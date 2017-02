La renuncia de Escribano, la pelota para Fassi

Federico Jelic

Carlos Coloma, ex vicepresidente de Quilmes, encendió la mecha. Lo hizo hace dos días, a pesar de que el infausto episodio en cuestión se llevó a cabo hace un año y tres meses. Igual, logró el mismo impacto letal. La vergonzosa elección a presidente de AFA de diciembre de 2015 dejó resabios sin responder, y las esquirlas siguen afectando a muchos protagonistas de aquel episodio infantil y polémico. Un empate en 38 entre Tinelli y el titular Luis Segura, quien siguió en el cargo interinamente, aunque después, a los siete meses, dimitiera de su cargo.

El blanco apuntado fue el vice de Talleres, Rodrigo Escribano, quien fuera fiscalizador de esos comicios representando a la fuerza de Marcelo Tinelli. Entre 75 asambleístas se logró una paridad en 38 votos, dando cuentas claras que las matemáticas no son exactas en la Casona de la Calle Viamonte.

Presentó videos, supuestas pruebas y apoyado de un efecto reguero de pólvora de los medios alineados, las consecuencias no tardaron en llegar. Escribano resolvió presentar su renuncia al cargo de vice del club de barrio Jardín, para “no manchar la imagen” de la institución. A su vez, acusó una “opereta” en contra de Tinelli. ¿Y ahora?

Voto doble

“Los videos demuestran claramente que el vicepresidente de Talleres de Córdoba tuvo un voto doble que no declaró”, aseguró Coloma. Está claro que existieron falencias y fraude en ese conteo, pero Escribano no estaba solo. Figuraba rodeado de otros nueve hombres. Si el voto doble que denuncia Coloma es de su responsabilidad, eso es otra la cuestión. “El video muestra que el conteo y los brazos van 37 veces para un lado, y 38 al otro. El de escribano va 37 veces”, amplió el ex dirigente del “Cervecero”. De todas formas, las intrigas persisten, ¿Por qué no hizo esa denuncia días después de los comicios? Alimentando sospechas…

Asimismo, es otro asunto y eso no absuelve ni deja inmune al protagonista, claro está, en caso de comprobarse el fraude. Pero el propio Escribano, en un acto independiente, resolvió presentar su renuncia al cargo del vice de Talleres. Antes, deslizó que hubo una operación en su contra, que también indirectamente lesiona la imagen del vice de San Lorenzo.

Tinelli respalda

“No mientan más, Coloma no vio nada porque estaba al lado mío. Rodrigo Escribano es una persona de bien”, salió al cruce Tinelli en la red social de twitter. Y agregó: “Se escucha claramente que Silva le dice a Segura que vienen los votos dobles. Y ofrecían dinero a los que votaban a Segura”. Ese episodio tampoco debe ser obviado. Se habló hasta de un pacto para tirar para adelante la situación, en busca de que el clima tenso de política y poder se llegue a morigerar un poco. ¿Por qué, entonces, recién después de un año y casi tres meses, salen a la luz estas delaciones?

A su vez, llama la atención que se empezara con las hipótesis de operaciones, cuando el conductor de TV ya salió de la escena en la pugna por el sillón de AFA. Segura también está fuera del mapa eleccionario tras su renuncia, y entonces, los dos postulantes que igualaron en los sufragios no tienen influencia en la próxima asamblea que elegirá autoridades, una vez que la Comisión Normalizadora logre la aprobación y aplicación del nuevo estatuto que aconseja FIFA. Algo raro hay en el medio.

¿Será que Tinelli quiere volver a la carga? ¿O que no está descartada la posibilidad de que Andrés Fassi, titular de Talleres, tenga apetencias políticas en la cúpula del fútbol argentino?

La relación entre el “Cabezón” y Talleres era muy estrecha, tanto con Escribano como con el hombre fuerte de Pachuca. Estos dos últimos siempre pregonaron sus valores y la necesidad de un cambio en el fútbol argentino (¿Sociedades Anónimas?).

Por cierto, Fassi siempre se declaró a favor del conductor de TV. Escribano actuaba con el beneplácito y consentimiento del “Zorro” en cada reunión en hoteles, cuando Tinelli invitaba a su bloque para armar su estrategia electoral y proselitista. De haber existido algún amaño, estaría al tanto también de todo…Pero eso es entrar en el terreno de los supuestos y no es prudente hacerlo en este delicado momento, a pesar de las sospechas.

“Esto es una clara operación para perjudicar a Tinelli”. “(…) Si hay un video que la mano va 37 veces para un lado y 38 para el otro, que lo muestre”n. “Estoy muy dolido. Es una operación de la que no soy parte”. Las frases de Escribano son elocuentes. ¿Qué resolverán Fassi y su círculo íntimo en esta decisión? ¿Respaldo para su vicepresidente que no es de su riñón político dentro del núcleo directivo? ¿O le aceptarán la renuncia?

Abrimos las apuestas…