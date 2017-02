Correo-gate: Aguad busca consenso en Cambiemos

Desde que estalló el feroz cruce entre el oficialismo y la oposición por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Gobierno, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, encabezó la defensa de las gestiones de la actual Administración.

En esa tarea, en un primer momento el cordobés le atribuyó a un “error jurídico” el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, y argumentó que si bien la funcionaria alegó que “no se actualizaron las cifras”, es la propia ley de quiebras la que lo impide.

También se encargó de recordar que Boquín milita en Justicia Legítima (ocupó el cargo que dejó la fundadora del colectivo kirchnerista, Alejandra Gils Carbó, cuando se fue a la Procuraduría General de la Nación), pero aclaró que el tema no es político y que debe resolverse jurídicamente. Sin embargo, todo parece indicar que las explicaciones del Gobierno se encausarían por la vía de denunciar que la funcionaria no procede con objetividad.

Además, el radical apuntó en contra del anterior gobierno y subrayó que el origen del conflicto se remonta al 2001, cuando el Estado comenzó a intimar al concesionario por falta de pago del canon, una disputa que derivó en la presentación del correo en concurso.

La “pesada herencia” fue parte de la argumentación de Aguad, quien alegó que “durante 12 años no se intentó cobrar la deuda” y que cuando él asumió “heredó el juicio”.

“Es la deuda histórica, no se puede actualizar. Son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones, porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”, indicó.

El acuerdo entre el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding del padre del presidente, Franco Macri, hasta la quita de la concesión decidida por Néstor Kirchner en el 2003- y el Estado establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos.

Según Boquín, de los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración surge que implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (el año hasta el que se extiende el pago negociado). Sin embargo, el ministro le restó gravedad a la novedad y adujo que todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y que el Estado consolidó una deuda de 296 millones de pesos, reiterando que cuando se verifica una acreencia en un proceso concursal la deuda queda “congelada en el tiempo”.

Con el correr de las horas, el tono fue más dialoguista. Expresó que estaba dispuesto a “escuchar alternativas” por parte de la oposición y anunció que esta semana convocaría a los líderes de las bancadas del arco político a una reunión, con la intención de saber si las críticas son políticas o si se encaminan a “mejorar la situación del Estado”.

Sin embargo, el primer encuentro del ministro será con los representantes del oficialismo. Dará explicaciones ante los diputados de Cambiemos y el mitin con la oposición parlamentaria para aclarar dudas aún no tiene fecha ni lugar.

Aguad necesita alinear a los “propios”, ya que no todos están en la misma sintonía. Un caso es el del senador nacional por la UCR Julio Cobos, quien estimó que el acuerdo de condonación de deuda al Grupo Macri puede ser considerado nulo y respaldó a Boquín.

El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner apuntó al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, y puso en duda su competencia.

El fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, le pidió al procurador del Tesoro que audite el proceso concursal del Correo Argentino, que comenzó el en 2001, para saber por qué en 16 años el Estado nunca pudo cobrar la deuda que mantenía el Grupo SOCMA y con el objetivo de que abra un sumario para investigar a los funcionarios que intervinieron en el actual convenio con el Gobierno.

Cumplido ese paso, Rodríguez ya presentó una denuncia penal por posible tráfico de influencias y en declaraciones radiales valoró que “correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado, con un solo fiscal”.

“Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda”, aseguró.

Ahora, si bien la Sala B de la Cámara Comercial debería resolver si acepta el acuerdo o si hace lugar al dictamen de la fiscal, podría haber novedades. El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi.

Piaggi ya se pronunció en la causa del correo a favor de Franco Macri y se excusará. En tanto, Gómez Alonso de Díaz Cordero preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad político-gremial que nuclea a los jueces y fiscales nacionales y federales que está enfrentada al gobierno de Macri por el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Paralelamente, su hija es funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación.

Por las repercusiones del tema, hoy habrá una conferencia del Gobierno y es previsible que se intente poner de manifiesto la estrecha relación de la fiscal Boquín con el ex presidente de la Inspección General de Justicia en la “era K”, Carlos Nissen, para poner en duda la objetividad de la funcionaria.

Boquín y Nissen son presidente y vicepresidente -respectivamente- de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

Nissen – vinculado a Gils Carbó- sostuvo que la Cámara debería objetar la propuesta en línea con el dictamen de la fiscal, quien acusó a las autoridades de la compañía postal de tener una “conducta contraria a la buena fe procesal”.

En ese contexto, el ex titular de la IGJ consideró que el acuerdo es “insostenible” y agregó que “el concursado no puede hacer una propuesta abusiva”.