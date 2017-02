Higiene Urbana: Concejales (en campaña) demoran aprobación de pliegos

Es frecuente que en tiempos electorales la actividad de quienes tienen apetencias políticas y ostentan algún cargo público, roce por momentos el proselitismo. El juego de intereses se abre y es difícil no interpretar que cada jugada persigue un objetivo.

En ese marco podría inscribirse lo que está pasando con un sector del oficialismo en el Concejo Deliberante donde se estacionan los pliegos del nuevo servicio de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba. Allí lo tiempos electores comenzaron a correr y las fichas a moverse. Tres ediles de la bancada mayoritaria, Juntos por Córdoba, complicaron y alteraron de arranque los tiempos originales que el intendente Ramón Mestre tenía previsto para la aprobación de uno de los proyectos más importantes: las condiciones para la adjudicación del servicio por los próximos ocho años.

En sus planes, el jefe comunal pretendía avanzar con la aprobación de los pliegos en extraordinarias (requiere doble lectura y audiencia pública) y llegar a la apertura de sesiones prevista para el próximo 1 de marzo con novedades en la materia. Pero claro, no contaba con que el radical Juan Negri primero, luego la ex socialista Laura Sesma y finalmente el macrista Abelardo Losano interfierieran en ese objetivo. Aunque con observaciones distintas, los tres coinciden públicamente que no se trata de poner trabas al intendente ni estorbar en la gobernabilidad de la ciudad. Se despegan de cualquier connotación política que pueda despertar su accionar; algo difícil de digerir tratándose de tres dirigentes que buscan levantar el perfil de cara a las legislativas próximas.

En el momento que mayor intransigencia mostraron, los concejales supeditaron su voto a la introducción de los cambios solicitados. Sin embargo, a esta altura, y considerando los avances que hubo ayer en la comisión de Servicios Públicos, el documento con 10 puntos elevado al Ejecutivo Municipal de manera conjunta por Lozano y Sesma, estaría zanjado. Todo hace presumir que la rebeldía inicial de los dos aliados de Cambiemos quedaría sólo en un amague. Eso ya no sería un problema para Mestre.

Distinta es la situación con el radical Negri. El correligionario fue el primero que se salió de esquema y reclamó públicamente la introducción de modificaciones que garanticen transparencia al proceso. Por ahora se mantiene en una postura crítica aunque aseguró que mantiene reuniones con funcionarios del Palacio 6 de Julio para tratar de encuadrar las diferencias planteadas con respecto a los pliegos originales. Hasta acá, podría decirse que la discusión es propia del debate legislativo que supone un proyecto de tal envergadura.

Pero volvamos al inicio: en tiempos electorales las jugadas de quienes tienen apetencias políticas son imposibles de soslayar. Y Negri es uno de los anotados como precandiato de la UCR por la intendencia de la ciudad.

Desde que asumió, el joven dirigente no perdió oportunidad que se le presentó para diferenciarse del intendente: primero le puso un cuatro a su gestión y ahora asume la voz disidente dentro del oficialismo. El mestrismo sabe de sus ambiciones y reniega de contar con un díscolo entre sus filas aunque asegura que no su resistencia no pone en jaque los planes del Ejecutivo.

Camino hacia la primera lectura

Ayer en la comisión que preside el radical Gustavo Fonseca se presentaron algunas propuestas de reformas al texto original de los pliegos con la idea de terminar de confeccionarlo en la reunión prevista para mañana. Ahora, el propósito es aprobar el proyecto en primera lectura antes de la apertura de sesiones legislativas.

Entre otros puntos, se introdujeron las correcciones realizadas por Sesma y Lozano para que la licitación sea internacional y los pliegos gratuitos. Además se propone una contenerización progresiva en las zonas 2 y 3 (barrios periféricos).

Los jefes de las bancadas opositoras mantienen sus críticas a los pliegos por lo que ya adelantaron sus votos negativos.