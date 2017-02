Passerini acusó a Macri de favorecer a provincias oficialistas

Por Marcos Duarte



Daniel Passerini ha asumido el rol de aguafiestas para la relación política entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri. Mientras el mandatario provincial forma parte de la comitiva en la visita oficial a Brasil, el legislador provincial volvió a cargar contra Cambiemos.

En esta oportunidad, el legislador provincial relativizó la “relación privilegiada” que, según la opinión mayoritaria, se ha construido entre las administraciones nacional y provincial, así como entre sus respectivos titulares. El tema tiene una sensibilidad particular porque es un punto que macristas y schiarettistas se encargan de resaltar.

Según Passerini, la relación es “correcta”. Festejó que se haya recuperado el diálogo institucional, prácticamente nulo durante las administraciones kirchneristas, pero negó que la provincia reciba beneficios extraordinarios. “A los cordobeses, en todo caso, nos están pagando lo que nos deben y nos ganamos en la justicia. Nada más que eso”, sentenció el legislador.

En el día de ayer, el gobernador de la provincia partió rumbo a Brasilia acompañando al presidente de la nación y varios miembros de su equipo como la canciller Susana Malcorra y el jefe de gabinete Marcos Peña. Además de la agenda oficial, el mandatario cordobés tendrá actividades propias relacionadas con las inversiones brasileñas en Córdoba.

Sin embargo, Passerini profundizó los ataques al oficialismo nacional. En declaraciones a radio Universidad sugirió que el ejecutivo favorece a los distritos gobernados por la coalición Cambiemos.

Como ejemplo, citó los envíos de fondos a la gobernadora María Eugenia Vidal. “El trato que tiene el gobierno nacional para con los cordobeses es el correcto, no hay nada extraordinario si uno ve el trato que le dan a las provincias que si son de su color político como la provincia de Buenos Aires a la que le mandaron 25.000 millones de pesos en un solo decretó” fustigó.

En relación a la evaluación de la gestión del gobierno nacional, Passerini también trazó un diagnóstico hiper crítico. “Si ves como arrancó el 2017, no es nada bueno. Todos los pronósticos anticipan que la inflación de enero va a estar en el 1,8 %. Ningún indicador de los importantes permite decir que las cosas están muy bien, más allá de expresiones de deseo”.

Al mismo tiempo, le recomendó a los integrantes de la alianza Cambiemos que se dediquen a gobernar y no cometan los errores del kirchnerismo. Atacó la intención que, según su visión, tiene el macrismo de construir un nuevo relato alejado de la realidad. “La semana pasada hubo un tarifazo de luz, antes uno de combustible, eso va a impactar negativamente en la inflación de febrero”, concluyó.

Al ser consultado sobre si el justicialismo de Córdoba apoya la movilización lanzada por el triunvirato que conduce la CGT, Passerini eligió tirar la pelota al campo del macrismo sosteniendo que es el gobierno nacional el que debe atender a los representantes gremiales. “Es un error no escuchar este reclamo. Un gobierno que se relata a sí mismo como dialoguista, que escucha, que busca armonía, lo primero que debe hacer es escuchar más a los trabajadores”.

El legislador provincial, al que algunos ubican en la lista de anotados para formar parte de la boleta de diputados nacionales este año, aseguró que, a pesar de las críticas, el peronismo cordobés garantizará la gobernabilidad. Sin embargo, aprovechó para atacar fuerte a los representantes de Cambiemos en Córdoba ya que, según él, “no traducen de la misma manera”.