista”, ya que “no se trata de aplaudir o criticar” porque “no podemos de dejar de señalar que los elementos que conducen a la decisión del juez (…) estaban presentes en el expediente desde hace años”. En la traducción al español, al titular del CELS le preocupa que Milani esté preso sólo porque cambió el gobierno nacional, no por los hechos que figuran en las actuaciones judiciales.

Muchos militares detenidos y condenados con pruebas tan firmes (o tan endebles) como las que ahora someten a Milani podrían señalar lo mismo que Verbitsky: que sólo cuando cambió de orientación un gobierno se acordaron de ellos, con la excepción de los grandes capitostes de la Dictadura, ya condenados en épocas de Alfonsín. Por supuesto, ninguno de ellos fue autoridad del ejército con los Kirchner, ni mucho menos se mostraron tan afines con la señora de Bonafini como aquél.

El malestar ideológico que se observa en buena parte del progresismo por haber sostenido a Milani contra viento y marea puede graficarse en las declaraciones de su abogada defensora, la Dra. Mariana Barbitta. Ayer, la letrada se quejó de que su cliente estaba retenido en penosas condiciones en el penal de La Rioja en donde se encuentra alojado, y que no hay motivos para su prisión preventiva porque el general “está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento” a la investigación.

Dejando de lado el hecho de que, al igual que él, hay muchos octogenarios acusados de delitos de lesa humanidad detenidos a pesar de haber estado a derecho, llama la atención la queja sobre que su prisión se haya hecho efectiva en una cárcel común. ¿No era, acaso, una de las banderas de la izquierda que los militares debían purgar sus crímenes, en cualquier instancia del proceso, en ergástulas sin privilegios? ¿Acaso no se evaluaban sus detenciones en unidades militares (como era la situación anterior) como meras apariencias de prisión, sin los rigores que este extremo debía suponer?

En cualquier caso, lo de Milani podría marcar un debate sobre qué clase de pruebas son las necesarias para sustentar una prisión preventiva en el supuesto de este tipo de delitos. Muchos progresistas K estarán interesados de que esto ocurra. Si la Cámara Federal de Apelaciones confirmara su reclusión, la resolución podría generar una corriente de sospecha muy fuerte de que el kirchnerismo mantuvo un represor en una posición estratégica, traicionando su política de derechos humanos. Si, por el contrario, la revocara, entonces podría argumentarse que la justicia de La Rioja actuó en forma impulsiva contra alguien que, en definitiva, goza de la presunción constitucional de inocencia.

El debate, en definitiva, muestra la hipocresía de los últimos años. Para los K, Milani sería uno de los rostros de la persecución del gobierno nacional en contra de quienes llevaron adelante la epopeya Nacional & Popular en tanto que, para el antikirchnerismo, al general no se le estaría prescribiendo otra medicina que la ya dosificada por el anterior gobierno a otros militares acusados por los mismos asuntos y que residen, actualmente, en cárceles comunes a la espera de sus sentencias y sin que nadie se pregunte por la justicia o injusticia de su situación. Son las contradicciones inevitables de continuar haciendo política desde un pasado remoto.