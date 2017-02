UEPC tensa la cuerda y ve obturada la paritaria

La paritaria docente en nuestra provincia parece estar en punto muerto, aun cuando todavía no tuvo un inicio formal. Mientras el gobernador se encuentra de viaje en Brasil como parte de la comitiva oficial, los dirigentes sindicales del sector se muestran cada vez más pesimistas con respecto al resultado de una eventual negociación.

El ejecutivo provincial no ha convocado a los gremios para comenzar las conversaciones. De todos modos, desplegó acciones políticas que dan pistas sobre los términos en los que pretende discutir. La más importante fue la reunión de gobernadores provinciales que tuvo a Juan Schiaretti como participante destacado.

En esa oportunidad, la mayoría de los mandatarios provinciales acordaron una estrategia con respecto a los acuerdos salariales con los empleados estatales y, en particular, con el sector docente. La idea predominante es manejarse en los límites fijados por la previsión inflacionaria expresada en el presupuesto nacional, es decir el 17%.

Esto disparó la alarma entre los dirigentes gremiales quienes, no solo consideran insuficiente ese porcentaje, sino que pretenden compensar pérdidas de años anteriores. La UEPC, en particular, plantea recuperar poder adquisitivo perdido durante el 2016. Según Oscar Ruibal, secretario adjunto del sindicato, la perdida ronda los 10 puntos.

Según los gremialistas, la paritaria se debería haber reabierto en el mes de julio del año pasado dado que, según sus cálculos, la inflación había superado el límite fijado al momento de la firma del acuerdo paritario. El ejecutivo provincial nunca aceptó como válidos estos planteos y consiguió terminar el año con la paritaria tal como la rubricó.

Hasta el momento, los voceros del Centro Cívico se muestran en línea con la posición del gobernador de la provincia. Tanto el titular de la cartera educativa, Walter Grahovac, como el ministro de finanzas Osvaldo Giordano anticiparon que la propuesta de incremento salarial del ejecutivo provincial no va a exceder la pauta de 18% prevista en el presupuesto provincial.

Consecuentemente, niegan cualquier posibilidad de retrotraer la discusión con los sindicatos docentes al año pasado tal como pretenden sus dirigentes. En este sentido, el gobernador Schiaretti afirmó en su reciente visita a Villa María que el ofrecimiento del gobierno se construirá en torno a tres pilares: la inflación, la recaudación y la parte de la masa salarial que aporta el estado nacional en todas las provincias.

Ante esta situación, el secretario general de la UEPC trazó un panorama poco alentador con respecto a una eventual mesa de diálogo con el gobierno de la provincia. “Una de las partes ha dicho que no va a plantear más que el 18%, prácticamente está obturada la posibilidad de discutir absolutamente nada” sentenció Juan Monserrat en declaraciones a Teleocho Noticias.

Además insistió en que no van a discutir porcentajes antes de acordar la recomposición de lo que consideran es la diferencia entre los aumentos recibidos y el índice inflacionario del 2106. “Sin esas condiciones se hace muy difícil por parte de la organización firmar ningún tipo de acuerdo” sostuvo. Finalmente, responsabilizó al gobierno nacional y a la “liga de gobernadores” de querer poner un freno a los reclamos de los trabajadores.

Desde el gobierno provincial se muestran serenos y confiados en una distención de la posición de los sindicatos. Por las dudas, empezaron a deslizar la posibilidad de otorgar un aumento por decreto si las negociaciones fracasan o las demandas de los representantes gremiales se tornan irreductibles.