IPC Córdoba: 32,2 % (coincide con paritaria 2016)

Una semana antes de que comience formalmente la discusión paritaria con la administración pública –o al menos esa es la versión extraoficial que surge desde el Panal-, la Provincia puso sus primeras cartas sobre la mesa y jugó fuerte. Ayer la Dirección de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice de inflación para enero y su desagregado interanual. Las cifras señalaron un aumento de los precios del 1,4 por ciento para el mes pasado y de 32,3 % en comparación con igual período del año anterior.

Este último número tiene una particular importancia para la Provincia. En principio refuerza el argumento que sostuvo durante toda el segundo semestre del 2016: la inflación no superó los los márgenes salarial. Aunque la clausula cuarta del acta paritaria hablaba del 25 por ciento del sobre la masa salarial. De todas formas el podría argumentar que el incremento del IPC coincide con el alza que recibieron los empleados públicos el año pasado. Inclusive este último porcentaje es menor a la suba salarial del 2016: 32,2 % contra 33,8.

De esta manera, la Provincia ya se ataja de los posibles reclamos salariales por el desfasaje inflacionario del 2016 y plantea la discusión hacia adelante. La misma política de borrón y cuenta nueva que impulsa la Casa Rosada y que desde el Panal buscan imitar, como una muestra de buena voluntad y sintonía entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri.

La sintonía en esta materia se da en muchos planos. Durante el discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador aseguró que no incorporará nuevos empleados a la plantilla estatal (salvo en Salud y en Educación). La regulación del déficit fiscal es otra de las metas que pretende imponer Balcarce 50 a los gobernadores.

Retomando el punto de la inflación, de diciembre a enero el IPC Córdoba aumento un 1,47 por ciento. El estudio especifica que las variaciones mensuales en cada uno de los rubros.: “alimentos y bebidas, 1,43%, indumentaria y calzado -0,94%, propiedades, combustibles, agua y electricidad 1,36%, equipamiento y mantenimiento del hogar 0,63%, salud 2,50%, transporte y comunicaciones 1,40%, esparcimiento 7,06%, enseñanza 0,70% y bienes y servicios varios 0,33%.”

En este informa se especifica que los bienes tuvieron un menor grado de aumento respecto a los servicios. Para el primer segmento, el alza fue de 0,83 por ciento, mientras que para el segundo, 2,47.

Paritaria

Todo parece indicar que la Provincia inaugurará la semana próxima la ronda de discusión paritaria con los estatales. Sabe que el escenario será complejo y que los estatales, tanto el SEP como la UEPC, llevarán puntos pendientes de años anteriores a la discusión salarial. Blindar el flanco de la inflación sirve para acotar ese campo de negociación.

Mientras tanto, desde el Panal están muy atentos a lo que ocurra en la Provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal insiste con replicar el acuerdo que alcanzó con lo estatales el año pasado. La intención de la Provincia es no salirse de esos márgenes.

Pero por otra parte, las palabras del mandatario santafesino, Miguel Lifschitz, incomodaron a la Provincia en un primer momento. El socialista aseguró que su provincia discutirá la paritaria sin techo ni piso. Un anuncio grandilocuente. Pero luego aclaró que lo hará dentro de los estándares que fije el IPC santafesino, que arrojó una cifra casi gemela a la cordobesa: 32,9 por ciento de enero de 2016 al mes pasado. Básicamente la misma idea que Córdoba.