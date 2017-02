Una especie en extinción

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

A partir de lo que ocurrió con la revista Charlie Hebdo, reverdeció la polémica acerca de si el humor debe tener límites y cuáles tendrían que ser en caso de que existiesen. Mucho se escribió y se habló al respecto, tanto en defensa de la libertad de expresión como en salvaguarda de quienes se ven afectados por las tomadas de pelo. Un hecho trágico y desmesurado como aquel, desató la discusión global sobre un género al que siempre se mira con simpatía, excepto cuando se mete con algo que afecta al poder, a la religión o a alguna cuestión escabrosa.

Más allá de los resultados (todavía no del todo claros) de aquellos intercambios de opiniones, lo que se evidenció fue un cambio de paradigma universal en cuanto a los valores que deben ser respetados. Porque no es el sentido del humor lo que se ha modificado, sino la pertinencia del objeto/sujeto que es tomado para la chacota. La corrección política, que muchas veces se declama más de lo que se practica, está imponiendo una nueva agenda temática a la que los humoristas deben someterse, aunque no faltan los que ofrecen resistencia y persisten en hacer chistes que ya eran viejos en la Edad de Piedra.

No es que un gag que aborde una cuestión conflictiva haya dejado de ser gracioso por un decreto necesario y urgente. Lo que se cuestiona es su impertinencia. Ya no es oportuno bromear sobre ciertos asuntos a los que antes se apelaba con asiduidad. Y el coto de lo risible se achica cada vez más, por la simple razón de que el humor ha sido siempre impertinente e inoportuno, más allá de que la broma que se mofa de colectivos sociales vapuleados sea condenable, mientras que la que se dispara contra los poderosos despierta la aprobación popular.

Esto se refleja hoy en un personaje que, por ser el flamante presidente de una potencia mundial, es el blanco preferido de las chanzas universales. Hacer chistes sobre el irascible millonario Donald Trump se ha vuelto en una práctica masiva, que parte de las redes sociales y el WhatsApp, para escalar hasta los portales de los principales medios de comunicación del planeta. Con su gesto desafiante y el alarde de sus medidas de gobierno, ofrece un espacio gigante para que se claven los dardos más filosos –de dibujantes, guionistas y comediantes- contra su imagen pública.

Pero una entrevista a Matt Stone y Trey Parker, los creadores de la desopilante serie de animación “South Park”, ha vuelto a abrir la discusión. Porque, a pesar de que en su tira no se han privado de tomarle el pelo a nada ni a nadie, el dúo reniega de bromear acerca de Donald Trump “porque es demasiado ridículo para ser parodiado”. Los guionistas aseguran que el comportamiento del primer mandatario estadounidense es tan agresivo e insano, que no se les ocurre cómo hacer para adaptarlo de una manera graciosa. “Hemos tratado de hacerlo, pero lo que sucede en la realidad supera cualquier cosa que nosotros podamos imaginar”, declararon Stone y Parker.

Tal vez hayan dado en el clavo. Porque cualquier debate sobre el humor debería centrar su mirada sobre este género en sí, más que sobre las circunstancias que lo rodean. Y por más que esté de moda hacer chistes sobre Trump, si a nadie se le ocurre uno que sea verdaderamente bueno, ¿para qué insistir? Por supuesto que existen ciertas áreas sensibles sobre las que hay que extremar cuidados a la hora de hacer una chanza. Pero la risa es un bien preciado y habría que cultivarlo con suma dedicación, de la misma manera que se protegen las especies que están a punto de extinguirse.