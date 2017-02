﻿Cosa juzgada no es boca cerrada

Por Daniel Gentile

Gómez Centurión dijo lo que muchos pensamos y decimos. Que los hechos

cometidos por los militares de la dictadura no pueden calificarse como plan sistemático o “genocidio”, y que la cifra oficial de desaparecidos casi seguramente es falsa. Esto último lo reconocen personas ligadas a los propios terroristas. El ex montonero Luis Labraña hace tiempo declaró que la cifra de 30 mil la inventó él en Holanda para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran cobrar indemnizaciones.

También Graciela Fernández Meijide ha admitido que en ese punto la historia oficial está adulterada.

Sin embargo, las declaraciones del Director de Aduanas dispararon calificativos como “inaceptables”, “agraviantes para todos los argentinos”, “terribles”. En el mejor de los casos, “desafortunadas”.

El gobierno reacciona con más histeria que la izquierda. Rápidamente aclara que son opiniones emitidas a título personal y que no representan la posición oficial. Sobreactuando, el ministro de justicia dice que no podría trabajar con un hombre que piense como Gómez Centurión, y que los derechos humanos son política de Estado para este gobierno. Innecesario, pues el Director de Aduanas no sostuvo nada que ponga en tela de juicio los derechos humanos.

Indisimulablemente presionado por Macri, el autor de las controversiales declaraciones da a conocer un formal pedido de disculpas. No se entiende de qué quiere ser perdonado, puesto que no ha agraviado a nadie. Simplemente ha formulado una opinión que se aparta de la historia oficial. Cualquiera puede sentirse ofendido por cualquier cosa, pero lo que dijo este señor no es apto para herir el sentimiento de nadie.

Estamos en el mero terreno de las discrepancias. Macri le teme a la izquierda, y en especial al pensamiento políticamente correcto. El suyo es un temor reverencial. Conmueve el sufrimiento del presidente cada vez que las circunstancias lo colocan en situación de tener que pronunciarse sobre un tema que pueda afectar a los “bienpensantes”. Macri no quiere molestar ni ser molestado con estas cosas. Le pasó con el feriado del 24 de marzo. Al primer alarido de los dueños de los derechos humanos, reculó, dio marcha atrás. La izquierda, derrotada en las armas pero amplia vencedora en la batalla cultural, conoce muy bien a nuestro presidente. Como él cree que estos temas no son esenciales y lo distraen de su gestión, se desvive por complacer a la progresía, la mima, le concede todos sus caprichos, sólo para que lo dejen vivir. La izquierda le responde con la lógica que impera en la relación con los pusilánimes. Piden cada vez más y desprecian y cachetean con más saña al hombre que los consiente.

Gobernar es pensar, es tener convicciones y convencer.

Es, a veces, tomar decisiones conflictivas y asumir el costo de esos conflictos. No siempre las cosas se resuelven con paz y amor. Macri es, en ese sentido, un presidente que ha renunciado a gobernar. Puede decirse que este presidente, al no dar batalla en estas cuestiones, es simplemente el albacea testamentario del gobierno que se fue en diciembre de 2015. En materia de “derechos humanos”, y en todos los temas que ampara el código de la corrección política, Macri es un mero ejecutor del legado que dejaron los que se fueron. Los que se fueron y no se fueron, porque, como se ve, en ciertos asuntos siguen gobernando.

Las declaraciones de Gómez Centurión, sostenido pero humillado por sus superiores, detonaron también, como era lógico, múltiples debates en los medios. En el programa “Intratables”, la Dra. Victoria Villarroel reclama justicia, memoria y reparación para las víctimas del terrorismo. En el debate, impera para ella (o contra ella) un clima de impostada condolencia. Frecuentemente se pronuncia la frase: “Compartimos el dolor de esas víctimas… pero…” Por alguna razón, el tono y el ambiente, y no las letras que las componen, transmiten el verdadero significado de las palabras. Cada vez que alguien, incluido el conductor, dice: “comprendo el dolor de esas víctimas”, yo siento que dice: “me importan un carajo esas víctimas.” Misterios de la comunicación. Uno de los panelistas, relator deportivo, le exige a Villarroel una enfática descalificación de la dictadura, para empezar a creerle. Ella dice que desaprueba toda violación de los derechos humanos. El relator replica que no siente que esa declaración sea sincera. Ella, con toda lógica, responde que se trata de un problema de sensibilidad de este señor. Y añade: “¿Por qué a Victoria Donda, por ejemplo, no se le exige que repudie el accionar de las organizaciones que integraban sus padres?” Allí está lo más importante de lo que escuché y leí en estos últimos días. Imaginemos una escena imposible.

Un medio de comunicación se propone hacer conocer la dolorosa historia de Wado de Pedro. Imaginemos que su entrevistador le dice: “Necesitamos, para empezar a creerte, que nos digas, en verdad, quién fue tu madre.” Y entonces el invitado responde: “Debo admitir que mi madre integró una organización terrorista.” El periodista remataría: “Ahora puedes contarnos tu trágica experiencia de vida.”

El último eslabón de la cadena tejida a partir de las declaraciones de Gómez Centurión es un proyecto de una diputada del Frente Renovador, que propone crear la figura penal de la “apología de los delitos de lesa humanidad”. Ya hay un proyecto similar presentado el año anterior por el diputado justicialista Valdez. Ahora, la diputada Cecilia Moreau afirma que “resulta fundamental defender los valores de memoria, verdad y justicia, en momentos en que parecería que se busca instalar opiniones opuestas a lo dictaminado por la justicia sobre los sucesos ocurridos durante el período dictatorial.” Se advierte en esta legisladora y en muchos opinadores oficiales un grave error acerca del concepto de cosa juzgada.

Se trata, simplemente, de un instituto procesal que impide, cuando hay sentencia firme, que un mismo tema vuelva a ser debatido judicialmente por las mismas partes.

Cosa juzgada no es mordaza, no equivale a prohibición de opinar sobre hechos que han sido valorados por la justicia. Bibliotecas enteras deberían ser arrojadas a la hoguera inquisitorial, si la cosa juzgada tuviera el alcance de cerrar la puerta a toda opinión diferente a las emitidas por los magistrados en sus sentencias. Hay en el mundo millones de libros de derecho en los que se cuestionan sentencias que en su momento fueron cosa juzgada para las partes.

En un país y en un mundo en los que van cayendo una a una nuestras libertades, los dueños de la historia oficial se aprestan ahora a decretar silencio, bajo pena de cárcel, para quienes se atrevan a cuestionar la interpretación que, sobre ciertos hechos, hicieron algunas personas que tuvieron el poder de juzgar.