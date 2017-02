Repunta la perspectiva de inversión de las Pymes

El Indicador de Tendencia de Inversión de las Pymes industriales (ITI) que elabora el Centro de Economía Experimental (Cerx) subió 2,7% en enero frente a diciembre, impulsado por las mayores intensiones de inversión de los empresarios en el arranque del año.

Es el segundo mes consecutivo en que crece la cantidad de industrias que planifican inversiones, una señal positiva en una economía donde las empresas vienen demorando sus mejoras productivas a la espera de señales más claras sobre el rumbo económico y la posibilidad de recuperar rentabilidad.

Pero aún con el incremento del mes, el ITI se ubica en un valor de sólo 45 puntos, que sobre una escala de 0 a 100, muestra que la tendencia se mantiene estable en una conducta poco favorable para el ciclo productivo.

En enero mejoró 14,1% la percepción sobre la situación actual que tiene la empresa, aunque la rentabilidad del conjunto de las industrias se deterioró y el empresario aún no termina de vislumbrar que sea un buen momento para invertir. Aún así, sabe que necesita ampliar las capacidades de su negocio si quiere sobreponerse al ciclo actual y por eso crecieron 6,5% las intenciones de inversión de industriales.

El Indicador de Condiciones para Invertir (ICI), que subió 0,9% en el mes interpreta la situación actual del empresario según: su rentabilidad, la situación general de la empresa, y cómo percibe el contexto actual para invertir el industrial. En enero alcanzó los 43,8 puntos, pero con comportamientos muy heterogéneos en las variables que lo integran donde: se deterioró 2,2% en indicador de rentabilidad del conjunto de las industrias de la muestra y empeoró 1,5% la percepción que tiene el empresario sobre las condiciones actuales para invertir.En cambio mejoró 14,1% la percepción que tiene el industrial sobre su propia empresa en parte por cierto repunte en la demanda de determinados sectores.

En el caso del Indicador de Intención de Inversión (IN), que subió 4,4%, acumula tres meses consecutivo de mejora. El IN combina las expectativas del empresario sobre la evolución de la producción de su empresa para los próximos seis meses y los planes que tiene de inversión a futuro. En enero subieron 2,7% las expectativas de la empresa sobre la evolución de su producción y se incrementaron 6,5% las intenciones de inversión de los industriales.

En perspectiva, el índice de enero marca el posible escenario para el primer trimestre. El Cerx indica que para las pymes industriales, la situación no empeora, pero tampoco ven señales significativas de mejora. Por ahora, los indicadores tanto de la empresa como de la coyuntura se mueven muy irregularmente. Persistencia de inflación, aumento de tarifas, e inicio de paritarias en los meses próximos, no estimulan las expectativas y mantienen un escenario de precaución para la inversión del sector.

El indicador de Tendencia de la inversión (ITI) es construido por CERX a partir de los resultados de encuestas directas realizadas a empresarios industriales de once sectores industriales pymes de diferentes regiones de la Argentina. En el ITI se evalúa la percepción de los empresarios sobre cinco áreas determinantes en la toma de decisiones de inversión.

Por un lado, sobre las condiciones actuales de la empresa tanto a nivel general como en materia de rentabilidad y momento para la inversión, y por el otro, sobre la intensión efectiva de realizar inversiones en función de sus expectativas sobre la evolución futura de la producción y sus planes de inversión definidos.

Antecedente

La producción de las pymes industriales cayó 5% en 2016 con respecto al año anterior, y la mayoría de los empresarios del sector cree que la recuperación llegaría a partir de junio próximo, reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Según la Encuesta Mensual Industrial realizada por esa entidad empresaria entre 250 industrias pyme del país, la producción del sector cayó un 2,9% en diciembre último frente a igual mes del año pasado, pero repuntó 2% en la comparación mensual.