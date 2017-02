Con mejor gestión, el salario docente podría aumentar 45%

El gobierno nacional -como ya es público- no fija más un piso para las paritarias docentes en las provincias; se basa en que la casi totalidad de las escuelas pasaron a esas jurisdicciones que son las que las gestionan y pagan la mayor parte de los sueldos a los maestros. Córdoba es uno de los distritos que no recibe transferencias en ese concepto. El gobernador Juan Schiretti planteó que la suba rondaría el 18% este año.

Un informe de la consultora Idesa asegura que si las provincias modernizan la gestión podrían ahorrar: “Una mejor administración permitiría aumentar significativamente el salario docente”.

Después de mucho tiempo, este año se retorna al mecanismo de paritarias provinciales, que es lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 5°; cada jurisdicción administrará la educación básica concerniente a su territorio.

En ese marco, los gobernadores intentan armar un frente común y reclaman mantener y fortalecer las transferencias de recursos en concepto de Fondo de Incentivo Docente y otros aportes nacionales que representan aproximadamente el 10% del total de la masa salarial docente.

¿Aumentar la asignación presupuestaria al sistema educativo es la única manera de mejorar la remuneración de los educadores? Según datos del Ministerio de Educación nacional y de la OECD en las escuelas primarias estatales de Argentina se registra una media de un cargo docente por cada 15 alumnos mientras que en las privadas hay uno por cada 22 estudiantes.

En los países de la OECD la media es de un cargo docente por cada 21 alumnos. Los datos -analiza Idesa- muestran que en las escuelas de gestión privada la cantidad de docentes por alumnos es similar a la que prevalece en los países desarrollados. Pero en las de gestión pública, es bastante mayor. “La diferencia es tan grande que si las escuelas públicas funcionaran con la eficiencia de las privadas se podría generar un ahorro de recursos que permitiría aumentar la remuneración de los docentes hasta en un 45%”.

Para Idesa el principal problema de la educación en Argentina no es la falta de recursos sino la falta de gestión: “Los docentes que trabajan, que se comprometen con el aprendizaje de sus alumnos y que actúan con responsabilidad ganan poco, pero no porque la sociedad no haga un suficiente esfuerzo financiero para sostener la educación estatal”.

El reporte sostiene que hay una gran cantidad de personas que cobran como docentes en las escuelas estatales pero no ejercen como tal o lo hacen solo parcialmente aprovechado los vericuetos legales que “ofrecen los Estatutos Docentes, los débiles controles y la ausencia de reconocimientos y castigos”. Agrega que el alto ausentismo y quienes ganan salarios docentes pero no ejercen esa función explican que en las escuelas estatales haya más cargos de esa categoría que en las privadas y que en las de los países desarrollados, pero la calidad esté profundamente degradada.

“Una mejor educación requiere una mejor remuneración de los docentes que efectivamente se comprometan con la formación de sus alumnos. Para ello no es imprescindible pedirle a la sociedad más dinero sino mejorar la gestión. Por eso es clave que el avance que implica volver a descentralizar la negociación paritaria sea acompañado con la modernización de los Estatutos Docentes, de los sistemas de información para la gestión del trabajo docente y de mayor rigurosidad para planificar y monitorear el aprendizaje de los alumnos. Sería estratégico también ampliar los temas de discusión paritaria. En lugar de limitarse a fijar un porcentaje de aumento homogéneo, buscar esquemas de mayor salario para los docentes que demuestren compromiso y buenos resultados”, agrega.

Idesa entiende que, en esta lógica, también es importante evaluar críticamente la necesidad de seguir sosteniendo un Ministerio de Educación nacional. Concentrar recursos y esfuerzos en fortalecer la gestión de las provincias es la vía más directa para mejorar la educación.