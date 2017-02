Exclusivo: la otra charla técnica de Luis Juez

“Muchachos, he subido esta foto con la Coneja no para que me pongan el dedo ni me elogien ni nada de eso, es para que tengan ahí una herramienta para contestarle a Dieguito Mestre”. Estas fueron las palabras que Luis Juez dirigió desde Ecuador a la plana mayor del Frente Cívico.

El embajador hizo una pausa en el raid mediático que viene protagonizando a partir de su participación en cuanto evento futbolístico tiene lugar en su país de residencia y se ocupó de arengar a su tropa cordobesa. “Usen los Facebooky los twitter (sic) de las radios del interior, háganla caminar”, ordenó a sus leales refiriéndose a la foto que se tomó con el ex árbitro y diputado nacional del PRO.

La instrucción tiene que ver con las declaraciones que el hermano del intendente capitalino hizo con respecto a una eventual candidatura de Juez en las elecciones de este año. “Con el presidente incluido, Cambiemos había logrado un acuerdo para que sea candidato a Senador. Y decidió renunciar, desconociéndolo”, sostuvo recientemente el actual diputado nacional por la UCR.

Además, el radical recordó los resultados obtenidos por el ahora embajador en últimos comicios municipales. “Somos un espacio amplio y hay diálogo, creo que (Juez) no suma ni resta, tiene el derecho de presentarse. Pero hay una situación real y objetiva: en su última candidatura salió cuarto con el 15% de los votos, y en alianza con Olga Riutort. Su capital político se ha licuado”, afirmó a radio Universidad.

La intención evidente de Juez es aprovechar la instalación nacional de sus recientes intervenciones deportivas para procurarse una nueva oportunidad electoral en la provincia. En función de este objetivo es que instó a los dirigentes del Frente Cívico a responderle a Mestre sin quedar envuelto personalmente en una polémica.

“Saben que la Coneja viene con la bendición de Mauricio y se les ha cortado solo”, indicó el embajador en Ecuador. “Si le contestamos directamente a Diego lo inflamos y eso es lo que él quiere. Yo no lo voy a subir al ring porque es muy difícil que un peso pesado pelee con un pluma”, expresó a su círculo íntimo.

La estrategia que transmitió Juez incluye mostrarse cerca del diputado del PRO para intentar equilibrar fuerzas con los demás socios de Cambiemos. En declaraciones públicas, repite que su postulación depende exclusivamente de la decisión del presidente de la Nación, aunque mediante estos movimientos procura meter presión en el armado cordobés.“Sugieran: Che, ¿Que habrá hablado Juez con Baldassi?, ¿Habrán cerrado la lista?”, ejemplificó en este sentido.

Mientras daba instrucciones a su tropa, Juez afirmaba públicamente que solo sería candidato si Macri se lo pide. “Yo soy un servidor público. Por ahora no sé cuándo vuelvo. Con Mauricio hablé a fines del año pasado. Si él me dice ‘no Luis quedate’, yo me quedo porque aprendí a ser disciplinado y ordenado”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

El líder del Frente Cívico sabe que la correlación de fuerzas al interior de la coalición que integra junto al macrismo, el radicalismo y el ARI no le beneficia. El desarrollo territorial de su espacio ha decrecido considerablemente y su última derrota en la capital provincial lo dejó mal parado en su histórico bastión.

En ese escenario busca recomponerse apelando a lo que mejor sabe hacer. Su habilidad para generar hechos “épicos” parece estar intacta y estos golpes de efecto favorecen su regreso a los medios, donde siempre se sintió cómodo.

Por ahora, Juez se encarga de asegurar a quien lo quiera escuchar que desea regresar a Córdoba. En la conferencia telefónica que tuvo con su plana mayor quedó claro que, más allá de la nostalgia, pretende tener este año su revancha política.