El mundo y los cien días de Trump

Por Rosendo Fraga

La prioridad estratégica de Trump está en el Asia y ello ha sido corroborado por el viaje del Jefe del Pentágono (Mattis) a dicha región. La visita a Corea del Sur y Japón entre el 3 y el 5 de febrero es la primera al exterior de un miembro de su equipo de gobierno. En ambos países, el Secretario de Defensa ratificó la alianza militar de Washington con Seúl y Tokio. Fue recibido por el Presidente surcoreano -que ocupa transitoriamente el cargo hasta que se decida el destino final de la Presidenta que está suspendida por un caso de corrupción- y con el Primer Ministro Abe y su Ministra de Defensa (Inada) en Japón. En este país el General Mattis caracterizó como “piedra angular” para la seguridad del Asia Pacífico, el artículo 5 del tratado de defensa entre ambos países, que compromete a EE.UU. a intervenir militarmente si la seguridad de Japón se ve afectada. En los dos países el Secretario de Defensa estadounidense fue directo al comprometer acciones contra la amenaza de Corea del Norte e indirecto respecto a China. Cabe señalar que Abe será el primer jefe de gobierno extranjero que recibirá Trump en la Casa Blanca el 10 de febrero, como fue también el primero en recibirlo tras la victoria electoral.

Paralelamente la tensión con China sigue escalando, cuando se cumplen 100 días de la victoria electoral de Trump. El gobierno chino anunció la aceleración de la entrada en servicio de su segundo portaaviones -de fabricación nacional- el que se ubicaría en el Estrecho de Taiwán, en apoyo del primero que hace semanas se encuentra sobre el Mar del Sur de China, el área donde está escalando la tensión militar entre la potencia asiática y los EE.UU.. Este país tiene 10 portaviones en servicio y China pasa a tener sólo 2, pero los ubica en el área donde puede desatarse el conflicto, al ratificar Trump que no permitirá a la potencia asiática acceder a las islas artificiales que ha construido en aguas en disputa con otros países de la región, como Filipinas, Vietnam y otros. Frente a declaraciones realizadas por el General Mattis en Tokio al día siguiente, el 6 de febrero, el diario oficial chino publicó un duro editorial insistiendo en que no permitirá que una potencia extra continental, desestabilice su Mar del Sur. Al mismo tiempo, el Presidente Xi denunció ante la OMC a EE.UU. por violar sus normas.

La Orden Ejecutiva de Trump impidiendo la entrada de nacionales de 7 países musulmanes deriva de una visión estratégica. Fueron elegidos Irak y Siria, dos gobiernos chiítas que combaten al EI, aunque el primero es aliado de EE.UU. y el segundo no, aunque Trump modera la hostilidad frente a Assad. En ambos casos, la migración generada por la guerra es importante. Agrega a Yemen, donde EE.UU. combate a milicias chiítas, en alianza con Arabia Saudita y los sunnnitas. La inclusión de Irán -que combate al EI dentro de sus fronteras y en Siria y en menor medida en Irak- deriva de la posición de Trump contraria al acuerdo nuclear firmado por el G6 (los cinco miembros permanentes del Concejo de Seguridad más Alemania) para controlar su desarrollo nuclear. Estos cuatro países están en la región del Asia que suele denominarse “Medio Oriente” De África hay tres. Libia, donde el EI combate contra un gobierno muy débil y dividido apoyado por EE.UU. y sus aliados; Somalia, en el que milicias de Al Qaeda combaten contra un gobierno débil también apoyado por Washington y Sudán, cuyo gobierno no es reconocido por EE.UU. y su Presidente ha sido condenado por la Corte Internacional Penal de Justicia. Cabe recordar que los países musulmanes son medio centenar y los afectados por el decreto han sido sólo siete, más allá del impacto político generado.

En el caso de Irán, el conflicto ha escalado en términos bilaterales, siendo el único de los siete países que tiene un gobierno fuerte que controla el país en su totalidad. Frente a las amenazas de Trump contra el acuerdo nuclear, Irán respondió realizando el lanzamiento experimental de misiles de alcance medio. Para Trump ello viola el acuerdo y respondió aumentando bilateralmente sanciones y reiterando la amenaza de represalias militares. Irán redobló el desafío con nuevos lanzamientos de misiles y adoptando medidas de reciprocidad para la entrada de ciudadanos estadounidenses en el país, frente a la Orden Ejecutiva de Trump que suspendió la entrada de iraníes y otros seis países por noventa días. Irán es uno de los temas donde las posiciones de Trump y Putin son divergentes, aunque ello no ha impedido que el primero haya reducido bilateralmente las sanciones a Rusia y haya justificado la necesidad de una alianza con Moscú para luchar contra el terrorismo islámico.

La relación estratégica con la UE está en tensión, aunque Trump reconoce la vigencia de la OTAN. El 3 de febrero, tuvo lugar una Cumbre extraordinaria de la UE en Malta. Las críticas a Trump terminaron siendo neutralizadas por la declaración del encuentro, centrada en restringir más la inmigración al continente proveniente de África y Asia. Pero dos días después, el Presidente estadounidense se comunicó telefónicamente con el Secretario General de la OTAN, al que comprometió su asistencia para la Cumbre de la organización que se realiza en mayo en Bruselas, reiterando su reclamo de que los países de esta alianza militar deben aumentar su compromiso financiero y operacional en la lucha contra el terrorismo. En diálogos con el Presidente del gobierno español (Rajoy) y el líder turco (Erdogan) hizo la misma afirmación. La reanudación de los combates en Ucrania del Este mostró la limitación del trío Putin-Merkel-Hollande para impedirlo. El Presidente ucraniano (Proshenko) se declaró abandonado por occidente, tras lo cual una comunicación telefónica con Trump lo contuvo. El Presidente estadounidense el 5 de febrero visitó en Tampa (Florida) el Comando Central y el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que son los abocados a conducir la lucha contra el terrorismo, ratificando su decisión de aumentar la inversión en defensa y dotarlas de más y mejores armas. Por su parte Putin dio la orden para que la Fuerza Aérea rusa esté en aptitud de entrar en combate en forma inmediata si fuera necesario, reforzando la preocupación existente en Europa del Este por su agresividad. Respecto a América Latina, el Secretario de Seguridad Nacional (Kelly), confirmó que el muro con México estará construido en su mayor parte en dos años.

En conclusión: A cien días de la elección de Trump queda ratificado que Asia es su prioridad estratégica, como lo ha confirmado el viaje del Jefe del Pentágono a Japón y Corea del Sur; la reacción de China frente a Trump es firme en lo militar y tiene como ámbito central el Mar del Sur de la potencia asiática, como lo muestra el desplazamiento de su segundo portaaviones; el decreto migratorio que impide la entrada a EE.UU. de nacionales de 7 países árabes, se vincula con una visión en materia de lucha contra el terrorismo y el conflicto con Irán está escalando y tanto Washington como Teherán no retrocederán posiciones fácilmente, siendo un punto de divergencia con Moscú pese a la aproximación a Putin y en la relación con la UE está en tensión, pero Trump ha confirmado que irá a la Cumbre de la OTAN, al mismo tiempo que anunció aumento de la inversión estadounidense en defensa.

www.nuevamayoria.com