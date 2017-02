UEPC refuerza amenaza de no iniciar clases

Mientras aumenta la expectativa por la convocatoria de la Provincia a los docentes para negociar la paritaria, la UEPC volvió a amenazar con no comenzar el ciclo lectivo si antes no resuelve con las autoridades del Panal los puntos pendientes de los acuerdos salariales de 2015 y el año pasado. “Ratificamos la decisión de la asamblea provincial del 25 de noviembre de 2016: si la Provincia no cumple con lo acordado no iniciaremos las clases”, reza el comunicado oficial que envió ayer por la tarde la Unión de Educadores.

El gremio sale así a presionar al Centro Cívico, que en último tiempo, como es usual le sugirió a los ministros que eviten hacer declaraciones públicas sobre la paritaria para no arriesgarse a empantanar un escenario que ya viene complicado por la situación nacional y los puntos incumplidos de los acuerdos anteriores.

“El 2017 inicia sin que el Gobierno de la Provincia haya cumplido con lo que se que comprometió en 2015 y 2016. De 2015 se nos adeuda el blanqueo del material didáctico y el aumento de la bonificación por antigüedad para aquellos que tienen más de 28 años en el cargo. En 2016 acordamos que si la inflación era superior a 25% renegociaríamos salarios. La Provincia también incumplió con esta paritaria”, explica el escrito que constituye la primera declaración formal del gremio de este año.

La UEPC dispara dardos por igual a la Provincia y la Nación: el punto central en ambos casos es la paritaria. “Todo indica que el gobierno nacional y el provincial no quieren paritarias libres. No quieren que los trabajadores discutamos salarios y condiciones de trabajo dignas”, señalan desde del sindicato. Tienen muy presentes que Juan Schiaretti fue uno de los impulsores de la reunión de gobernadores en Buenos Aires que intentó consensuar una cifra igual para todas las provincias.

“Como si el contexto provincial no fuera ya de por si complejo, el gobierno nacional se niega a convocar a la paritaria nacional docente con CTERA”, agrega el texto. Aunque la discusión salarial en Córdoba usualmente superó los números que reflejaba la negociación nacional, el impacto de la discusión con el Ministerio de Educación garantizaba otros ejes de la paritaria, como cursos, Fonid, y régimen de postítulos, las estrellas estelares de un inédito conflicto veraniego.

El gremio ya está en estado de alerta. Preventivamente activó todos sus mecanismos de consulta. El viernes habrá reunión de secretarios generales. Entre lunes y martes dará curso al proceso de asambleas informativas. El miércoles, un día antes del congreso de Ctera, habrá una asamblea de delegados.

Desde la UEPC se muestran inquietos. Esperaban recibir un llamado ayer del Centro Cívico por lo menos contar con alguna noticia positiva para cuando los docentes se reincorporen a las escuelas mañana. Pero hasta ahora solo hay reserva por parte del Panal.

Bancarios paran el viernes

Mientras los docentes están alertas por lo que pueda suceder a su paritaria, el gobierno ya tiene otro frente gremial abierto: la bancaria. Ayer luego de un intenso debate en Buenos Aires, los secretarios generales definieron un paro de 24 horas para el próximo viernes y le agregaron temperatura a un febrero ya cargado de tensión.

El gremio que conduce Sergio Palazzo reclama por el cumplimiento del acta paritaria que acordaron a en noviembre de 2016 con las entidades bancarias. La suma total contemplaba un 24 por ciento, pero la oposición de ABA (la asociación que concentra a la banca extranjera) trabó el curso previsto por la negociación, que estuvo en su momento visada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“La movilización del 7 y el paro tienen un origen común en la ruptura de la confianza en la palabra del Gobierno y el sector empresario. Es fácil, aumentó la cantidad de despidos y suspensiones después de un compromiso de no despedir ni suspender”, disparó el dirigente, que mantiene una postura más combativa que el triunvirato de la CGT.

Lo cierto es que la cifra que cerraron en diciembre los trabajadores bancarios escapa de las pretensiones que la Casa Rosada, obsesionada por bajar el déficit fiscal, quiere imponer a los gremios estatales y trasladar las provincias. Este argumento explica porque el gobierno dio marcha atrás con el acuerdo que había avalado en 2016.

En concreto, la atención en los bancos ser verá resentida el viernes, pero además el resto de la semana habrá asambleas que alterarán el servicios normal de al entidades financieras.