Aguad le atribuyó a un error el rechazo del acuerdo

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le atribuyó a un error el rechazo de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, del acuerdo por una deuda entre el Estado Nacional y el Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la entidad.

El cordobés argumentó que si bien la representante del Ministerio Público alegó que “no se actualizaron las cifras”, es la propia ley de quiebras la que lo impide.

También señaló que Boquín milita en el colectivo kirchnerista Justicia Legítima, pero aclaró que el tema no es político y debe resolverse jurídicamente.

El acuerdo entre el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding del padre del presidente, Franco Macri, hasta la quita de la concesión decidida por Néstor Kirchner en el 2003- y el Estado establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos.

Según Boquín, de los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración, surge que implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (el año hasta el que se extiende el pago negociado).

Aguad recordó que el origen del conflicto se remonta al 2001, cuando el Estado comenzó a intimar al concesionario por la falta de pago del canon, un conflicto que derivó en la presentación del correo en concurso.

El radical subrayó que todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y que el Estado consolidó una deuda de 296 millones de pesos, reiterando que cuando se verifica un crédito en un proceso concursal, la deuda queda “congelada en el tiempo”.

Asimismo, adujo que “durante los 12 años del gobierno anterior no se intentó cobrar la deuda”; que cuando él asumió “heredó el juicio” y que la empresa no tenía bienes porque cuando se canceló la concesión el Fisco se quedó con todos los activos del Correo Argentino.

“Es la deuda histórica, no se puede actualizar. Son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones, porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”, indicó.

Desde la dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Juan Mocoroa, aclararon que no hubo ninguna condonación.

“Para que exista una condonación tiene que haber una quita del capital que paga la empresa a sus acreedores y el Gobierno no aceptó ninguna quita; por el contrario, la empresa le va a pagar al Estado el 100% del capital verificado, de 296 millones de pesos”, detalló Mocoroa, quien se desempeña como docente de derecho constitucional en la UNC.

El director subrayó que el acuerdo se hizo en una audiencia pública, con la presencia de dos camaristas, que fue refrendado por síndicos independientes y ahora debe ser convalidado judicialmente.

Por su parte, Laura Rodríguez Machado, la jefa del bloque de senadores del PRO, defendió el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Correo Argentino y descartó que Mauricio Macri haya intervenido para beneficiar a su padre. “Nadie le perdonará la deuda a nadie”, dijo.

En la misma línea que Aguad, manifestó que no hubo condonación alguna porque el Gobierno no aceptó ninguna quita, sino que acordó percibir el total del capital adeudado.

En un comunicado, Rodríguez Machado enfatizó que es el ordenamiento concursal beneficia al concursado, al impedir la imputación de intereses en su contra desde la presentación del concurso, controlado judicialmente y monitoreado por síndicos y acreedores.

En esa tesitura, la vice presidenta del PRO a nivel nacional plasmó que “el capital legalmente adeudado por la empresa es lo verificado en el concurso preventivo”.

La macrista valoró que hubo un obrar negligente durante la gestión del kirchnerismo, ya que no planteó una solución efectiva antes de 2015 y enfatizó que esa omisión era la que, en definitiva, le hizo perder al Estado una importante suma de dinero. “Esto se infiere simplemente de hacer un cálculo a valor contable aplicando la inflación, por la demora en acordar”.

“A diferencia de aquella situación, el Gobierno de Cambiemos, con el acuerdo alcanzado el año pasado, percibirá por parte del Correo Argentino el monto originalmente reclamado, más un interés del 7% anual en 15 cuotas”, añadió.

En respuesta a lo que consideró “críticas infundadas”, Rodríguez Machado destacó que “tras 15 años de desidia y postergaciones” el concierto al que se arribó le permitirá al Estado ingresar a sus arcas aproximadamente 600 millones de pesos.