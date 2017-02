¿Manoseo ideológico de la feria del libro?

Por Daniel Gentile

La Municipalidad de Córdoba designó a Norma Morandini curadora de la edición 2017 de la Feria del Libro. Se ha interpretado este gesto como la voluntad de la Municipalidad de que “en este evento se ponga fuertemente el acento en el tema derechos humanos, tal como ocurrió en la versión del año anterior”. La conjetura no es mía, sino de algunos medios, que se encargaron de publicarla.

Hay palabras que, a fuerza de repetirse, terminan por no significar nada, o por convertirse en meros sonidos o en hábitos de quien las escucha, que termina aceptándolas casi como hechos de la naturaleza. Algo de eso ocurre con la expresión “derechos humanos”. Dos palabras que acaban por constituir una palabra compuesta. Podría hablarse de un neologismo compuesto.

Para quienes tenemos formación jurídica, “derechos humanos” empieza sonándonos mal. Como una redundancia o un pleonasmo. Nuestros profesores, hace cuarenta y tantos años, nos enseñaban que no hay derecho que no sea humano. A la pregunta ¿quién es el sujeto del derecho?, debíamos contestar, obviamente, “el hombre”. Más que un concepto, esto es una premisa. Entre tantas cosas que en Occidente se han subvertido (no evolucionado, que es asunto diferente), está el derecho. Hoy se habla de derecho animal y hay quienes sostienen que nuestros hermanos menores de otras especies son “personas no humanas”.

Lo cierto es que en la concepción clásica, todo derecho es humano, pero cuando en la actualidad se habla de “derechos humanos” hay una referencia a los básicos, los elementales. El derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión de las ideas.

Sin embargo, en nuestros días, esta expresión carece de ingenuidad; no estamos ante palabras sin color ideológico.

Muchas cosas nos ha expropiado la izquierda en los últimos años, y esta es una: el valor original e inocente de la locución “derechos humanos”.

Esto se ve claramente, por ejemplo, en el relato oficial de los años de plomo de la historia argentina. Por razones que no se entienden (o que se entienden demasiado), los “organismos de derechos humanos”, tanto privados como estatales, exaltan y defienden solamente los derechos de las víctimas de la dictadura, nunca los de las víctimas del terrorismo. En una palabra, estamos, dolorosamente, ante una expresión tendenciosa. Desconfío fuertemente, por lo tanto, de quienes han logrado envilecer dos vocablos que deberían designar los derechos básicos de todos los individuos, pero en la práctica sólo aluden a los de algunos. Esta corrupción verbal es el resultado de un minucioso trabajo de un sector ideológico. Sería un torpe manoseo intentar imponer ese sello a un evento cultural auspiciado por el Estado.

Si fuera cierta la conjetura inicial de mi nota (conjetura que ha tomado estado publico), pregunto: ¿Qué significa que una Feria del Libro lleve el sello de los derechos humanos? ¿Significa alguna clase de censura, de selección, de discriminación? ¿Significa que algunos libros serán exhibidos y otros no? ¿Significa que algunos títulos serán destinados a lugares preferenciales y otros condenados a los rincones? ¿Significa que la feria será matizada con seminarios y conferencias sobre los derechos humanos tal como los interpretan quienes se han apropiado de estas palabras?

No tengo respuestas, pero sí preguntas y sospechas.

Y otro interrogante. ¿Qué derecho se arrogan quienes detentan ocasionalmente el poder del Estado para poner su sello político a un acontecimiento organizado para todos?

Por lo demás, si bien no hay libro absolutamente inocente, no hay libro en el que el autor no deje la huella de su visión personal del universo, toda pretensión de pedirle moralejas a la escritura nos retrotrae a la mediocre y felizmente superada época de la “literatura comprometida”.

No olvido aquellos años tristísimos en los que no se podía escribir ni leer un libro sin aludir a “la redención de los oprimidos”, a “la liberación de la América hispana del yugo imperialista”, o a “la lucha de los obreros y los estudiantes contra el capitalismo burgués”. Cientos de escritores que disfrutaron una gloria efímera sólo por publicar este tipo de panfletos han sido cubiertos por un piadoso manto de olvido.

Borges –hoy reconocido en su grandeza hasta por quienes fueron sus enemigos- fue escandalosamente maltratado, y algunos hasta intentaron degradar su obra sólo porque sus textos no eran “comprometidos”. “No soy un fabulista –escribió alguna vez- Mis cuentos, como los de Las Mil y una Noches, sólo aspiran a entretener y conmover, no a persuadir.” Y dijo en una ocasión, como para poner al desnudo la obtusa mentalidad que imperaba en aquel tiempo, que hablar de literatura comprometida era tan ridículo como hablar de equitación protestante.

Si la Feria del Libro tuviera alguna intencionalidad o sesgo ideológico, sería grave. Si algún burócrata de la cultura pretendiera resucitar la profundamente enterrada literatura comprometida, deberíamos resignarnos, al menos en Córdoba, al regreso de la equitación protestante.