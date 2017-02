Una fiscal de gatillo fácil

Por Pablo Esteban Dávila

Cansan los aprendices de justicieros que pululan por todas partes. Parecería ser que la Argentina soñara en forma permanente con un “mani pulite” apocalíptico, un “lava jato” que dejara, de una vez y para siempre, a los corruptos con las patas al aire y guardados para siempre jamás en una prisión de delincuentes comunes. La pasión con que se busca la confirmación sobre que este proceso purificador ya ha comenzado es digna de la imagen de Nietzsche sobre aquél loco que buscaba a Dios a los gritos en el mediodía de una plaza públicacon una linterna encendida.

Esta histeria colectiva por buscar culpables todo el tiempo y por los temas más nimios no es privativa del común de la sociedad, sino que se ha establecido –a modo de una densa niebla que impide escudriñar el horizonte– sobre los integrantes de los distintos poderes del Estado, que compiten para ver cuál de todos es el más probo e intransigente con la corrupción. Para la mayoría de ellos se trata, simplemente, de un juego de apariencias, porque en su fuero íntimo saben que muchos de los asuntos que se ventilan escandalosamente no califican ni para sospechas. No obstante, nadie quiere quedarse fuera de la cruzada moralista que vive el país.

Ayer le tocó el turno de la acusación al presidente de la Nación. La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, cuestionó en duros términos el acuerdo que el Estado Nacional arribó con la empresa Correo Argentino SA en 2016, la antigua propietaria del correo oficial y propiedad del grupo Macri. La señora Boquín no se privó de nada: sostuvo que el convenio es “abusivo” porque implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad, y más de 70 mil millones si se considera que la concesión era hasta 2033, según los cálculos realizados por la Procuración General de la Nación. Pasaron apenas horas para que una caterva de opositores se apropiara de esta posición y presentara las infaltables denuncias penales. Nuevamente los políticos intentan que los jueces hagan su trabajo.

En verdad el asunto suena feo, horrible: funcionarios del presidente benefician por una suma sideral a una empresa que pertenece a su familia. Es un caso ideal para el ajusticiamiento popular. Sin embargo, y como en buena parte de este tipo de casos, las apariencias engañan. Y lo hacen malamente.

La vieja ENCOTEL fue concesionada en los noventa y los Macri se hicieron cargo de sus servicios mediante una sociedad denominada Correo Argentino SA. En 2003 y pretextando diversos incumplimientos, el expresidente Néstor Kirchner reestatizó la empresa en forma harto intempestiva y pese a que sus servicios eran ostensiblemente mejores que cuando la administraba el gobierno. Esto ocasionó, previsiblemente, un juicio de parte de la concesionaria contra el Estado, proceso que todavía sigue su curso.

La estatización forzó a Correo Argentino SA a solicitar un concurso de acreedores dado que, al perder la concesión, su giro económico desapareció por completo. Como corresponde, el Estado Nacional se presentó a dicha instancia a reclamar lo que se le debía, al igual que el resto de los acreedores privados. Originariamente, el reclamo era por 296 millones de pesos de cánones adeudados.

En virtud del artículo 19 de la ley 24.522, “La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella (…)”. Esto significa que, una vez abierto el concurso, dejan de correr intereses sobre los montos adeudados. Esto podrá gustar mucho o poco, pero es la ley. Justo es decir que ni Franco ni Mauricio Macri tuvieron que ver con su sanción en 1995.

Lo cierto es que después de 15 años, el concurso de Correo Argentino SA pudo de cerrar un acuerdo que beneficia a todos sus acreedores, no sólo al Estado Nacional. Esto significa que aquella empresa, estatizada de buenas a primeras y por razones más políticas que operativas, pudo terminar de acordar el pago de sus deudas ante un comité específico y con el visto bueno de los síndicos del concurso, tal como lo prescribe la ley. Sería un motivo de alegría en un país acostumbrado al timo y la mala fe.

Sin embargo, la Dra. Boquín piensa otra cosa. Razona como si el canon originario hubiera sido pactado en dólares y no en pesos (que era la moneda de curso legal en la Argentina de los noventa, a despecho de la ley de convertibilidad) y como si los intereses hubieran debido correr alegremente pese a la manda legal. Además, y como si Néstor no la hubiera estatizado, calcula los montos que Correo Argentino SA debería haber pagado hasta 2033, el lejano final de su concesión. Frente a esta friolera, los 600 millones acordados a favor del Estado parecen una bicoca.

Esta es una verdadera locura jurídica, que demuestra la deficiente formación económica que tienen muchos integrantes del Poder Judicial, por decir lo mínimo. La Fiscal confunde o ignora las cosas y, si no lo hace, está obrando con una mala fe inaceptable para alguien con semejante responsabilidad. La Dra. Boquín tiene el gatillo fácil.

La verdad es que el Tesoro público cobrará un monto que, durante los años del kirchnerismo, nadie se ocupó de reclamar o, al menos, de acelerar su percepción. Además lo pagará una empresa concursada, sin actividad económica porque, dígase nuevamente, fue el propio Estado el que le quitó la concesión que le daba sustento. La hipocresía de la Fiscal ignora un principio fundamental en las finanzas: “vale más pájaro en manos que cien volando”, especialmente cuando quien debe pagar se encuentra en cesación de pagos. Sus pretendidos miles de millones de crédito, amén de irrazonables, serían ilegales e impagables en este contexto.

Tampoco puede caerse en la tontería de sostener que los Macri podrían pagar más de lo comprometido. La concursada es una Sociedad Anónima, y sus accionistas responden con el patrimonio de la empresa, no con sus bolsillos privados. Pretender que se haga otra cosa sólo porque Correo Argentino SA era propiedad de aquella familia (en la que, por entonces, Mauricio ni soñaba que podría llegar a dedicarse a la política) sería poner patas para arriba a todo el ordenamiento jurídico argentino, amén de un claro caso de discriminación.

¿Cómo se perjudica más al Estado? ¿Reclamando una cifra estrambótica y manteniendo la pretensión a sabiendas que jamás se pagará? ¿O acordando, en el marco de la ley de rigor y junto a otros acreedores, una cifra que pueda ser honrada en plazos razonables? La fiscal Boquín es de aquellos que perjudican al interés general por su deficiente entendimiento del derecho y por abrazar la convicción milenarista de que sólo con denuncias espectaculares este país podrá regenerarse. Pobres de nosotros con semejantes salvadores.