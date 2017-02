Nueva pulseada municipio-Provincia: ahora por Quiniela Ya

La Lotería de Córdoba de la Provincia tuvo que levantar un nuevo producto de azar, Quiniela Ya, a pocos días de su estreno. La marcha atrás del organismo no se explica por la baja repercusión del juego instantáneo en el mercado o por problemas técnicos para su implementación. La respuesta la aporta las fajas de clausura que colocaron los inspectores del Palacio 6 de Julio en agencias oficiales, siguiendo la orden personal del intendente Ramón Mestre.

Apenas el radical olfateó el avance del juego exprés en la red de locales habilitados –se trata de un sistema de apuesta con tope de 20 pesos- utilizó las herramientas legales disponibles y retomó aquel discurso de intendente con celofán contra el juego en la ciudad.

“La sociedad nos pide transparencia, coherencia y responsabilidad. Poco después de asumir, en 2012, manifesté mi rechazo cuando el juego se empezó a instalar en el interior”, recordó Mestre en conferencia de prensa. Y ratificó que mientras sea el responsable de la Municipalidad no permitirá el juego espontáneo. No desaprovechó la oportunidad para citar a su aliado político, el presidente Mauricio Macri, quien en reiteradas oportunidades definió a las apuestas como “un flagelo a la pobreza”.

El contrapunto engordará la lista de fuegos cruzado entre la Provincia y el municipio; la nómina de batallas entre dos dirigentes que cruzarán sus caminos en 2019. Claro, Juan Schiaretti y Mestre muestran sus esfuerzos en lograr coherencia y una buena relación institucional; mientras los dirigentes del peronismo y el radicalismo se arrojan munición gruesa.

Probablemente, se registren más disputas entre el tradicional bipartidismo en la provincia que matizó el ascenso meteórico del PRO en el segundo distrito electoral. Lo cierto es que Mestre comenzará a tener una agenda provincial, a tono con la compulsa de su interés.

A las giras por el interior y sus contactos con sus pares de otras localidades no sólo cordobesas sino de otras provincias, se permitirá tomar posición en otros frentes. Ayer fue el juego instantáneo; antes la inseguridad o las deficiencias del sector sanitario que depende del Panal. También hubo párrafos para el narcotráfico o la corrupción policial.

En este contexto, la oportunidad asomó para Mestre. La discusión generará polémica. De hecho, desde la Legislatura, se escucharon voces en sintonía a la acción del intendente radical.

“Tomamos conocimiento que dicho juego estaría funcionando desde hace más o menos un mes; es decir que en silencio, sin propagandas estridentes como hacen por cualquier tema, el Gobierno decidió someter a los más pobres (…) Este juego (Quiniela Ya) tiene lisa y llanamente el mismo funcionamiento que los slots. Un software programado”, disparó la legisladora de Córdoba Podemos, Liliana Montero.

“Una vergüenza, una desfachatez que el gobernador de la Provincia, en simultaneo a que llevaba adelante tal acción a través de Lotería de Córdoba, hacía un discurso en la Legislatura proclamando su compromiso en la lucha contra la pobreza”, concluyó.

Desde Lotería de Córdoba suspendieron el nuevo programa. El integrante del directorio del organismo de apuestas, José Aissa, aseguró que la decisión es provisoria. Tomarán una determinación en función de los resultados de las rondas de negociación que compartirán integrantes de la Provincia y la Municipalidad.

Será difícil la tarea de Aissa como mediador en este conflicto. El hombre forjado en el mundo empresarial tiene un buena relación con Schiaretti, incluso integró el directorio de Lotería durante su primer mandato. También la tiene con Mestre.

Aissa fue colaborador del mestrista paladar negro, Javier Bee Sellares e integra el actual directorio de Cormercor, el ente intercomunal para la gestión de los residuos sólidos.