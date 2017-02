Siete de cada diez pymes esperan un mejor año

El 2016 fue para muchos un año “bisagra”; donde se introdujeron cambios en las reglas de juego económicas. Si bien varios especialistas coinciden en que las variables macro están tendiendo a estabilizarse, las variables micro aún siguen siendo inciertas y todavía queda un largo camino por recorrer. En ese marco las pymes –motor de crecimiento que generan más del 60% del empleo- atraviesan una situación compleja.

La sanción de la Ley Pyme alienta de alguna manera la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el fomento a las inversiones, alivio fiscal y más opciones de financiamiento; entre otros, como un paso importante para lograr mayor productividad y el crecimiento esperado.

PwC en el último trimestre realizó una encuesta que reveló que si bien las expectativas de los empresarios pymes son favorables para este año siguen siendo cautelosos a la hora de tomar decisiones de inversión en el corto y mediano plazo (las inversiones aún no fluyen como se esperaba), aunque continúan confiados en un cambio de tendencia para este año.

Mientras que el 42% de los encuestados manifestaron que si bien los resultados del primer semestre del año 2016 fueron inferiores a los del año anterior y el 26% permanecieron iguales (marcado por los altos índices de inflación, aumento de salarios y los incrementos tarifarios); 7 de cada 10 opinan que los resultados del 2017 serán superiores a los del año 2016, y sólo uno de cada 10 empresarios tiene previsto reducir su dotación, siendo este último dato alentador si se compara con el del 2015.

Las pymes han coincidido además que los factores que más le preocupan son fundamentalmente la presión tributaria y las altas tasas de inflación (que se hizo sentir en el primer semestre del 2016), como así también el incremento en los costos laborales que afectan directamente su rentabilidad. El financiamiento (29%) y la volatilidad imprevisibilidad del tipo de cambio (27%) siguen siendo también temas de agenda.

No obstante, en cuanto a las expectativas para el 2017 el 73% de los entrevistados coincidió que los resultados de sus empresas estarán por encima de lo definido en 2016, aunque continúan preocupados por el cambio de comportamiento del consumidor frente a la desaceleración de la economía (44% de los encuestados), y el potencial aumento de sus costos laborales por encima de los niveles de inflación durante el próximo año (64%), que podría afectar su rentabilidad.

Por otra parte en 2016, seis de cada 10 empresarios encuestados continuaron sin tener acceso a financiamiento bancario o similar para desarrollar sus negocios, argumentando en general que las causas para no hacerlo han sido fundamentalmente las altas tasas de interés, y la complejidad en los trámites.

Para enfrentar los nuevos desafíos, el 68% de los empresarios pymes encuestados están pensando en nuevos negocios y desarrollando nuevos canales de comercialización para reducir los costos de logística, mientras que el 53% está pensando en la reducción de costos para mejorar el margen de rentabilidad, si bien continúan expectantes ante la desaceleración de la economía que se fue manifestando en los últimos meses de 2016.

Las autoridades prevén para el año 2017 un Foro de Inversión y Negocios para las Pymes similar al concretado en 2016 con las grandes empresas locales y extranjeras (a mediados del 2017 está previsto que la Argentina sea sede del Primer Congreso Internacional de Pymes), que permitirá comenzar a discutir seriamente la integración de las pymes en las cadenas de valor, analizando además nuevas medidas que le permitan continuar fortaleciendo su crecimiento.

Al igual que en las ediciones anteriores, la cuarta encuesta a Pymes de PwC Argentina realizó un sondeo vía e-mail a una base de datos de empresas Pymes del sector privado en Argentina. De las empresas participantes del estudio, un 34% corresponde al sector de servicios, un 20% al sector industrial, un 13% a otros, otro 9% a tecnología y el resto básicamente a comercio y servicio financieros.