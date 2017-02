“Camaradería” en debate por régimen penal de menores

El Gobierno avanza con el armando de un proyecto de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil. La semana pasada se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo sobre el tema, encabezada por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con la asistencia de miembros de los poderes judiciales de varias provincias, integrantes de ONGs y especialistas, el intercambio fue coordinado por el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y el juez Penal de Niños y Adolescentes de Entre Ríos, Pablo Barbirotto.

Aunque algunos sectores objetan la legitimidad del espacio de debate previsto en la plataforma Justicia 2020, ya se receptaron aportes de unas 200 organizaciones de la sociedad civil y de dos mil personas.

Durante el último encuentro (el cuarto de los ocho previstos) se profundizó lo relacionados a las sanciones y a su aplicación en hechos cometidos por menores. Como en otras oportunidades, hubo coincidencia en la necesidad de implementar medidas socioeducativas restaurativas, en sintonía con los preceptos de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores o “Reglas de Beijing”.

También se analizó la posibilidad de dictar la prisión preventiva en causas que involucren a menores, y en qué casos. Las posiciones se dividieron más en torno a ese punto y, en general, se hizo hincapié en que las medidas restrictivas de la libertad no deben ser iguales a las de los adultos y en que no debe perderse de vista que se está hablando de un fuero especial.

En enero, los diputados porteños del FpV crearon la red “Argentina No Baja” y denunciaron que algunas de las instituciones que la conforman no pudieron inscribirse en las jornadas. Según aseveran, los debates “no son más que una puesta en escena” que excluyen las opiniones “disidentes” que ven la baja de edad de punibilidad “como una política regresiva”.

En Córdoba, el viernes se llevó a cabo la primera reunión para la conformación de una coordinadora provincial contraria a la baja de la edad de imputabilidad. El mitin de barrio Alberdi fue convocado por la Juventud Socialista y participaron integrantes del MNR, Libres del Sur, GEN y Movimiento Evita. Todos acordaron un encuentro para el 3 de marzo, en la Facultad de Derecho, para discutir una agenda y plan de acción.

Pese a las posiciones de algunos representantes del arco opositor, en la mecánica de las “mesas de trabajo” los puntos de vista de quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad son escuchados. A principio de mes, la Unicef –que se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad- tuvo activa intervención en la primera mesa, cuando se trazaron los lineamientos básicos de cara a diseñar una nueva ley Penal Juvenil. “Justicia restaurativa”, “herramientas de contención”, “operadores del Estado en zonas de vulnerabilidad social” fueron algunos de los tópicos que se abordaron en el evento coordinado por José Ricardo Piñero, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba.

Si bien Unicef admitió que es necesario rediscutir la Ley 22.278 y resaltó que se trata de una normativa elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar, la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia del organismo, María Ángeles Misuraca, dejó claro que la posición es no bajar la edad de imputabilidad porque “sería retroceder” y que propiciará que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad.

“El eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención y alejada de la ley penal”, aseguró Misucara, quien adelantó que Unicef trabajará con el Ministerio de Justicia y con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para redactar un proyecto de reforma que tenga en cuenta las convenciones internacionales y pueda alcanzar estado parlamentario en el 2018.

Cabe recordar que durante el verano, desde la costa bonaerense, el diputado Sergio Massa le reclamó al Poder Ejecutivo que convocara al Congreso a sesiones extraordinarias, para que se abordara la posible reforma de la legislación. En el marco del debate que se reavivó en el país tras el crimen de Brian Aguinaco, en el barrio porteño de Flores, a manos de un adolescente de 15 años, el líder del Frente Renovador opinó que el Estado debe destinar fondos “para construir más cárceles e institutos de menores”, entre otras cosas.

En esa oportunidad, la Provincia fijó postura y el ministro de Justicia, Luis Angulo, criticó la propuesta de “mano dura”; dijo que bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años no será una solución para la inseguridad y puso el foco de la discusión en los flagelos de la pobreza y la marginalidad.

Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia marcaron otro punto de diferencia entre Unión por Córdoba y el espacio que comanda Massa.

En tanto, mientras la problemática de la minoridad está en agenda, Tribunal Superior de Justicia anunció que, para brindar un mejor servicio, se profundizará el proceso de especialización del cuerpo de Asesores Letrados del Poder Judicial y que a partir del 1 de marzo, de los ocho Asesores de Niñez y Juventud de la capital cuatro actuarán ante los juzgados de Niñez Adolescencia y Violencia Familiar y de Género y otros cuatros ante las fiscalías y juzgados Penal Juvenil.

El Alto Cuerpo estima que la nueva mecánica redundará en beneficio de los intereses de las niñas, niños, adolescentes en el centro judicial que concentra la mayor cantidad de casos.

AÑO ELECTORAL

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ya adelantó que la propuesta de reforma se llevará al Congreso en el 2018.

La idea del oficialismo es separar la discusión parlamentaria del proceso electoral de este año.