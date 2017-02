Causa Milani se traslada a Córdoba (buscan excarcelación)

La semana pasada concluyó con la detención de César Milani, quien fuera designado jefe del Ejército durante la gestión de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, en una causa por delitos de lesa humanidad que habría cometido durante la última dictadura militar.

La medida se dio en la Rioja, luego de que el militar fuera indagado en la causa por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera.

Desde entonces, la defensa de Milani viene expresando en diferentes medios de comunicación su intención de solicitar la excarcelación ante la Cámara Federal de Córdoba, alzada del juzgado federal riojano. El pedido se concretaría en la jornada de mañana.

Militar K

En julio del 2013, Milani fue designado como Jefe de Estado Mayor del Ejército, y desde ese momento se vio envuelto en varias polémicas por denuncias sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Además de los secuestros de los Olivera, se lo investiga en una causa por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en Tucumán.

Todo esto demoró el ascenso de Milani al rango de Teniente General, a pesar de la explícita defensa del kirchnerismo en general y del gobierno de Fernández de Kirchner en particular. Recién en diciembre del 2013, el Frente para la Victoria consiguió aunar suficientes aliados en el Senado para convalidar su ascenso.

La defensa que el kirchnerismo ejerció sobre la figura de Milani, fue correspondida por el militar, quien ha adherido explícitamente al “movimiento nacional y popular” que encabeza la expresidente.

De la misma manera, organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, priorizaron en los últimos años la defensa partidista de Milani, por sobre la cautela ante las denuncias que sobre él pesan. La titular de Madres, Hebe de Bonafini, apoyó públicamente y sin medias tintas al militar en varias ocasiones.

El apoyo del kirchnerismo se ha mantenido aún después de la detención. En declaraciones televisivas, el ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, hizo alusión ayer a Milani, con quien comparte un emprendimiento comercial. “Milani es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo” aseveró el exfuncionario peronista.

Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky, quien preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la detención de Milani fue “positiva”, en términos de “reparación” hacia las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, a paso seguido relativizó sus dichos, relacionando la detención de Milani a “un acomodamientos (de la Justicia) a los vientos políticos, que no contribuye a realzar la imagen de independencia del poder, que es imprescindible en este momento en el país”.

En la misma línea, la abogada defensora de Milani, Mariana Barbitta, afirmó que la detención de su cliente se dio por la conveniencia “política” del gobierno del presidente Macri, para desviar la atención de otras polémicas acaecidas la semana pasada.

Pedido de excarcelación

La abogada Barbitta afirmó que mañana intentará “lograr la libertad” de Milani, apelando su detención preventiva ante la Cámara Federal de Córdoba, que preside Abel Sánchez Torres. Asimismo, la letrada especuló con la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus, en reproche a las condiciones de detención de Milani.

Barbitta calificó la situación del militar como “alarmante”, citando que está “detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (de La Rioja), alojado en un espacio con una mayoría de condenados”. En los hechos, el ex jefe del ejército está con otros 13 hombres, en un pabellón ocupado por detenidos por delitos de lesa humanidad y de la policía.

La abogada expresó que sus acciones en Córdoba tendrán por objetivo “discutir fuertemente la ausencia clara de peligro de fuga y entorpecimiento” de la investigación, calificando la detención como “absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento”.

De la misma manera, Barbitta recordó que Milani tiene 72 años y sin embargo se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria, asegurando que el detenido se encuentra “preocupado, indignado y enojado” por dicha situación.

Tanto la negación de la prisión domiciliaria como la detención en cárceles comunes son banderas defendidas por los organismos de derechos humanos, que en este caso el juez Daniel Herrera Piedrabuena ha tenido en cuenta.