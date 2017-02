Soledad Carrizo visita Australia, en gira de precampaña

El ciclo electoral por el cual se renovarán la mitad de los diputados que representan a Córdoba en el Congreso será el factor que más concentre la atención y la actividad de los políticos en el 2017. Sin embargo, la temporada de verano y el receso legislativo les permite a los aspirantes a candidaturas poder entremezclar el proselitismo con actividades más relajadas.

La diputada radical Soledad Carrizo, cuyo mandato vence en diciembre pero que aspira a renovarlo hasta 2021, no deja de aprovechar la oportunidad. Después de recorrer distintos puntos de la provincia en un tour de festivales, viajó a Australia como parte de un grupo de dirigentes.

Con el federalismo y la cooperación binacional como principales temáticas, Carrizo se prepara para su primera campaña desde la posición de oficialismo nacional.

Apuesta radical

En Córdoba, Cambiemos es el espacio en el que más se han recalentado las internas por las distintas posiciones de la boleta legislativa del 2017.

En Unión por Córdoba, el Partido Justicialista no necesita esforzarse en negociaciones con sus aliados, y el exgobernador José Manuel de la Sota suena como el candidato ideal para hacer frente al oficialismo nacional.

En el kirchnerismo, la incertidumbre reina entre la militancia y los dirigentes exploran posibles acuerdos con otras fuerzas “progresistas”, como el Partido Socialista y Libres del Sur, como último recurso para no perderse frente a una hipotética polarización entre Cambiemos y el peronismo cordobés.

Los cambiemistas mediterráneos, en cambio, tienen por delante un fuerte desafío: lograr encajar las piezas del rompecabezas de candidaturas, armonizando las expectativas y reclamos de sus cuatro socios locales.

Tanto el PRO como la UCR tienen voluntad de encabezar con nombres propios la boleta de diputados, y ambas fuerzas sienten tener de su lado la razón. Mientras los amarillos citan los más de 70 puntos porcentuales que Mauricio Macri obtuvo en el ballotage, los radicales recuerdan su extenso despliegue territorial y su colección de intendencias.

En ambos casos, los socios piensan en actuales diputados para encabezar la boleta 2017, proponiéndolos para la reelección. El ex árbitro macrista, Héctor “La Coneja” Baldassi, y el radical Diego Mestre, hermano del intendente capitalino, son las sendas apuestas.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, los partidos especulan con una candidata mujer para el segundo puesto. Mientras los proístas con cuentan en sus filas con una figura instalada que pudiese justificar el reclamo, dos mujeres boinas blancas aparecen en el pensamiento de la UCR.

Se trata de las actuales diputadas Soledad Carrizo y Brenda Austin. La exintendente de Quilino y la exsecretaria de Educación cordobesa han ganado visibilidad en la capital y en el interior, y podrían hacerse cargo del desafío proselitista.

Además, los socios menores de Cambiemos Córdoba también intentarán hacerse con una banca. Tanto el juecismo como la Coalición Cívica usarían sus mejores armas para poder figurar entre los puestos expectantes de la lista de candidatos.

Gira internacional

Carrizo encaró la temporada decidida a aprovechar cada oportunidad que los tiempos estivales le brindasen para fortalecer su imagen y presencia entre el electorado. A lo largo de enero, la exintendente recorrió distintos puntos de la Provincia, aprovechando la multiplicidad de festivales que caracterizan el verano cordobés.

El tour de Fiestas nacionales y provinciales no sólo le permitió mostrarse ante públicos de distintas regiones, sino también afianzar su relación con los caciques locales del radicalismo. El primer mes del año concluyó para Carrizo en sus pagos natales, haciendo de anfitriona en el Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía de Quilino.

Febrero, en cambio, obligó a Carrizo a preparar sus valijas con más provisiones, para encarar una gira por distintas ciudades de Australia, como parte de una comitiva de dirigentes políticos.

La misma es organizada por la Red de Acción Política (RAP), una fundación compuesta por empresarios y políticos de distintos partidos fundada tras la crisis del 2001. Carrizo es una de los 28 miembros cordobeses que tiene el RAP, entre los que se encuentran el vicegobernador Martín Llaryora, los ministros provinciales Francisco Fortuna y Walter Grahovac, el ministro nacional Oscar Aguad, el también diputado Javier Pretto, y los intendentes Esteban Avilés, Gabriel Frizza y Sergio Favot.

El sistema federal australiano y el funcionamiento de cuerpos legislativos son dos de los principales tópicos de la gira, temáticas que resultarían apropiadas para la campaña que Carrizo enfrentaría hacia mediados de año.

Además, las alternativas de cooperación binacional con Australia, país con características económicas y geográficas similares a Argentina, podrían abonar a la gestión de los intendentes de Cambiemos, que proyectan a sus municipios como la base de sustento para un intento de conquistar la Gobernación cordobesa en 2017.