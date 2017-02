Correo: Peña se sumó a Aguad en la catarata de explicaciones

El jefe de Gabinete no empezó con el pie derecho. Pidió la intervención de la AGN, pero desde el organismo recordaron que su plan de acción para el 2017 ya está definido y aprobado y que no se puede modificar sin acuerdo parlamentario.

El jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, se sumó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la difícil tarea de brindar explicaciones por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Gobierno.

En la conferencia de prensa que dieron ayer, Peña dio un paso en falso cuando le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo dependiente del Poder Legislativo y a cargo de la oposición, que intervenga en el caso y emita un informe técnico antes de suscribir una “postura definitiva”.

Rápidamente, el peronista Oscar Lamberto, titular de la AGN, aclaró que ese organismo no tomará participación en el conflicto originado por el principio de acuerdo, ya que no puede hacerlo a instancias del Poder Ejecutivo.

Además, aclaró que el Gobierno tiene a la Sindicatura General de la nación (Sigen) para cuestiones como la del Correo y disparó: “Suena raro que se acuerden de la auditoría después de que se armó el escándalo”.

Lamberto sostuvo que el plan de acción del organismo para el 2017 ya está definido y aprobado y que no se puede modificar sin acuerdo parlamentario.

El jefe de Gabinete también anunció que el oficialismo le solicitará una audiencia urgente a la Sala B de la Cámara Comercial, a fin de que aborde el asunto “de manera integral” y para que convoque a un panel de expertos independientes que “den una mirada de cuál sería la mejor resolución”.

Además, reclamó que el tribunal incluya los juicios que la empresa presentó en contra del Estado.

Tras recordar que el proceso concursal del Correo Argentino es una “discusión judicial” de larga data, responsabilizó a la gestión kirchnerista por lo que definió como “12 años de desidia”.

El jefe de Gabinete remarcó que el polémico concierto no fue homologado y expresó que “es importante transparentar toda acción del Gobierno”, acotando que, por ello, el ministro Aguad estaba “a disposición del Congreso para dar explicaciones”.

Hasta ayer, Aguad, encabezó casi en solitario la defensa de las gestiones de la actual Administración. En esa tarea, en un primer momento le atribuyó a un “error jurídico” el dictamen de la fiscal general, Gabriela Boquín, y argumentó que si bien la funcionaria alegó que “no se actualizaron las cifras”, es la propia ley de quiebras la que lo impide.

También se encargó de recordar que Boquín milita en Justicia Legítima (ocupó el cargo que dejó la fundadora del colectivo kirchnerista, Alejandra Gils Carbó, cuando se fue a la Procuraduría General de la Nación), pero aclaró que el tema no es político y que debe resolverse jurídicamente.

Además, el radical apuntó en contra del anterior gobierno y subrayó que el origen del conflicto se remonta al 2001, cuando el Estado comenzó a intimar al concesionario por falta de pago del canon, una disputa que derivó en la presentación del correo en concurso.

Con el correr de las horas, expresó que estaba dispuesto a “escuchar alternativas” por parte de la oposición, para saber si las críticas son políticas o si se encaminan a “mejorar la situación del Estado”. Sin embargo, el primer encuentro del ministro fue con los representantes del oficialismo, a puertas cerradas, en la Cámara Baja.

En tanto, los diputados del Frente Renovador, del Justicialismo y de Progresistas invitaron al cordobés para que el próximo martes brinde detalles ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja. Su titular, el delasotista Juan Brügge, declaró que la intención de la oposición es “dar una solución”, con el objetivo de determinar “en qué momento el Estado va a recuperar los fondos que les corresponden”.

Durante la rueda de prensa, los legisladores pidieron también que concurran al recinto Franco Macri y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Con relación a la ausencia de los representantes del bloque del Frente para la Victoria, Brügge no dio mayores explicaciones y dijo que “no se excluye a nadie”, pero todo indica que los impulsores de la reunión con Aguad querían evitar la foto con el kirchnerismo.

Imputaciones

En tanto, del fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri, al ministro Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de la cartera de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, por el supuesto perjuicio ocasionado al Estado.

El funcionario judicial citó la denuncia interpuesta por el abogado Daniel Igolnikov, un asiduo denunciante del Gobierno que ya patrocinó varias presentaciones judiciales en contra del presidente, de sus ministros y de su entorno. También, vía carta, pidió por la liberación de Milagro Sala.