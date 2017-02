Conadu Histórica: mitin nacional en Córdoba por batalla salarial

Tras varios años con una actividad reducida en “la Docta”, la central gremial Conadu Histórica regresa a Córdoba y la convierte en el escenario para algunos de sus primeros movimientos del 2017, año que caracterizan como conflictivo.

Además de apuntar en particular a los dos colegios preuniversitarios de la UNC durante el fin de semana, Conadu Histórica llevará a cabo hoy su plenario de secretarios generales en la capital provincial.

Las próximas negociaciones paritarias, la aplicación del convenio colectivo de trabajo de los docentes y el reciente decreto presidencial que modificó el régimen de las ART serán temas obligados de la agenda sindical.

Año candente

Para Conadu Histórica, el 2016 fue un año muy particular, al menos en contraste con la década precedente.

Por un lado, esta central pasó de ser una de las pocas organizaciones docentes que se enfrentaban al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a continuar reclamando por las mismas reivindicaciones contra el gobierno de Mauricio Macri pero ahora acompañada de otros sindicatos, como la kirchnerista Conadu.

Por otra parte, en el plano salarial, a pesar de la dura y extensísima negociación con el gobierno de Macri, Conadu Histórica volvió a firmar un acta paritaria tras varios años de negarse a hacerlo, por su disconformidad con lo que ofrecía el exoficialismo.

El 2017 promete no ser más tranquilo que su predecesor en el frente sindical, y por eso Conadu Histórica ya se está preparando a dichos efectos.

La semana pasada, su Mesa Ejecutiva se reunión en Buenos Aires y se expresó sobre la expectativa del gobierno frente a los reclamos salariales. En ese sentido, la Mesa Ejecutiva de Conadu Histórica expresó su “absoluto rechazo al tope salarial del 18 por ciento que el gobierno nacional pretende imponer a las paritarias”.

A pesar de no afectarlos directamente, la paritaria de los docentes de primaria y secundaria es una referencia sobre la futura actitud del gobierno para con los universitarios. Por ello, la conducción de Conadu Histórica quiere comenzar a presionar desde ya.

El año pasado, el acta acuerdo de la paritaria se firmó recién a fines de mayo, con una validez para el período comprendido hasta el próximo 28 de febrero. Sin embargo, contemplaba también una “clausula de revisión”, que postulaba una revisión de “la evolución de la pauta inflacionaria y la necesidad o no de incorporar nuevos valores al presente acuerdo” que se daría a fines de septiembre pasado.

En septiembre efectivamente la mesa negociadora se reunió, pero el gobierno expresó allí que no estaba dispuesto a otorgar nuevo aumentos. Este punto fue tomado como una ofensa por los gremialistas, y Conadu Histórica pretende hacerlo pesar en la negociación de este año.

Además de discutir al respecto de la actitud con la que encararán la próxima negociación paritaria, los gremialistas también repasarán otras temáticas, como la aplicación del convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios y preuniversitarios, y el reciente decreto de necesidad y urgencia con el que Macri modificó la ley de Riesgos de Trabajo.

Apuesta cordobesa

La UNC no ha sido, en los últimos años, una plaza donde Conadu Histórica se lograse desarrollar en demasía. Por el contrario, el rol de Aduncor, su filial local, se vio más bien deslucido durante el trienio de gobierno tamaritista.

Sin embargo, la central combativa parece dispuesta a cambiar dicha situación y concentra en “la Docta” dos actividades nacionales en una misma semana. El plenario de secretarios generales estará seguido del segundo Encuentro Nacional de Docentes Preuniversitarios, con sede en el Colegio Nacional de Monserrat.

Dirigentes universitarios aseguran que, además del interés que la UNC despierta debido a su tamaño, como segunda universidad más grande del país, la aprobación de la elección directa podría poner en alza su atractivo.

Dicho sistema de elección de autoridades suele permitir que organizaciones externas a la propia universidad influencien en el electorado de manera directa, mucho más que cuando los electores son algunas decenas o centenas de consejeros.

El pasar del tiempo dirá si la parada cordobesa de Conadu Histórica marca el relanzamiento de su espacio en Córdoba, o simplemente se convierte en una atractiva visita veraniega.