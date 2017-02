Racing y la primera cuota del concurso abonada

Por Federico Jelic

A pesar de que técnicamente en Racing de Nueva Italia no inició el Concurso Preventivo formal, al empezar abonando las primeras deudas y obligaciones, el cumplimiento en la práctica ya está en marcha. Son buenas noticias las que llegan desde Tribunales, en virtud de que efectivamente “La Academia” cordobesa saldó la primera cuota de la deuda verificada por la convocatoria de acreedores correspondiente a 2016, a dos años de iniciado el proceso.

El monto erogado fue por 350 mil pesos, que tuvo tiempo y espacio entre diciembre de 2016 y enero pasado. Mientras transita por un caminos sinuoso y empantanado en lo deportivo, estancado en el inhóspito e incómodo Federal B, al menos fuera de la línea de cal hay ciertas señales que permiten soñar con un mejor presente institucional. De elecciones no hay nada, de gerenciamiento, más ruido que nueces.

Pero el tablero está planteado: Racing tiene hasta 2023 para licuar una deuda de 6 millones de pesos, mientras define en los despachos con su equipo de abogado que los juicios post concursales no traigan dolores de cabezas.

Novack y el concurso

Fue el presidente en ejercicio en ese entonces, Fabián Novack, quien presentó en tribunales, allá por 2014, el recurso de la convocatoria de acreedores, después de la primera temporada en el Federal B, tras descender del Federal A. En su gestión, poco se le puede achacar de lo deportivo, más allá de haber perdido la categoría (no armó al plantel, su principal escudo) aunque no tuvo cintura para manipular el manubrio con astucia. Su peor aporte fue la parte económica, con más de 15 refuerzos de afuera, con la contratación del DT Luis Islas, apoyado por el empresario “Pocho” Arizmendi, sin muchas garantías. No solo que no hubo ascenso, sino que fueron constantes las huelgas por parte del plantel, de empleados y maestros del colegio por falta de cobro de honorarios. El grueso más complicado para negociar de las deudas post concurso aprobado, fue el reclamo de ese plantel y de esas decisiones sin tanta idoneidad, aumentando un presupuesto imposible de afrontar en comparación con los recursos a mano disponibles.

Entonces llegó primero la no muy feliz participación como interventor de Félix Quiroz, que produjo más divisiones internas que progresos. En lo institucional, después de un año, no se presentaron ni papeles ni balances, motivos por el cual el juez a cargo del concurso Carlos Tale, en el juzgado de la 13° Nominación en lo Civil y Comercial, resolvió su apartamiento.

Llegó entonces el contador Gustavo Rubín con su equipo y desde el 2015 son la máxima autoridad del club. La consigna era encaminar el orden administrativo-institucional y avanzar en las negociaciones con los acreedores.

Pagando y negociando

El primer pago fue de 350 mil pesos, por el que los beneficiados con privilegio fueron AFA, obras sociales como Sado y parte de lo correspondiente al médico Vicente Cerezo, incidente que causó mucho dolor de cabeza por Nueva Italia. Historia ya sabida y juzgada: Jorge Peroné como gerenciador de Racing resolvió su despido injustificado por 30 mil pesos, con inflación e intereses superó los 500 mil y entonces, se abonó un porcentaje de la naturaleza privilegiada de esa deuda y el resto quedó en los quirografarios. El abogado Pablo Lascano lleva adelante ese juicio.

Importante aclarar que hubo acuerdo para condonar parte del pasivo. Por ejemplo, cuando esta gestión negoció con rentas una deuda por casi un millón de pesos, que quedó ahora exenta de ser pagada. Con esa quita, más lo abonado en la primera cuota, a la entidad “Académica” le restarían saldar un monto cercano a los seis millones de pesos. Nada imposible.

Actualmente la intervención se encuentra discutiendo con AFIP la posibilidad legal de alguna quita que le permita más aire. La cifra a cancelar es de 2.500.000 pesos. Mientras se litiga algún beneficio, hubo que hacerle frente a las erogaciones ordinarias mensuales.

A propósito de eso, Racing no generó deudas en virtud de que además de algunas reservas económicas provenientes de publicidades y recaudaciones de los partidos, vital fue concretar la transferencia de tres juveniles a Atalaya, equipo de la Liga Cordobesa de Fútbol. La operación fue por 600 mil pesos, incluyendo como intercambio a Iván Pomba, Panichelli y Casas. A “La Academia le queda un 5 % de una futura negociación. Sin actividad ni partidos, es difícil generar.

El post concurso

Este año, en diciembre, Racing debe abonar la segunda cuota del concurso preventivo, por un monto no superior a los 320 mil pesos, en virtud de que los intereses se acordaron en 12 cuotas y no en 18, como el anterior abono.

Asimismo, la alerta sigue en modo amenaza activo. Porque no hay que relativizar las deudas y juicios que se generaron posterior al cierre del concurso preventivo. En ese sentido, la que más interrogantes genera es la del ex DT Luis Islas, quien reclama una suma mayor al millón de pesos.

Existen a su vez litigios con jugadores de ese plantel y con un hombre de la casa, Atilio Oyola, por su paso como entrenador en el Argentino A. En total, la cantidad de demandas son más de 30.

Con este panorama, una solución podría darse con la posibilidad de que sea invitado por parte del Concejo Federal al Federal A, en pos de mejorar ingresos en una categoría superior pseudo-profesional y no tan amateur como el Federal B. A su vez, el propio interventor Rubin manifestó que no le cierran la puerta a un eventual gerenciamiento o una concesión del departamento fútbol. Se habló de Armando del Río, ex presidente “albiceleste”, hombre muy cercano a Talleres y a Andrés Fassi, con el grupo Pachuca, más algún que otro contacto de empresarios ligados al fútbol y representantes. Pero concreto, nada.

Así está Racing, con un porvenir más claro, un escenario potable hasta que la segunda parte concursal vuelva a traer una potencial situación de emergencia. El estado de salud financiera es estable. Y que se haya pagado la primera parte del Concurso Preventivo que tantos problemas trajo, no deja de ser buenas noticias, mientras en lo deportivo no consigue salir de su laberinto, sin saber si quiera cuando comienza formalmente este deficitario campeonato.