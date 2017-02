Problemas de audio y escuchas en AFA

Por Federico Jelic

Para colmo de males, en un fútbol argentino en estado de descomposición, aparecen audios con indisimulables manejos corruptos y hasta extorsivos. No tiene nada que ver con Casa Rosada con Cristian Fernández y Parrilli, pero pueden compararse. A otra escala. AFA no sale de una y se mete en otra peor. Resulta que ahora al hacerse público los audios entre el presidente de Boca Daniel Angelici con el ex titular de AFA Luis Segura, pidiendo cierta piedad por unos jugadores expulsados, más otro de la máxima autoridad del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, hombre vinculado al “Xeneize”, también en pleno diálogo con Angelici, vuelve a tirar por tierra este proceso que tiene como objetivo la renovación del fútbol nacional. Los vástagos de Julio Grondona lejos están de su cintura política, evidentemente.

Es decir, los audios y las escuchas son y fueron frecuentes en AFA y lo serán por un tiempo más seguramente. Solo que desnuda una vez más que los dirigentes tienen sus manejos con el poder lejos de la transparencia, vuelven a estar en medio de la tormenta. Mientras, FIFA mira de reojo, espantado, al borde de sentenciar su inhabilitación. Merecida, a esta altura.

Escuchas

Y bueno, esto data de 2015, pero antes también pasada. Angelici le implora y sugiere a Mitjans, que meta influencias para que Leandro Marín y Cristian Erbes tengan suspensiones un poco leves en rigor de que puedan estar para el duelo clave ante Vélez y clasificar a la Copa Libertadores. Mitjans, al frente del ente punitorio, destacó que “no era posible” tanta absolución por la gravedad de las infracciones, aunque también indicó que no se iba a castigar “con cinco fechas”. Hay acuerdo.

Al final los dos jugadores auriazules fueron suspendidos por tres partidos (cumplieron en amistosos) y pudieron disputar ese cotejo repechaje. Y ganaron.

Boca ya había conseguido un desempate con una lectura aviesa del reglamento, y bueno, Angelici hizo lo suyo. Segura estaba al frente de la casona de la calle Viamonte y la charla da por sentado una especie de arreglo. “Fijate de hablar vos directamente con este pibe Delfino, que trate de equivocarse lo menos posible, porque Boca se está jugando mucho”, recomienda Angelici. “Daniel, quedate tranquilo que tengo una reunión con Scime (titular de los árbitros) y que, para el desempate con Vélez, el hincha número uno de Boca soy yo”, respondió.

Angelici es amigo del presidente de los argentinos Mauricio Macri en su contienda política pero distante en AFA. No los une el amor por Boca solamente. Angelici maneja el negocio del juego y casinos en el país, mientras que en la contienda de la calle Viamonte, no adhiere a la línea de Armando Pérez y la Comisión Normalizadora. Al contrario, bien lejos ideológicamente a los planes que tiene Casa Rosada, el actual mandatario del “Xeneize” se encuentra del lado de Claudio “Chiqui” Tapia y Hugo Moyano, este último enfrentado casi por naturaleza con Macri por su presencia activa en la CGT.

Macri e Infantino, con la decisión

¿Qué pensará ahora Macri? Porque más allá de esta propiedad dual de Angelici, también tenía sus fichas puestas en Mitjans. De hecho, el mismo Giani Infantino, consideraba al actual presidente del Tribunal de Disciplina, como conductor del comité regularizador si a Pérez la salud no lo acompañaba del todo o si daba pasos en falsos en pos de la instauración del nuevo estatuto. Al final fue electo el hombre fuerte de Belgrano.

Mitjans llegó a Boca por Macri y a FIFA por Grondona. Fue de los pocos que sobrevivieron al FIFAgate, ya que se desempeñaba como vice del Comité de Apelaciones. Su padre fue interventor en la calle Viamonte en 1974 y hasta comandó el fútbol argentino por algunas semanas. Por estas horas está meditando presentar su renuncia o tomarse una licencia por tiempo indeterminado. AFA no lo considera oportuno ya que las escuchas no lo comprometen del todo. Pero el ente madre del fútbol mundial podría actuar de oficio. ¿Qué hará Infantino?

Si quieren seguir adelante y convenciendo con la nueva FIFA y la AFA reciclada, tendrán que al menos dar explicaciones al respecto. O al menos, actuar elegantemente y obrar en consecuencia. Como si no tuviera problemas que afrontar Macri a nivel país, uno de sus laderos en el club de la Ribera se encarga de entorpecer la tensa armonía.

Angelici en la mira

En este fútbol donde el culpable queda indemne y sale caminando siempre, nadie se anima a vaticinar que pasará con Angelici. ¿Será una “vendetta” por su afiliación dialéctica a Tapia y a los del ascenso? Que estos audios se hayan dado a conocer a pocos meses de la nuevas elecciones, mientras el oficialismo define un candidato potable para competir en los comicios con el “Chiqui” y Moyano. Una disimulada forma de correrlo del paso en AFA y dejarlo con los casinos, como premio consuelo. Vaya indemnización.

El problema surge desde FIFA. Con mucho tino, mientras emplazan y sancionan al fútbol argentino, estas escuchas “ilegales” motivarán reacciones. El campeonato no tiene vistas de cuando se reanudará a pesar del acuerdo de palabra para que en marzo la pelota empiece a rodar, se viene una fecha clave por Eliminatorias ante Chile, en pos del sueño de Rusia 2018, en tanto que en el Sub 20 hay más probabilidades de eliminación que de clasificación al mundial de la categoría.

Un desorden y un caos generalizado. Judicial e institucional. El llamado a elecciones debería comenzar a ordenar este mamarracho. Con estatuto nuevo y con autoridades legítimas. Infantino por ahora elige mirar a otro costado, pero su tolerancia tiene límite.

Julio Grondona seguramente nunca habrá imaginado que su ausencia (por muerte, sino, seguiría atornillado al sillón presidencial de AFA), traería tantas consecuencias nefastas. ¿Habrá algún audio también del difunto “Don Julio” sobre estas cuestiones? En la historia del fútbol argentino, siempre hubo tejes y manejes, árbitros a dedo, doping sorpresa o estériles, sanciones livianas y castigos a los disidentes. Pasa que a estos los encontraron. En todos los ámbitos ocurre. Pero la certeza que quedaría es que Angelici quedaría un poco afuera de la chance de conducir la “Superliga” y que Mitjans figura en la cuerda floja. Hasta que aparezca otro audio y sigan cayendo responsables, claro está. Efecto dominó.