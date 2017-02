Eje Córdoba-Rosario, en cruzada por subsidios

Por Yanina Passero

No es noticia el marcado interés del intendente Ramón Mestre en fortalecer vínculos con sus pares de otras localidades del interior provincial, empresa que recientemente extendió a responsables municipales de otros puntos del país.

La cumbre de alcades de Cambiemos en Tres de Febrero en el desenlace del mes de enero y la decisión de fijar la próxima sesión en Córdoba, puso sobre el tablero la intención del referente local del centenario partido de generar espacios alternativos de poder territorial, luego que viera frustrados sus planes (y del presidente Mauricio Macri) de conducir la Federación Argentina de Municipios.

Como el tiempo en año electoral es tirano, Mestre profundiza su apuesta en la construcción de nexos con otros intendentes. El rol protagónico de la mañana de ayer fue para la responsable del municipio de Rosario, Mónica Fein. En el marco verde que ofreció la vegetación del Jardín Botánico de la ciudad, el radical y la socialista tuvieron su primer “encuentro de equipos de gobiernos locales”.

Según difundió la Municipalidad capitalina en un parte de prensa, la mesa de trabajo entre intendentes y funcionarios de las dos urbes más importantes del interior del país persigue el objetivo de lograr “la elaboración de acciones conjuntas para avanzar en ciudades sustentables, competitivas, equitativas e inclusivas, más modernas y apuntalar el desarrollo institucional”.

“Es muy importante recibir a la intendenta de Rosario en el marco de una reunión de trabajo entre nuestro equipo y el suyo (…) Nosotros lo venimos haciendo con otras ciudades, porque hay un interior profundo que también está en movimiento y una necesidad de generar equilibrios”, expresó Mestre.

El último concepto será el que resignificará el encuentro: los mandatarios municipales pidieron equidad a la Nación en la distribución de subsidios al transporte.

Por supuesto, Mestre no se corrió un solo milímetro de la corrección política para plantear su urgencia. El futuro candidato a gobernador provincial reconoció su preocupación por las partidas no reintegrables que gira la Secretaría de Transporte de la Nación para sostener el servicio público. Para camuflar el peso del reclamo, Mestre recordó a los presentes que “el presidente Macri congeló los subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires y los mejoró para el interior de la Argentina”.

Fein tomó la batuta: “Coincidimos con Mestre en trabajar juntos para hablar con la Nación para que los subsidios estén equiparados entre Buenos Aires y el interior del país. Estamos preocupados. Y si no hay revisiones, el porcentaje del aumento del boleto estará atado a la cartera que conduce Guillermo Dietrich”.

Fue al grano.

La sociedad entre Mestre y Fein responde a una necesidad común. Ambos deben conmover al Ejecutivo nacional para que revise su política de subsidios para el interior o serán ellos quienes deberán soportar el inevitable costo político de retocar las tarifas.

Mestre cerró el año llevando el precio del boleto a 12,55 pesos, en medio de críticas de Fetap por la insuficiente de la minuta aprobada en el Concejo Deliberante. En los primeros días del año, los empresarios deslizaron sus nuevas pretensiones (alrededor de los 14 pesos) porque la tarifa aprobada no incluyó el bono de 5.000 pesos que recibieron los choferes. Tampoco contempló la suba del 50 por ciento en el precio del gasoil subsidiado al que tienen acceso las concesionarias.

Directivos de Fetap encararon la negociación con adláteres del biciurbano Dietrich. Primero, insistieron con que la Nación cubra un total de tres millones de pesos que quedan por fuera de las partidas subsidiadas que tienen por destino el bolsillo de los afiliados de UTA. Cabe recordar que Córdoba se excede en 1.5 trabajadores por unidad. El costo para los empresarios es al 100%. Después, llegó el pataleo por el precio de las naftas. Los transportistas involucrados en la discusión aseguran que el asunto está cerrado y el Gobierno no retrocederá en el recorte.

El fracaso de las deliberaciones entre empresarios y autoridades nacionales derramará sobre Mestre. El mismo incordio tiene Fein. Ambos tendrán sobre sus escritorios el pedido de aumento del boleto de rigor. En el caso cordobés, a más tardar los primeros días de marzo, según adelantan fuentes del sector.

Ser el socio mayoritario de Cambiemos en el bastión electoral que le reportó el sillón presidencial no le bastó a Mestre para persuadir la política de subsidios de Macri. Su alianza con Fein sumará ese plus que tiene el discurso que aboga por un mayor federalismo, al que el fundador del PRO no podrá resistirse para mantener la coherencia.