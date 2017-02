Riesgos de Trabajo: ola de amparos contra DNU

En un ambiente de tensión, la Bicameral de Trámite Legislativo comenzará a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Gobierno modificó el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Del debate participarán la CGT, las dos CTA, representantes del sector empresarial y asociaciones de abogados.

En noviembre, cuando el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, asistió a la Cámara Alta para defender el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, reiteró lo que el Gobierno sostiene desde que asumió; a saber, que la legislación vigente contribuye a incrementar los litigios.

Bajo esa premisa, impulsó cambios en la normativa, para limitar los juicios por accidentes y, a tal fin, estableció que la vía administrativa debe agotarse como paso previo para acudir a la Judicial.

Además, el articulado prevé que las denominadas “comisiones médicas jurisdiccionales”, encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, sean una instancia única y obligatoria para accionar.

El gobernador Juan Schiaretti se pronunció a favor del proyecto del macrismo, en el entendimiento de que la normativa vigente es “uno de los impedimentos para generar empleo”. También aseguró que la modificación del 2012 incentivó “la industria del juicio”.

El respaldo político a la intención del Gobierno generó la reacción de la Asociación de Abogados Laboralistas, que difundió un comunicado en el cual planteó su desacuerdo. “Pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas”, argumentó.

En diciembre, el oficialismo superó la mala racha que enfrentó en el Congreso Nacional. Llegó a un acuerdo con el sector sindical y el articulado recibió media sanción.

No obstante, en enero, sin convocatoria a sesiones extraordinarias, Macri dictó el decreto 54/17para reformar la ley de ART, partiendo del texto aprobado por la Cámara Alta, una decisión que generó controversia.

Los cambios comenzaron a ser cuestionados ni bien los tribunales retomaron su actividad, la semana pasada. La Justicia Nacional del Trabajo recibió 1.100 demandas, de las cuales 800 correspondieron a accidentes de trabajo, el doble del nivel habitual.

En la mayoría de los reclamos los abogados impugnaron el DNU invocando los fallos previos de la Corte Suprema, que declaró que las comisiones médicas son inconstitucionales.

Cabe recordar que en los precedentes “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti” y “Obregón”, el Alto Cuerpo consideró que son los jueces y no los médicos quienes deben juzgar un accidente laboral y que todo ciudadano tiene el derecho constitucional de acceso libre a la Justicia.

La Federación de Colegios de Abogados (FACA) se pronunció en contra de la reforma normativa. “El efecto buscado no es que los trabajadores no inicien juicios, sino que se demore el pago por parte de las ART”, declaró Eduardo Massot, su titular, a pocas horas de que el Congreso trate el DNU.

La entidad alega que la norma lesiona el orden constitucional, que no precisa circunstancias “urgentes” que justifiquen el uso de la facultad presidencial y que es una “intromisión perturbadora” en el trámite legislativo.

La FACA –que agrupa a 81 colegios de letrados en el país- cuestionó además el contenido; en particular, las previsiones sobre las comisiones médicas.

“El texto limita el acceso del trabajador en forma directa a la Justicia, creando un paso previo obligatorio y excluyente, todo lo cual ya fue declarado inconstitucional por la Corte”, subrayó la FACA.

En Córdoba, el Colegio de Abogados, presidido por Héctor Echegaray, anunció que platearán la inconstitucionalidad del DNU ante al fuero federal, en términos similares al amparo que ya presentó su par porteño.

Diez de los 16 miembros de la Bicameral cuestionan que el presidente haya decidido “saltear” al Congreso.

El Frente para la Victoria-PJ tendrá incidencia a nivel comisión, ya que cuenta con la mitad de los miembros y ya expresó su rechazo al DNU.

No obstante, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Graciela de la Rosa, Juan Manuel Irrazábal y Juan Mario Pais estarían entre la disyuntiva de la negativa y la abstención, ya que el bloque que integran votó a favor de la ley cuando recibió la media sanción.

En contra de la validez del decreto podrían votar también el diputado massista Raúl Pérez y el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Los seis miembros restantes son de Cambiemos y apoyan el paso de Macri.

En caso de que haya la misma cantidad de votos por la afirmativa y por la negativa, el presidente de la Bicameral, el camporista Cleri, desempatará.

Pese a todo, el oficialismo es optimista, ya que sólo necesita que una de las Cámaras del Congreso no rechace el decreto.

Mientras, la Unión de ART (UART) volvió a respaldar la medida. “Despejar el problema de la litigiosidad ayudará a trabajar mejor en prevención”, señaló Guillermo Mitchell, representante de legales de la cámara de aseguradoras.