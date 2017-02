Sesma, la buena

La concejal capitalina del interbloque Socialdemócrata, Laura Sesma, tuvo un comienzo de año intenso. Apenas el intendente Ramón Mestre convocó a sesiones extraordinarias, su ex funcionaria municipal se cruzó de vereda y adelantó que no votaría el pliego para la licitación del servicio de recolección de residuos.

La concejal capitalina del interbloque Socialdemócrata, Laura Sesma, tuvo un comienzo de año intenso. Apenas el intendente Ramón Mestre convocó a sesiones extraordinarias, su ex funcionaria municipal se cruzó de vereda y adelantó que no votaría el pliego para la licitación del servicio de recolección de residuos. Cierto es que, con el correr del tiempo, no pudo sostener la combatividad de días atrás.

Informante legislativo: Le dije. Sesma moderó si perfil.

Periodista: ¿Espera que lo felicite?

IL: (Risas) No, claro que no. Solo le recuerdo el dato porque el comportamiento de la ex socialista es seguido de cerca por radicales, macristas y opositores.

P: El voto de Sesma es importante desde que pegó su grito de independencia de Juntos por Córdoba.

IL: Pero como le decía, cualquier dato sirve para hacer proyecciones. En su cuenta de Twitter, Sesma elogió a dos integrantes de la alianza Cambiemos. Con motivo de la capacitación de empleados públicos que implementará el gobierno de Mauricio Macri, la edil elogió la medida. Recordó que ya se aplica en la Municipalidad de Córdoba.

P: Un autoelogio, digamos.

IL: Podría ser. Ella fue subsecretaria de Capacitación durante la primera gestión de Mestre. ¿Usted dice que no lo tomamos como un gesto de bondad hacia la gestión?

P: Es usted un pícaro.