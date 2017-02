Rufeil dejó Desarrollo Social y volvió a la intendencia de Calera

El gobierno de Córdoba aceptó ayer la renuncia de Rodrigo Rufeil del ministro de Desarrollo Social y anunció que el ex intendente de Monte Buey, Sergio Tocalli, serás su reemplazo en esa cartera.

El joven funcionario argumentó que su tarea terminó y que desea asumir la intendencia de La Calera, donde fue reelecto en 2015. “He tomado la decisión después de una conversación con el gobernador (Juan Schiaretti), he tomado la decisión en función de ya haber puesto en marcha en el ámbito del Ministerio los programas que el gobernador me había encomendado en ese momento”, indicó ayer a Cadena 3. Luego agregó: “Teniendo en cuenta que soy intendente de La Calera electo en uso de licencia y también tengo un compromiso con la gente de mi ciudad que me ha reelegido, debo volver para terminar un montón de proyectos y sueños para que La Calera esté cada vez mejor”.

Por su parte, la Provincia informó que Tocalli fue Secretario de Acción Social de la Provincia en el periodo 2007-2011 y tres veces intendente de la localidad de Monte Buey.