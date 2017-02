ADN propone que Crese compita por el servicio de higiene urbana

En la comisión de Servicios Públicos de ayer, los concejales de ADN ratificaron su postura de que el servicio de higiene urbana de la ciudad de Córdoba debe estar en manos del Estado municipal y no de empresas privadas. “Cuando el servicio de la basura está en manos privadas detrás hay un gran negocio que está atomizado en siete empresas lo cual hace muy difícil controlarlo”, señaló el presidente del Bloque, Tomás Méndez.

Desde ADN se propuso que Crese se presente como oferente porque de acuerdo al pliego licitatorio está en condiciones de hacerlo ya que tiene más de dos años de conformación y más de un año cumpliendo con la prestación del servicio. Asimismo, cuenta con predio propio, personal, camiones y el know how. Incluso, si se presenta a competir su propuesta puede servir como parámetro de los costos del servicio y obligaría a los otros oferentes a ajustar los propios.

“Crese es una empresa municipal y el ciento por ciento de la disponibilidad de sus acciones está en poder del Intendente, es decir, que hoy el presidente de Crese es Mestre y, es el propio Mestre quien entonces está decidiendo que no se presente a competir por la basura cuando está en condiciones de hacerlo”, dijo Méndez.