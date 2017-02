Díaz Gavier ligó regaños por comparación Macri-Dictadura

El juez federal Jaime Díaz Gavier realizó esta semana polémicas declaraciones, comparando aspectos del gobierno nacional que conduce el presidente Mauricio Macri con la dictadura que rigió el país entre 1976 y 1983.

Sus palabras se sumaron a un reverdecer de las discusiones al respecto del último proceso militar, que se viene suscitando de manera asistemática, a través de polémicas expresiones y proyectos de distintas personalidades y referentes del país.

Como era de esperar, las declaraciones de Díaz Gavier no pasaron desapercibidas, sino que repercutieron y produjeron la reacción de referentes de los derechos humanos que simpatizan con el actual gobierno nacional.

Dichos y contradichos

El lunes por la mañana, se realizó un acto en el Archivo Provincial de la Memoria, en el que la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, Mariela Parisi, y el ministro provincial de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, firmaron un acuerdo para producir un largometraje documental centrado en el día de la lectura de la sentencia de la Megacausa de La Perla.

Díaz Gavier, en su carácter de protagonista de dicha jornada y, por ende, del filme, estuvo presente en el acto. Fue allí donde, ante las cámaras televisivas de Canal 12, realizó polémicas declaraciones sobre Mauricio Macri, su gobierno y su proyecto político.

Para caracterizarlo, el juez federal hizo uso de la temática sobre la que giraba dicho acto, y de la cual conoce en profundidad: comparó al gobierno de Cambiemos con el período de la última dictadura, en la que las Juntas Militares gobernaron el país de facto.

“Debo decir que desgraciadamente encuentro alguna similitud en el proyecto económico y político de aquel período con el actual, en cuanto a que claramente se está haciendo la transferencia de una enorme masa de recursos de los sectores más marginales hacia los sectores más concentrados de la economía”, aseguró Díaz Gavier.

A su vez, desarrolló su concepto aseverando que “la desocupación y las nuevas expresiones de miseria en la Argentina son consecuencia de una política que, desde mi opinión personal, es equivocada”, intentando diferenciar su rol de “juez” con el de “ciudadano”.

Las respuestas a sus dichos no se hicieron esperar, provenientes en particular de dos referentes de derechos humanos, Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, quienes realizaron declaraciones en radio Universidad.

Fernández Meijide, quien integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y es madre de un desaparecido, puso el acento en el papel del juez y el rol desde el que realizó sus declaraciones. “Es muy difícil, siendo funcionario de uno de los poderes del Estado, decir ‘esto es a título personal’, es muy difícil separar” declaró quien fuera diputada y senadora nacional por el Frepaso.

“Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere personalmente pero, cuando uno es funcionario y figura pública, está expresando una posición política que no se puede eludir” afirmó Fernández Meijide, para luego relativizar las declaraciones de Díaz Gavier.

En el mismo sentido se expresó Morandini, quien dijo que “es una opinión de un juez, que cuando opina es difícil decir ‘es personal’, es juez las 24 horas del día”. Asimismo, la exsenadora nacional por Córdoba y hermana de desaparecidos, recordó que “puede gustarle al juez o no, pero el de Macri es un gobierno democrático, salido de las urnas”.

Otras polémicas

Los temas en relación a la última dictadura militar han estado en las expresiones de distintas personalidades políticas, causando polémicas a su alrededor.

Así sucedió cuando el porteño Darío Lopérfido puso en duda la cifra de 30 mil desaparecidos, y más recientemente cuando el director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, negó que la dictadura haya consistido en un plan sistemático de represión.

Dichas expresiones no sólo despertaron polémica, sino que movieron a la diputada ultrakirchnerista Nilda Garré a presentar un proyecto de ley que pene el negacionismo sobre dicho tipo de aspectos referidos de la última dictadura.

Al respecto, el juez Díaz Gavier aseguró que expresiones como las de Gómez Centurión podrían conformar un delito, dependiendo el contexto en el que se las realice.

Rueda: “veo cuestiones que criticaban y ahora hacen ellos”

Tras las declaraciones del juez federal Jaime Díaz Gavier, las repercusiones alcanzaron los tribunales federales cordobeses. En particular, el juez Luis Rueda, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba comentó al respecto, en declaraciones televisivas a Canal 12.

El magistrado se abstuvo de evaluar las dimensiones propuestas por Díaz Gavier (“proyecto económico y político”), aseverando que “no me corresponde opinar de lo social porque lo haría en una charla de café”.

Sin embargo, Rueda no se abstuvo de expresar sus reproches hacia la gestión que encabeza el presidente Mauricio Macri, utilizando para ello una comparación con el gobierno que comandó Cristina Fernández de Kirchner. “Veo cuestiones que criticaban del gobierno anterior y ahora hacen ellos”.

Al entrar en detalle, el juez federal se circunscribió al plano de lo judicial, haciendo alusión a dos medidas particulares del macrismo: “nombrar dos ministros de la Corte por un decreto del año de las carretas, o lo que pretenden hacer con la doctora Highton de Nolasco en la Corte”.