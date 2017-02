Lucha de titánides

Por J.C. Maraddón

La batalla discográfica entre estrellas pop femeninas, que se desarrolló a lo largo de 2016, está a punto de recrudecer en los próximos días, a partir del pronóstico de inminente resurgimiento de una cantante que lleva casi cuatro años sin dar novedades: Katy Perry. Ayer, en redes sociales, ella hizo conocer un teaser de su nuevo single, cuya fecha de lanzamiento está prevista para mañana. Y, además, ha conseguido para su presentación oficial un escenario que amplifica hacia el mundo todo lo que se posa sobre él: el de la ceremonia de entrega de los premios Grammy, que se realizará el próximo domingo.

Desde el pasado fin de semana, quien ha captado la atención mundial ha sido Lady Gaga. Y es que su participación en el entretiempo del Superbowl sigue generando comentarios, ya sea para alabar su performance o para denostarla. Haciendo uso de todos los recursos escénicos que han caracterizado a sus actuaciones desde siempre, ella aprovechó esa oportunidad soñada para lucir su condición de pop star del siglo veintiuno, un título al que se postuló con esmero y dedicación desde su más tierna edad. A esta altura de su carrera, no cabe duda de que le sobran méritos para inscribirse entre las más populares artistas de la canción.

El año pasado, como en tropel, fueron varias las vocalistas de ventas millonarias que publicaron un nuevo álbum, lo que desató una titánica competencia en el mercado. Rihanna, con “Anti”, Beyoncé, con “Lemonade”, y Adele, con “25”, arrasaron en las listas de ventas, a la par que la propia Lady Gaga lo hacía con su “Joanne”. Menos suerte tuvo Britney Spears, que con su disco “Glory” no logró empardar el desempeño industrial de sus colegas más jóvenes, aunque le bastó para ascender en los charts hasta alturas envidiables y sostener así la llama de su vigencia.

Ayer, como coletazo del impacto de su actuación en el Superbowl, Lady Gaga aprovechó para poner a consideración de sus fanáticos el videoclip de su tema “John Wayne”, incluido en “Joanne”, aunque la pieza audiovisual sólo está disponible, por el momento, para los usuarios de Apple Music. Sobre una motocicleta, ella despliega allí sus acrobacias coreográficas, manejándose dentro de la misma estética, entre recargada y desafiante, que le ha valido fama internacional desde que en 2008 se la vio emerger de una pileta, enfundada en cuero y junto a dos perros, en el video de su primer gran éxito, “PokerFace”.

Sin embargo, ese lanzamiento podría verse opacado por el de otra vocalista que también se hizo famosa en 2008, cuando su single “I Kissed A Girl” la transformó en una firme promesa de la música pop. Ayer, en un brevísimo videíto de 17 segundos, Katy Perry mostró sus piernas aferradas a una cadena color plata, que en su extremo arrastra, cual si estuviera presa de la diversión nocturna, a una bola de espejos de las que penden en las discotecas. La intriga que plantea esta escena se develará mañana, cuando el nuevo single empiece a sonar.

A diferencia de Lady Gaga, que viene de editar un nuevo álbum hace apenas cuatro meses, Katy Perry no ha vuelto a ofrecer novedades desde 2013, un periodo demasiado extenso si se tienen en cuenta las exigencias del negocio del entretenimiento, que requiere de una producción permanente para satisfacer las necesidades de los consumidores. El domingo, en la entrega de los galardones de la Academia de la Música, se prevé que el regreso de Katy Perry concentre la atención de la audiencia. Y la batalla de las cantantes subirá así un nuevo peldaño en su escalada.