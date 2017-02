Aprueban hoy en primera lectura los pliegos de la basura

El oficialismo en el Concejo Deliberante convocó para hoy a primera hora de la mañana a sesión extraordinaria para aprobar, en primera lectura, los pliegos de la licitación del servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba.

En principio, Juntos por Córdoba logró contar con la afirmativa de los 16 ediles que integran la bancada mayoritaria, de los cuales tres habían puesto reparos y hasta supeditado su acompañamiento a modificaciones que consideraban necesarias para el proyecto enviado desde el Ejecutivo. La ex socialista Laura Sesma y el macrista Abelardo Lozano lograron que el mestrismo introduzca algunas correcciones como que los pliegos sean gratuitos con acceso directo vía web y que el llamado a licitación sea internacional, entre otros puntos. Otro de los oficialistas que cuestionó el proyecto fue Juan Negri quien ayer vía Twitter explicó por qué ahora acompañará a su bloque: “Hemos acordado un pliego más claro y preciso que el que los funcionarios le elevaron al Intendente para q lo remita al Concejo Deliberante” (sic). “Con este despacho, quien cuestione la transparencia del proceso deberá hacerlo con fundamentos serios. No como lo han hecho hasta ahora”, agregó.

Con la mayoría simple al mestrismo le alcanza para aprobar por ahora los pliegos que deberán pasar luego por la instancia de una audiencia pública y finalmente ser sancionados en segunda lectura. No obstante, hasta anoche, el oficialismo trataba de sumar alguna voluntad más pese a0 que desde la oposición le adelantaron la negativa y criticaron el proyecto del Ejecutivo.