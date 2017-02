Legislativas: la doble lectura del peronismo cordobés

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Cada vez que el gobernador Juan Schiaretti se muestra sonriente al lado del presidente Mauricio Macri o junto a alguno de sus funcionarios afianzando la buena relación entre ambas administraciones, en Córdoba el bipartidismo se pone nervioso. El fantasma es el mismo tanto para los socios mayoritarios de Cambiemos, la UCR, como para el PJ cordobés: que la buena sintonía institucional pueda tener un correlato en la parada electoral de medio término. Y ante esa hipótesis, desde ambos partidos se asumen y definen como oposición con premisas irreconciliables.

Para llevar tranquilidad el gobernador Schiaretti repite cada vez que puede que, además de ser amigo personal de Macri, el vínculo que lo liga a la Casa Rosada es exclusivamente por cuestiones gestión y descarta de plano la posibilidad de un acuerdo electoral con miras a las legislativas de octubre.

“Más allá de la buena relación institucional y personal que tengo con el presidente Macri, cada uno mantendrá su propia identidad en las elecciones”, señaló por estos días el mandatario provincial en diálogo con radio Mitre.

Sin embargo, entre algunos peronistas sobrevuela como una nube negra lo sucedido en 2011 cuando, después de intensas negociaciones, el PJ de Córdoba bajó finalmente la lista que encabezaba por el delasotista Carlos Caserio permitiéndole al kirchnerismo alzarse con cuatro bancas legislativas. Un antecedente que corre como frío por la espalda para muchos dirigentes memoriosos.

Lo cierto es que el acercamiento Schiaretti- Macri resulta inversamente proporcional a la postura que asume el ex gobernador José Manuel de la Sota respecto al gobierno Nacional. Mientras el titular del Centro Cívico le baja el tono a la contienda electoral de octubre, el ex gobernador considera que las legislativas son un paso fundamental para poner frenos a la Nación.

Dos lecturas políticas dentro del mismo espacio sobre un mismo acontecimiento. Una diferencia que, seguramente, terminará zanjándose en nombre del acuerdo político que desde hace años mantienen los máximos referentes del PJ local y que les permitirá gobernar esta provincia por casi dos décadas ininterrumpidas.

Desde el PJ aseguran que el mejor escenario para hacerle frente a Macri, que pondrá sus mejores jugadores para retener los votos en el bastión que le fue clave para su victoria en 2015, será el que lo tenga a De la Sota encabezando la boleta. De cualquier manera, la situación política que ya es algo incómoda para el mandatario provincial irá in crescendo a medida que la campaña suba voltaje. De la Sota, con claras aspiraciones que trascienden las legislativas de octubre, no ahorrará críticas al gobierno del PRO y tratará de diferenciarse de sus acciones cada vez que pueda.

“Había otra opción”

Bajo ese título, Edgar Bruno, actual vocal de la Agencia Córdoba Joven e integrante de la agrupación política delasotista La Militante, se despachó en un duro documento contra la administración de Macri. “No nos dejemos engañar con la excusa liviana sobre que no había otra opción porque si existía una propuesta seria del Frente UNA (De La Sota – Massa) que tomaba todos los recaudos para que las decisiones no afectaran la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.

El dirigente de Río Cuarto tildó al gobierno del PRO de “tan corrupto” como quienes lo precedieron. “El 2016 comenzó plagado de expectativas, de optimismo, ansiosos de que Mauricio Macri comenzará a cumplir con las promesas que lo llevaron al sillón Presidencial. Cito algunos ejemplos, pobreza cero, quita del impuesto a las ganancias a los trabajadores, transparencia absoluta, llegada de inversiones que generarían empleo en el sector privado, aumento gradual de tarifas, etc. Solo un año alcanzó para demostrar, que no sólo eran incapaces para llevar adelante los cambios, sino que resultaron ser tan corruptos como quienes lo precedieron”, reza el texto.

En el documento, La Militante destaca la relevancia que tienen para el peronismo cordobés las elecciones legislativas y sienta posición respecto a que “no hay que acompañar” a los candidatos del PRO para lograr “un Congreso opositor responsable que asegure la gobernabilidad de un Gobierno elegido democráticamente pero que actúe firme actuando como barrera cuando se decidan medidas que afecten el bienestar de la población Argentina”.