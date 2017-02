Cambiemos suma nueva incógnita a “ecuación 2017”

Hasta el momento, la discusión por la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos en Córdoba parecía destinada a saldarse con la participación casi exclusiva de sus dos socios principales: el PRO y la UCR.

El Frente Cívico, socio menor del oficialismo nacional y aparente convidado de piedra a la discusión, puso sobre la mesa su único carta con algo de peso propio: una hipotética candidatura a diputado del exintendente Luis Juez.

Aprovechando una anecdótica eventualidad sufrida por un equipo de fútbol tucumano, el anuncio se conoció en boca de quien también es el vocero por excelencia del Frente Cívico, el propio Juez, quien con esta jugada reivindica el carácter de emprendimiento unipersonal que tiene su partido.

Ecuación Cambiemos

El ciclo electoral 2017 será clave para Cambiemos en su búsqueda por conseguir una mejor posición relativa en cada una de las cámaras del Congreso; actualmente, no tiene mayoría propia en ninguna de ellas. En ello, Córdoba es un distrito importante para el oficialismo nacional, tanto en lo alegórico como en lo numérico.

Los más de 70 puntos porcentuales que la alianza obtuvo en el balotaje de noviembre de 2015 no son un objetivo (en aquella ocasión no había candidato de Unión por Córdoba), pero sí una aspiración simbólica.

En cuanto a las bancas, Cambiemos está dispuesto a mantener, al menos, las cuatro que pone en juego: tres del radicalismo y una del macrismo. Obtener una quinta banca significaría un triunfo contundente, que los cambiemistas no descartan del todo.

Por todo ello, los nombres que ocupen los cuatro primeros lugares de la lista son el núcleo central de la discusión entre los socios locales. En ella se verán involucrados tanto los intereses partidarios (no perder representación relativa en cantidad de escaños), como los egos personales (un nombre en dichos puestos tiene casi asegurado el mandato como diputado).

La UCR y el PRO se sienten con todo el derecho de repartirse dichas candidaturas. Los radicales no quieren resignar ni una de las tres bancas que obtuvieron en 2013, mientras los macristas pretenden sumar duplicar su cosecha parados sobre la imagen positiva del Presidente entre los electores cordobeses.

Ninguno de ellos contempla al Frente Cívico o a la Coalición Cívica en dicha repartija. El partido de Carrió nunca tuvo un desarrollo de peso en la provincia, y el juecismo devaluó sus acciones tras obtener el cuarto lugar en los comicios municipales de la Capital.

Sin embargo, el hoy embajador en Ecuador hizo uso ayer de la única carta con la que podía intentar romper la polarización interna entre la UCR y el PRO: se ofreció como candidato “para defender” el proyecto político de Cambiemos.

Ningún otro nombre del Frente Cívico podría haber sido tomado en serio, puesto que a casi 14 años de su primera intervención electoral continúa siendo un emprendimiento unipersonal, incapaz de generar nuevos liderazgos o recambios generacionales.

Aún tratándose del propio Juez, quien condujo el municipio cordobés entre 2003 y 2007 y representó a la provincia en el Senado entre 2009 y 2015, las chances del Frente Cívico son mínimas. El paúperrimo resultado obtenido por la alianza Fuerza de la Gente (confluencia entre Juez y Olga Riutort) en los comicios de septiembre del 2015 es un resultado difícil de olvidar.

Embajador y precandidato

Las desventuras de un equipo de fútbol tucumano en Ecuador fueron la oportunidad ideal para que Juez desplegara en medios deportivos y políticos de llegada nacional su tradicional batería de comentarios jocosos y comparaciones humorísticas.

En medio de todo ello, Juez hizo clara su intención. “En marzo le voy a preguntar al Presidente si lo puedo acompañar”, anunció el embajador, en alusión a una candidatura a diputado por Córdoba. Aplicando con Mauricio Macri la misma relación de verticalidad que impone a sus seguidores, aclaró que si el Presidente “me dice que me quede como embajador, así será”.

De esta manera, Juez volvió a desairar al radicalismo cordobés, con el que se enfrenta desde hace años, desconociendo su poder de decisión (o discusión) en el armado electoral cordobés. Ni siquiera la momentánea tregua impuesta por Macri a comienzos de 2015 duró mucho, puesto que pocos meses después el exjusticialista decidió competir contra el intendente Ramón Mestre, que buscaba su reelección.

De paso, el líder del Frente Cívico aprovechó para criticar a Unión por Córdoba, aclarando que “sería un acto de ingenuidad” considerar que el peronismo cordobés facilitará las cosas para Cambiemos en la elección. Del gobernador Juan Schiaretti mencionó que “no es un tipo que va a laburar en serio para que le vaya bien a la gente”.

Con algunos rasgos de inmodestia explícita, Juez dijo que en Ecuador lo “como un mini presidente, un mini Macri”. Además agregó que él no tiene “el perfil típico de embajador, ellos no definen nada”, eludiendo las interpretaciones que sindican su designación diplomática como una forma de excluirlo de futuras discusiones electorales y políticas.

Serán las semanas venideras las que definirán si el “lanzamiento” de Juez quedará sólo como una anécdota de la temporada de verano o si, por el contrario, el exintendente se las habrá ingeniado para recuperar aire y terreno en la política cordobesa.