Mestre tiene razón (y el presidente lo sabe)

Por Pablo Esteban Dávila

Mire usted. Uno llega a la Ciudad de Buenos Aires y, si tiene ganas de ahorrarse el taxi, se toma el colectivo, siempre y cuando haya tenido la precaución de comprarse la tarjeta SUBE en algún quiosco. Al subir, la primera sorpresa: menos de ocho pesos el boleto. Inmediatamente después viene la segunda: aire acondicionado para todos y todas. Finalmente, la posibilidad de viajar sentado en buena parte del trayecto; no siempre la unidad está llena.

Algo parecido sucede con el subterráneo. Aunque allí la aglomeración de pasajeros siempre es alta (sentarse es un pequeño lujo), el servicio también es barato y ha mejorado su confort en los últimos años. No es infrecuente encontrarse viajando dentro vagones nuevos, agradablemente climatizados y con suspensión neumática. Si a esto se le suma que pueden hacerse largos trayectos en poco tiempo, el resultado es óptimo. Taxistas go home! (Uber también).

Si usted vive en el interior del país, esta sucinta descripción le parecerá digna de un país de las maravillas. Transporte bueno, bonito y barato, un lujo que sólo una parte de los argentinos del gran Buenos Aires pueden darse. ¿Milagro económico? ¿Una gestión pública sin fisuras? Probablemente nada de eso o, en forma indulgente, tal vez un poco de lo segundo. Pero la verdadera razón de este prodigio no es otra que los subsidios nacionales.

Esto lo sabe todo el mundo o, por lo menos, lo intuye. Sin embargo la teoría se convierte en lisa y llana incredulidad cuando se advierte que, en materia de transporte público, las distancias entre Buenos Aires y el resto de las ciudades del país se miden en años luz, no en kilómetros. Lógico es preguntarse qué cosa ha sucedido para que esta realidad se haya vuelto tan asimétrica.

Nuevamente las explicaciones son, en este punto, de dominio público. Durante el decenio kirchnerista, el gobierno federal volcó miles de millones en el gran Buenos Aires en forma de subsidios. Fue generoso. No sólo se aplicaron al transporte sino que también se prodigaron al agua, al gas y a la electricidad; en consecuencia, las distorsiones con el resto de la Argentina crecieron a la par de los montos que se inyectaban tan liberalmente. El hecho de que una parte nada desdeñable de los beneficiarios no necesitara subsidios en absoluto no fue óbice para que la Casa Rosada insistiese en el dispendio. Ya se sabe: voto mata equidad.

El asunto llegó a tal extremo que buena parte de la historia del primer año de la presidencia de Mauricio Macri puede explicarse como la lucha desesperada por salir de esta telaraña. Este también es un capítulo conocido. Pero lo que tal vez no lo sea tanto es la molestia de los intendentes de las grandes ciudades que, año tras año, deben enfrentar la ingrata tarea de ajustar las tarifas de los boletos urbanos al compás de la inflación y las demandas de los empresarios del transporte. Esto se traduce en malestar del público usuario y una potencial pérdida de apoyos en la opinión pública, al punto que muchos se preguntan por qué deben proceder como el Sheriff de Nottingham cuando, al mismo tiempo, el colega Horacio Rodríguez Larreta sólo debe preocuparse por cortar las cintas del Metro Bus.

Este interrogante parece haber presidido la cumbre que los intendentes Mónica Fein (Rosario) y Ramón Mestre protagonizaron ayer en la ciudad de Córdoba. Aunque lo dijeron con elegancia, el mensaje fue claro: “Nos preocupan los subsidios al transporte”. También lo fue el destinatario, que no es otro que el gobierno nacional.

A ambos les intranquiliza que, detrás de las diferencias heredadas en la materia, parecieran existir “ciudadanos de primera en Buenos Aires y de cuarta o quinta en el resto de la Argentina” y que, detrás de la asignación de estas categorías, se encuentre una política implementada desde lo más alto del poder.

El asunto se pone más interesante cuando se advierte que Mestre es un aliado importante del presidente Macri y que, para que su voz se escuche más fuerte, haya decido integrar un dueto con Fein, que es opositora a Cambiemos en la Nación. La imagen tiene la suficiente potencia como para que no pueda ser soslayada sin explicaciones. Un boleto que ya se sitúa cerca de los trece pesos y con pronóstico de nuevos retoques es el pretexto adecuado para reclamar justicia perentoria hacia su aliado. La rosarina, por su parte, especula con aquello de que las aguas revueltas siempre le vienen bien al pescador. También ella sufre políticamente por esta distribución tan caprichosa de los fondos nacionales.

Lo sorprendente es que el ministro Guillermo Dietrich coincide con el reclamo. A diferencia de lo que sucedía antes de diciembre de 2015, nadie en el gobierno desconoce que las cosas no pueden seguir de este modo. El problema no es la comprensión, sino quién le pone el cascabel al gato. No hace falta ser un experto para advertir que, si se disminuyesen los subsidios al transporte en Buenos Aires para volcarlos al interior, quienes más sufrirían serían el propio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal, ambos del riñón presidencial. Esta es una categoría a la que Mestre no pertenece.

El problema, por lo tanto, no es el qué sino el cómo. Macri no quiere perjudicar a sus aliados de tierra adentro, pero no puede darse el lujo de explicar una suba del transporte en donde gobierna su partido para favorecer al resto de los argentinos. Es la famosa pedagogía de la manta corta que, más allá de su proverbial precisión, no sirve para mantener los votos que el PRO supo conseguir contra todo pronóstico.

Mire usted. En definitiva, el tema de los subsidios termina siendo un asunto electoral, de la igual manera que lo era en los tiempos de Néstor y Cristina. No nos juzgue mal; la obviedad es adrede. Sirve para ilustrar que, incluso entre gente sensata y que advierte la inviabilidad de toda esta maraña, la cosas no son tan fáciles. También ayuda a comprender que, en política, a un aliado se lo acompaña en todo momento, excepto cuando hacerlo supone resignar plata a favor de otras jurisdicciones y, por consiguiente, reclamar a sus propios electores que pongan la diferencia. “No puedo callarme” –se ofusca Mestre. “Esto no se hace” –se quejarán en la Nación. Pero lo cierto es que el intendente tiene razón y que el presidente lo sabe, aunque su margen de acción se encuentre, como se comprende, limitado por sus propias urgencias políticas.