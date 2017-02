El nivel de subordinación al que nos ha llevado internet es uno de los diez ítems que aborda la película “Lo and Behold: Reveries of the Connected World”, un documental dirigido por el realizador alemán Werner Herzog que fue estrenado hace exactamente un año en el festival Sundance.

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

En 1973, el mundo se sobresaltó ante la denominada Crisis del Petróleo, en la que los países árabes exportadores de oro negro se pusieron de acuerdo para recortar envíos a países que hubiesen apoyado a Israel, en su guerra contra Siria y Egipto. El efecto de esta medida fue, en un principio, catastrófico: el precio del barril de petróleo se fue a las nubes y esto generó un proceso inflacionario a escala mundial que descalabró a muchas economías nacionales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente había vivido un ciclo de casi 30 años de expansión económica que, abruptamente, comenzaba a derrumbarse.

La crisis obligó a tomar conciencia de cuán dependiente se había vuelto la humanidad con respecto a esta materia prima, que entre otras cosas servía para administrarle combustibles a la inmensa flota automovilística del planeta. El impacto no demoró en llegar al bolsillo del ciudadano común y resucitó fantasías apocalípticas. A partir de esa situación, se empezaron a diseñar estrategias tendientes a desarrollar las energías alternativas y a promover el autoabastecimiento petrolífero, para así mitigar los efectos de los avatares de la geopolítica. Y si bien estos objetivos nunca se alcanzaron del todo, el pánico sembrado aquella vez impuso un nuevo sino a la dirigencia planetaria.

Aun concediéndole a Internet la infinidad de virtudes que se le adjudican a su uso (sin reparar en los aspectos negativos), estamos llegando a un punto de dependencia con la web que nos vuelve cada vez más vulnerables. Dependen de ella los entes supranacionales, los países, las provincias y las ciudades. Y dependemos de ella los ciudadanos, que casi sin darnos cuenta apelamos a ella para nuestras actividades cotidianas. El teléfono celular, sin acceso a la red, es un simple aparato para marcar números y llamar. Conectado, en cambio, es una llave que nos franquea la entrada a la infinita dimensión de lo virtual.

Si, por algún motivo, viésemos restringido ese servicio durante un tiempo prolongado, entraríamos en un estado de ansiedad poco frecuente. Pero si esa carencia se hiciese crónica, deberíamos replantearnos un montón de cuestiones que hoy, de una manera u otra, nos mantienen esclavizados a las pantallas. Sin Wikipedia, ni Youtube, ni redes sociales, ni WhatsApp, ni portales de noticias, ni Netflix, ni Spotify, ni home banking ni nada de eso a lo que nos hemos acostumbrado tan fácilmente, nuestra rutina no sería la misma.

Ese nivel de subordinación al que nos ha llevado internet es uno de los diez ítems que aborda la película “Lo and Behold: Reveries of the Connected World”, un documental dirigido por el realizador alemán Werner Herzog que fue estrenado hace exactamente un año en el festival Sundance. A lo largo de casi cien minutos, el filme recorre la historia de la web de cabo a rabo, en esa trayectoria no siempre rectilínea que va de las causas a las consecuencias. Y se plantea conjeturas hacia el futuro, sin caer en la tentación de las predicciones, pero sin privarse de practicar la sana especulación.

Además de reflejar la prolífica experiencia fílmica de Herzog, “Lo and Behold: Reveries of the Connected World” tiene la virtud de ponernos de frente a un panorama que tanto puede ser fantástico como pesadillesco, según se encaminen los acontecimientos. De la utopía de los pioneros al aislamiento de aquellos que se obstinan en vivir fuera de las redes, desfilan ante nuestros sentidos los estímulos que necesitamos para reflexionar sobre cosas importantes, esenciales, liminares. Estímulos que también podrían provenir de internet, si aprendemos a administrar su uso, antes de que nuestra dependencia de lo virtual termine alejándonos de la realidad de una vez y para siempre.