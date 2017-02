“Muchas veces, a nivel partidario solo se mira a Capital, cuando el interior es el que define”

Por Yanina Soria

El jefe comunal de la localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba planteó la necesidad de un recambio generacional dentro del PJ. Reconoció que el ex gobernador José Manuel de la Sota “es una de las figuras importantes que tiene nuestro partido” pero consideró que “hay otros candidatos que pueden traccionar muy bien” para las elecciones legislativas de octubre.

El dirigente de 40 años es uno de los intendentes jóvenes peronistas que mayor llegada al actual ministro de Gobierno Carlos Massei tiene. De gran creatividad para instalar a Laguna Larga en la agenda mediática, García dijo que que recorre el departamento Río Segundo al que le gustaría representar en la Unicameral cordobesa.

Periodista: ¿Cómo observa al peronismo cordobés de cara a las elecciones?

Federico García: Al escenario en la Provincia lo veo bien como desde hace años, porque la conducción del partido siempre ha sabido interpretar lo que la gente de Córdoba necesita y quiere. Políticamente, en cuanto a la conformación de las listas creo que, por una parte, el gobernador Juan Schiaretti está muy enfocado en la gestión y eso es lo que más nos inculcan y remarcan, que la gestión es lo más importante. Por otro lado, cuando llegue el momento de decidir quien encabece la lista para las legislativas, no tengo duda que nos vamos a poner de acuerdo y el nombre será de aquel candidato que mayor consenso tenga en la población. Hasta el momento, lo que nos interesa es la gestión de la Provincia y de cada una de las intendencias.

P: Algunos peronistas sugieren que es necesario que Schiaretti se despegue de Macri con miras a octubre próximo

F.G: Creo que la relación de Schiaretti con el presidente (Mauricio) Macri es una relación que en ningún momento, por ninguno de los dos, puede verse perjudicada porque partidariamente piensen diferente en algunas cuestiones. Todos los dirigentes políticos de todos los partidos tenemos un solo objetivo que es ver que nuestros pueblos mejoren y avancen, lo que cambia son las formas de llegar. La forma del justicialismo es siempre teniendo en cuenta la justicia social, la educación, el progreso…habrá que ver en ese sentido qué plantea Macri y cuales terminan siendo las propuestas de ellos.

P: En el balotaje de 2015, Córdoba fue clave para la victoria de Cambiemos y dentro del PJ sostienen que el ex gobernador José Manuel de la Sota es el único capaz de garantizar el triunfo en octubre…

F.G: Sin dudas que el ex gobernador es una de las figuras importantes que tiene nuestro partido. Pero creo que hay otros candidatos que pueden traccionar muy bien.

Claro que De la Sota fue tres veces gobernador, lo hizo de una forma correcta y tiene consenso dentro de Córdoba por lo que sería un excelente candidato. Pero también dentro de Unión por Córdoba hay candidatos jóvenes, candidatos que podrían traccionar muy bien y generar un recambio dentro del peronismo.

P: Hay muchos dirigentes que vienen pidiendo eso, ¿hay lugar dentro del PJ para un recambio generacional de dirigentes?

F.G: Lugar siempre hay. El lugar hay que buscárselo además de que te permitan ocuparlo. Yo, a lo que algunos llaman jóvenes dirigentes, los llamo dirigentes emergentes. Es cierto, hoy somos mucho más jóvenes que algunos, pero tenemos la edad de aquellos que desde el `83 vienen manejando, dirigiendo y conduciendo los destinos de nuestro país. Como dirigente emergente venimos demostrando que podemos conducir, que lo hacemos responsablemente, que venimos mejorando la vida de nuestros vecinos de cada una de las ciudades que gobernamos. Y si no fuera así, no hubiésemos sido reelectos como nos pasó a varios. Esto quiere decir que en muchas localidades la sociedad aprueba nuestra gestión y aprueba la forma de hacer política. Me parecería muy bueno que de a poco los candidatos emergentes fueran tomando un lugar dentro de las posibilidades para las legislativas, o distintas alternativas en la política.

Laguna Larga es un pueblo por lo que, más allá de la capacidad y el amor que se le pone a la gestión como muchos otros pueblos y comunas, obviamente se nos hace mucho más difícil, todo se nos hace más complicado en el interior. Pero ha habido un montón de dirigentes de pueblos pequeños que han llegado a lugares expectables a nivel provincial y nacional.

Muchas veces, a nivel partidario, solo se mira la ciudad Capital cuando el interior es siempre el que termina definiendo a nuestro gobernador y a nuestros candidatos en los distintos cargos electivos. Sabemos de la fuerza del interior y de la capacidad de sus candidatos.

P: A nivel personal ¿qué lugar le gustaría ocupar?

P: Uno es un agradecido del partido por lo que el lugar en el que el partido te llame, lo ocuparía. Pero personalmente, me gustaría a nivel departamental comenzar con algo que ya estamos haciendo y es visitar cada una de las localidades para generar una posibilidad renovada del partido y del departamento Río Segundo. Para que los vecinos tengan otra chance, no siempre lo mismo, porque la gente elige lo que hay en góndola.

Acercarles la chance de llevar ideas nuevas, frescura y oxígeno a la política pero fundamentalmente a la gestión.

De alto perfil

A lo largo de sus dos mandatos y mediante llamativos proyectos, el intendente Federico García logró que a Laguna Larga se la conozca a nivel nacional por ser, por ejemplo, la primera localidad argentina en medir el nivel de felicidad entre sus habitantes. O por ser la comuna que prohibió el uso de la gomera entre sus niños y declaró libre de humo a sus espacios públicos abiertos. Entre otras medidas atractivas, García impulsó el carné de conducir gratis para quienes respondan un test de violencia de género y promovió la plantación de árbol por cada niño que naciera en la comuna que hoy tiene unos ocho mil habitantes.