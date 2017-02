Nacionalización de paritaria docente impacta en Córdoba

Por Juan Pablo Carranza

Nuevamente la Nación volvió a complicar la paritaria docente. El año pasado pateó el tablero con el aumento extraordinario del Fonidy dejó a varias provincias en offside. Ahora, al querer desprenderse de la paritaria, repartió nuevamente el conflicto a los gobernadores; mientras que los educadores quieren mantener su instancia mano a mano con el Ministerio de Educación de la Nación.

A pesar de siempre haber negociado una pauta por encima de los porcentajes nacionales, Córdoba está ahora en el centro de esta discusión. Juan Schiaretti es uno de los gobernadores que se encargó de convocar a sus pares para consensuar una pauta común del 18 por ciento en Buenos Aires. Pero el resultado de la reunión hace dos semanas no fue el más satisfactorio para la Casa Rosada, que esperaba un respaldo explícito. Sin mucho margen, los gobernadores eligieron no quedar como convidados de piedra en medio de la tensión entre los educadores y la Casa Rosada.

Por su parte, la UEPC, que usualmente mantenía separada la discusión local de la nacional, ahora observa muchos puntos de contacto entre los dos. Su referencia en Ctera, gremio mayoritario en la negociación con Educación, potencia también su reclamo.

Como nunca en los últimos tiempos la federalización del conflicto docente incide sobre Córdoba. Hay varios factores que componen el rompecabezas. En primer lugar, los límites al aumento salarial que promueven de manera homogénea los gobernadores. En segundo, el reclamo de las cinco centrales docentes para mantener la instancia de discusión nacional y la amenaza de no iniciar el ciclo lectivo. Y por último la sinergia con la CGT, que recientemente expresó su apoyo al reclamo docente y que ya tiene en los papeles una movilización para el 7 de marzo y una huelga para la segunda quincena siguiente.

En concreto, un escenario de tensión nacional que se retroalimenta con otros conflictos y del que Córdoba es parte activa. Este cúmulo de síntomas parece trasladarse directamente a la negociación local.

Hasta el momento, la Provincia no envió la esquela de invitación a la cúpula docente para dar comienzo a la discusión. Se esperaba que esta semana largara la mesa de diálogo, de hecho esa era la intensión del Panal de manera extraoficial. Inclusive se especulaba con extender la negociación con todo el espectro público. Pero hasta el viernes por la tarde no había llegado ningún llamado al gremio docente, a pesar de que había manifestado su inquietud por conocer la fecha en que serán convocados a fines de la semana pasada.

El miércoles los docentes regresarán a las escuelas. La UEPC ya empezó con el circuito de convocar a los secretarios generales. La advertencia que surgió de esa reunión fue clara. Hay ya una señal de alarma en el sindicato, que seguramente tomará otro color más intenso si no tienen ninguna novedad del Centro Cívico en los próximos días. El 23 hay congreso de Ctera, un dato para tener cuenta.

Amén del contexto nacional, la paritaria docente local tiene sus propios condimentos. Los pendientes de antigüedad y blanqueo que reclaman los educadores están aún en el tintero. Ya advirtieron que quieren resolver esos puntos antes de sentarse con la paritaria de este año.

Escenario nacional

Los gobernadores tienen la intención de cumplir con las expectativas fiscales del gobierno central. Pero los gremios docentes pusieron el grito en el cielo. No sólo por el porcentaje, sino por la supresión de la paritaria.

El argumento del ministro Esteban Bullrich para desligarse de la negociación es impugnada por todos los gremios docentes. La cláusula que estipula que el salario de un maestro no puede estar por debajo un salario mínimo más el 20%, es para los docentes una garantía de un piso, no un techo para la negociación.

El nudo de de la paritaria sobrevoló el último encuentro del Consejo Federal de Educación en Mendoza la semana pasada. Varios ministros habrían expresado su preocupación de aceptar los estándares nacionales sin algún tipo de inyección financiera.

El 18 por ciento es una cifra insuficiente reclaman todos, pero una alternativa llegaría del lado del Fonid. Una opción sería computar el incentivo dentro de un total mayor. El aumento que tuvo Córdoba el año pasado fue del 33,8 por ciento compuesto por fondos provinciales, en un 25 por ciento y el resto correspondiente al fondo.