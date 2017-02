Efecto Sesma: Surrbac pide banca en estudio de pliegos y ESOP

La concejala Laura Sesma abrió una buena oportunidad que el Surrbac no está dispuesto a desaprovechar. El referente de los recolectores de residuos, Mauricio Saillén, anticipó que pedirán un lugar en el directorio del Ente de Servicios y Obra Pública que depende de la Municipalidad de Córdoba y, al mismo tiempo, pedirán reuniones con los presidentes de bloque en el Concejo Deliberante para conocer el calibre de los cambios que se introducirán en los pliegos que regirán el segundo intento de licitación de parte del servicio de higiene urbana.

La pretensión del dirigente gremial se coló entre las razones que expuso para llevar a la ex socialista a la Justicia. En declaraciones a El Show de la Mañana, Saillén confirmó que sus abogados enviaron una carta documento a Sesma para que rectifique o documente sus polémicas declaraciones hacia la organización sindical que comanda hace más de una década.

La ex integrante del gabinete de Ramón Mestre cuestionó la honorabilidad de la dirigencia del Surrbac – a la que definió como “cuasimafiosa”- como parte de su estrategia para justificar por qué no debían aprobarse los pliegos tal cual estaban redactados. Sin rodeos, la socia de Elisa Carrió denunció injerencia de Saillén y compañía en las futuras condiciones que regirán el servicio.

El sindicalista lo negó de plano. Por supuesto. Aunque, a favor de Sesma, el Surrbac deberá convivir con la sospecha porque suena poco creíble que se haya desentendido de un proceso que determinaría la condiciones laborales del sector que representa. Cierto es que la concejal se entusiasmó con su discurso y ahora deberá pasar por la Justicia para zanjar en incordio con el sindicato.

“Quiero que se presente en la Justicia y diga cómo es la mafia del Surrbac. Nuestro convenio colectivo es superador, es uno de los mejores del país. Nosotros nunca intervenimos en estos pliegos. Ahora sí vamos a pedir la intervención como marca nuestro convenio colectivo”, deslizó Saillén.

Sesma los invitó al juego. Incluso, en la lista de recomendaciones que redactó con la colaboración del macrista Abelardo Losano, pidieron revisar algunas concesiones que las actuales contratistas suscribieron con sus empleados. Una de ellas, exigía la supresión del artículo 51 inciso “d” del pliego. “Obliga inexplicablemente a la empresa que gane la licitación a incorporar a todos los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa de Lusa, el cual consagra privilegios inadmisibles que encarecen el costo del servicio para los ciudadanos”, denunciaban los ediles.

La sugerencia al respecto fue la siguiente: “Las empresas deben ofertar tomando como base lo que ganan hoy los trabajadores, pero luego se deben firmar un nuevo convenio con condiciones beneficiosas para los trabajadores pero también para la ciudad”.

Si bien los concejales de Juntos por Córdoba aseguran sottovoce que no se meterán con los derechos adquiridos de los basureros, se abrió la posibilidad para el gremio de blanquear su necesidad de mayor injerencia.

De hecho, en la misma entrevista, Saillén aprovechó para mostrarse como un referente gremial a tiempo completo. “Soy dirigente sindical y nada más. No quiero ser candidato a intendente, ni diputado. Queremos acabar con las especulaciones, por eso pediremos un lugar en el ESOP como nos marca el convenio colectivo y pediremos una reunión a los presidentes de bloque en el Concejo”, concluyó el rival sindical del camionero Hugo Moyano.