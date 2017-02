Daniele en apuros: municipio lo emplazará si demora retiro

Desde el Palacio 6 de Julio aseguran que no harán diferencias entre empleados, gocen o no de licencia gremial. Si el referente de los municipales no logra negociar con los adláteres de Ramón Mestre la prórroga para retrasar los trámites de jubilación más allá del 26 de abril, dispone de un margen de tiempo acotado para resolver los próximos tres años de conducción del Suoem.

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El secretario general del Suoem, Rubén Daniele, mostró sensibilidad con los futuros jubilados, grupo de próximos ex empleados municipales al que se rehúsa a pertenecer. El anuncio: los trabajadores públicos que tramiten su retiro laboral, a partir de 2017 mantendrán “automáticamente” los derechos y obligaciones como afiliados.

Si bien algunos dirigentes y agentes municipales interpretaron con que Daniele allanaba el terreno para perpetuarse en el poder, lo cierto es que es un beneficio al afiliado en términos de simplificación burocrática. Quien pase de activo a pasivo no tendrá que renovar su afiliación, en todo caso deberá pedir la desvinculación con la nota correspondiente.

La empatía de Daniele con el futuro sector pasivo podría comprenderse por la proximidad de su natalicio número 65, el próximo 25 de abril, que habilita el tiempo para el ocio. Trascendió que el “taurino” que comanda desde hace más de tres décadas el Suoem planea candidatearse una vez más. Nota al pie: los fanáticos de Horangel sabrán que los nacidos bajo ese signo se caracterizan por ser los primeros en beneficiarse de los frutos de su trabajo. Creer o reventar.

Daniele analiza algunas opciones para evitar, una vez más, designar a su delfín. Argumenta que la triunfadora Lista Verde tiene los días contados si no es él quien la encabeza. Se sabe que dentro del oficialismo sindical conviven varias posiciones encontradas, sazonadas con el deseo de varios dirigentes de quedarse con la silla del pasante que saltó a la cúpula del Suoem sin escalas.

La primera alternativa es la más agresiva. Como difundió este medio la semana pasada, el paladín de los municipales baraja los pro y contras de adelantar la elección, con fecha tentativa entre julio y agosto. La oficialización de las listas deberá realizarse antes de su cumpleaños, según indican los analistas de las reglas que marca el estatuto social del Suoem. Sucede que un afiliado pasivo, según la categorización del reglamento interno, no puede ser elegido como representante sindical.

Para su jugada, Daniele buscó el consenso no sólo de su mesa chica. También abrió el juego a su rival electoral y referente de la Lista Naranja, Ariel Quiñone. La oferta era seductora: el mandamás de los municipales ofreció la secretaría administrativa del Suoem, hoy a cargo de de Margarita Teseira, la dama del Palacio 6 de Julio.

Entre los opositores evaluaban la propuesta como una bisagra, una transición bizarra, pero transición al fin. Cierto es que el ex delgado de Recursos Tributarios pidió más lugares para los suyos dentro de la conducción. Naturalmente, saltó la térmica en la cúpula sindical. Para el adelantamiento de la elección necesita consenso, en varios frentes. Punto en contra.

Allí es donde aparece el plan b de Daniele. Para no forzar el cronograma electoral interno, debería contar con la ayuda de los colaboradores del intendente Ramón Mestre. Sencillamente, significa pedir a la “patronal” la extensión del contrato de trabajo para que pueda prorrogar los trámites de jubilación.

Varios funcionarios reconocen que es mejor lidiar con malo conocido, aunque les seduce el deseo de terminar con el absolutismo del sindicalista. Saben que Daniele se las ingeniará para lograr su propósito. Es por esto que no habría una buena predisposición para colaborar con su causa: desde el Palacio 6 de Julio, influyentes fuentes anticipan que emplazarán a Daniele a iniciar sus papeles de retiro el mismo 26 de abril.

La lógica se impone: si el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad intima a los empleados en condiciones de jubilarse ¿por qué habría concesiones para el hombre que es sinónimo de estrés para el gabinete de gobierno?

Si es una estrategia coercitiva por parte del municipio (no se olvide que en marzo se abrirá la paritaria municipal) se sabrá en poco tiempo. Mientras tanto, Daniele estará en apuros autoimpuestos, por resistirse a disfrutar de los frutos cosechados durante su exitosa carrera sindical.