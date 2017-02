Con ayuda a tucumanos, Juez se promociona para diputado

Por Federico Jelic

Luis Juez nunca pero nunca dio una puntada sin hilo. Eso está claro y, para colmo, cuando realiza algún acto que puede catalogarse como genuino, al final queda siempre bajo un manto de sospecha. Como el cuento del pastorcito.

Es que el martes se robó la atención de la noche con rol protagónico intercediendo, mediando en su rol como embajador de Ecuador para que no eliminen a Atlético Tucumán de la Copa Libertadores de América. A raíz de las demoras del vuelo de Guayaquil a Quito, se presentó una hora tarde a jugar y bien pudo quedar afuera legalmente del torneo.

Con la consigna de la bandera de los intereses de cualquier argentino, hizo su habitual show mediático y verborrágico, su transformación cultural cada vez que se enciende una luz o se pone “on” en un micrófono, y mal no le fue.

Sus gestiones prosperaron pero vaya casualidad, a la misma hora, se conocía la noticia de que le había ofrecido al presidente de los argentinos Mauricio Macri encabezar la lista a candidatos a Diputados en las próximas elecciones legislativas. Puede ser ironía del destino, pasa que viniendo de Juez, cualquier especulación se toma como válida. Cualquiera.

El show debía continuar

Era una película de suspenso de Alfred Hitchcock. Un reloj en cuenta regresiva en la pantalla, presagiando el fin del tiempo reglamentario de espera que le permitía a El Nacional el reclamo del partido ganado, los jugadores tucumanos en colectivo sin sus camisetas, olvidadas en Guayaquil tras el apuro y todo el descontrol. En ese entonces, las cámaras de Fox y sus conductores anunciaron que iban a sacar al aire al embajador Luis Juez, quien esperó al “Decano” en el aeropuerto y se subió al colectivo con ellos.

“Vamos a ir a jugar, llegamos en 20 minutos. Que no rompan las pelotas con el reglamento, acá hay gente que sacó préstamos, créditos para poder ver a su equipo en la instancia más importante de su historia. Se lo pedimos en nombre del pueblo argentino”. Con tintes heroicos, su discurso iba mutando con más pasión demagógica, en el partido donde mejor se desenvuelve.

Les metió el pecho, con el ADN y la personalidad argentina que tanto genera repudio en el continente. “Hablé recién con el manager deportivo de El Nacional y me va a pasar con el presidente, el general (Tito Manjares) no se cuanto (sic). Si se caga (sic) para un partido de fútbol, imagínate si lo invitamos a la guerra”, espetó en broma pero al límite de la agresión. Vale aclarar que el equipo El Nacional pertenece a las fuerzas armadas, y la máxima autoridad del club es general en ejercicio.

Para cerrar, bajó los decibeles, con sus humoradas folklóricas a modo de muletilla que lo caracterizan. “Si hace falta entro con saco y zapatos a jugar de volante central un rato, hasta que Nery Leyes se ponga los botines. Creo que 10 o 15 minutos aguanto”. Ahí se ganó la aprobación y algunas risas de los periodistas de Buenos Aires. El líder del Frente Cívico era muy consciente de que de hacer un buen papel en la transmisión donde gran parte del país futbolístico estaba pendiente, se iba a ganar un poroto en virtud de su otro objetivo político: ser candidato a Diputado Nacional para la fuerza “Cambiemos”.

A volver a la hamaca

Al final, fue una película épica. La gesta tucumana hipnotizó a los ojos de todo el mundo. Atlético Tucumán jugó con camisetas prestadas del seleccionado Sub 20 que disputa el sudamericano en Quito, una hora después de lo pactado y con riesgo de perder los puntos, por gracia y tolerancia del rival, y para colmo ganaron, dando un sabor cinematográfico a esa epopeya deportiva. Los dirigentes del “Decano” declaran que la aparición de Juez fue determinante, por hacer prevalecer el espíritu deportivo en una competencia profesional, la más importante del continente americano. Fue aplaudido por esa acción oportuna y vinculante.

Y no es que consiguió la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Ecuador, un puente estratégico entre ambos países, o la comercialización del fernet en las playas Esmeralda y Montañitas. Fue un partido de fútbol. Con valor incalculable para los fanáticos del deporte pero módico a nivel de lo que su investidura demanda, más allá del mérito que en buena ley le fue reconocido.

¿Se acuerdan cuando en 2015, renunció a su banca de senador, para ser candidato a intendente en Córdoba? En aquella ocasión, no dejó de usar sus particulares y simbólicas metáforas discursivas, y justificó su decisión apelando a conquistar corazones desmotivados y escépticos de la política. “Estoy loco, voy a dejar una hamaca paraguaya que es el Senado, por una silla eléctrica que es la Municipalidad de Córdoba. Pero la gente de los barrios me necesita”.

Y claro, que de repente se hiciera pública su intención de volver a la cocina política nacional, la mirada y el análisis indican que no pudo ser mejor este concierto de eventos desafortunados del elenco tucumano para volver a la palestra y dar a conocer su capacidad de gestión. Que aprovechó, fiel a su estilo, cada segundo que le otorgó la cadena internacional deportiva en virtud de su plataforma y su meta: encabezar la lista de candidatos a Diputados nacionales.

Es decir, de manera repentina, sueña con regresar a acostarse en la “hamaca paraguaya”, comodidad que supo despotricar, porque resulta que él es un hombre de acción y convicción. Después de todo, al menos, tras de tanto parloteo y su agudo mecanismo locuaz de difusión política, su colaboración necesaria y fundamental en beneficio de Atlético Tucumán le sirvió para hacer ruido. Y de paso, reposicionarse de cara a las elecciones legislativas, en la tropa del presidente Macri, para seguir mostrando y refrendando lealtad al proyecto. Hay derecho a dudar. Hazte fama y échate a dormir…

Con Racing no funcionó

No es la primera vez que Juez intercede para ayudar a algún club de fútbol. El deporte es una de sus pasiones, recurrentemente asiste al estadio a alentar a su Talleres, aunque los hinchas de Racing de Nueva Italia no lo recuerdan con mucho afecto. Es decir, valoraron su gran gesto, voluntad y aporte, aunque el desenlace no fue el óptimo y como saldo quedó rondando la energía de “mufa” o de haber cortado la energía positiva ascendente. En 2007, “La Academia” llegó a la semifinal del Argentino A y su próxima escala era Puerto Madryn, para enfrentar a Guillermo Brown. En ese entonces Juez era el jefe comunal, salió al aire por los micrófonos de “Sucesos Deportivos” aún con Víctor Brizuela con vida, y garantizó los pasajes aéreos para todo el plantel y dirigentes, con fondos municipales. “Vamos a acompañar a un hijo de nuestra Liga en esta aventura y ojalá consigan el ascenso”, exclamó, victorioso.

Pero Racing perdió 3 a 1 y quedó eliminado. Y resulta que al mismo rival que Juez ayudó a clasificar en Quito, le “birló” el ascenso en la final del 2008, con aquel gol anulado al “Beto” Velárdez por supuesta posición adelantada en el segundo minuto de descuento. Era cuestión de Estado. Por las dudas, hoy en día no sería recomendable una unidad básica juecista en Yofre y Nueva Italia.